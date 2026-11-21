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El banderazo de Boca en el Malecón de Barranquilla fue multitudinario, en gran parte, por el apoyo local. Con muchos hinchas xeneizes que estaban arribando entre las últimas horas del viernes y las primeras del sábado a Colombia, más otros que están alojándose en Cartagena de Indias, Bogotá u otras localidades aledañas a la sede de la final, fueron los propios cafeteros los que nutrieron al grueso de argentinos que viajaron para dar el presente.

Sorprendió la cantidad de camisetas de Junior, sobre todo por los colores que se identifican con los de River, pero independientemente de los matices, el amor fue incondicional. Absolutamente todos los junioristas se consideran amantes “del Boca Juniors”. Por diversos motivos, aunque hay que remarcar que la cuestión es de generación en generación. Fue así que tres jóvenes de menos de 20 años agradecieron a sus padres y abuelos por inculcarles el cariño por el club argentino. Enamorados del juego de los históricos colombianos de aquel equipo de Carlos Bianchi, Óscar Córdoba, el Patrón Bermúdez y Chicho Serna, más otras estrellas como Juan Román Riquelme, como amantes del fútbol se convirtieron en simpatizantes boquenses.

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Muchos de ellos también tomaron partido en los Superclásicos contra River televisados en suelo colombiano. A pesar de compartir colores con el Millonario, decenas de testimonios de fanáticos del Junior, que de hecho en los últimos tiempos compartió una suerte de idolatría por Teófilo Gutiérrez con los de Núñez, se inclinaron por los de la Ribera. Desde que el calendario de la Conmebol indicó que la final de la Sudamericana se disputaría en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sacaron cuentas para saber qué debía ocurrir para que Boca llegara a esta instancia. Y alzaron el puño con la victoria en el Maracaná contra Vasco, que lo llevó a estar en esta instancia.

Un padre, con camiseta de Junior, junto a su hijo, de alrededor de 10 años, con camiseta de Boca, explicó esta doble pasión a Infobae: “Es el mejor de toda Sudamérica. Le estoy mostrando a mi hijo precisamente todo lo que es Boca. La gente que viene y todo el personal que atrae Boca. Agradecido de tener toda esta gente acá en Barranquilla, disfrutando de esta gente y lo que va a ser mañana”.

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Los argentinos también se hicieron notar

Hinchas de Boca hablaron durante el banderazo en Barranquilla

Un grupo de rosarinos, conformado por aproximadamente 50 que tomaron la decisión automática de sacar los pasajes para Colombia el día después de la clasificación del equipo de Arruabarrena contra Vasco da Gama en Río de Janeiro, fueron uno de los que más se hicieron sentir en el banderazo azul y oro que se llevó a cabo en el Malecón de la ciudad.

Entre ellos, dos experimentados tomaron la palabra, aseguraron que se sacarán la espina en una nueva final que disputará el club de sus amores y hasta se animaron a bromear con la ausencia de sus esposas en la cita continental: “La mía se quedó con el novio, no importa, todo sea por venir a ver a Boca”. “Pareja abierta, no hay problema”, exclamó el otro.

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Después de gritar por Boca, un hombre con la máscara del personaje de la película de terror Chuky, por la que Miguel Merentiel se hizo viral durante festejos en distintos partidos de Boca, aseguró que es un enviado del uruguayo y que le traerá buena fortuna para festejar este sábado en Barranquilla. Además, admitió ponerse de pésimo humor cada vez que nota que no tiene su disfraz a mano.

Desde Colón, provincia de Buenos Aires, un joven también aseguró que con su pareja rompieron el chanchito e invirtieron en este viaje con ahorros que estaban destinados para otros futuros, incluida una hipotética luna de miel. “Si a ella le propongo ir a comer al campo, viene sin problemas”, valoró la impronta de su prometida.

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Y, desde Miami, otro clan de diez personas no quiso faltar a la cita. Así, rindieron cuenta de que verdaderamente los hinchas de Boca llegaron desde todas partes del mundo a esta final que promete y será uno de los encuentros más relevantes para la institución en los últimos años.