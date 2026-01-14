Las señales de alerta silenciosas del hígado graso no alcohólico

El diagnóstico del hígado graso requiere análisis de sangre, estudios de imágenes y, en ciertas ocasiones, biopsias hepáticas especializadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad del hígado graso no alcohólico se ha convertido en uno de los desafíos de salud más frecuentes a nivel mundial. Esta afección, caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado sin que medie un consumo excesivo de alcohol, suele avanzar de manera sigilosa y representa una amenaza creciente, especialmente en personas con sobrepeso, diabetes o niveles elevados de colesterol.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), el hígado graso no alcohólico se produce cuando el órgano acumula un exceso de grasa en la zona superior del abdomen, sin que el alcohol sea el responsable. Existen dos formas principales: el hígado graso simple, donde hay grasa, pero poca o ninguna inflamación o daño celular, y la esteatosis hepática no alcohólica, que implica inflamación, deterioro celular y riesgo de progresión hacia fibrosis, cirrosis o cáncer.

“El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo. Con un tamaño similar al de un balón de fútbol americano y un peso aproximado de 1,4 kg, realiza más de 500 funciones. Algunas de sus tareas diarias incluyen producir colesterol, secretar bilis para digerir las grasas y filtrar toxinas mortales de la sangre.

A pesar de su poder, no es inmune a las enfermedades. Una de sus mayores amenazas es la enfermedad del hígado graso no alcohólico, la enfermedad hepática más común a nivel mundial. La diabetes y la obesidad son los principales factores de riesgo”, señaló Harvard Health.

Cuáles son los síntomas del hígado graso

Uno de los mayores desafíos frente al hígado graso no alcohólico es que sus señales de alerta tienden a ser sutiles o incluso inexistentes en las fases iniciales. Por este motivo, muchas personas desconocen que padecen la afección hasta que surgen complicaciones o se detecta de manera fortuita en controles médicos de rutina.

El hígado graso no alcohólico afecta a millones y suele avanzar sin síntomas evidentes en sus primeras etapas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el NIH, ciertos factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, como el sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes tipo 2 y niveles elevados de colesterol. En estos casos, los controles médicos periódicos resultan esenciales.

En cuanto a los síntomas, solo en algunas ocasiones pueden presentarse manifestaciones como cansancio persistente o dolor leve en la zona superior derecha del abdomen. Sin embargo, estos signos suelen ser inespecíficos y, en muchos casos, pasan desapercibidos.

El diagnóstico suele apoyarse en la combinación de análisis de sangre con alteraciones en las enzimas hepáticas, estudios de imágenes para observar el tamaño y la textura del hígado, y, en situaciones puntuales, una biopsia que permita analizar el tejido en detalle.

Cómo cambiar la dieta si tengo hígado graso

La modificación de los hábitos alimentarios es una de las estrategias más importantes para prevenir y controlar el hígado graso no alcohólico. Los expertos coinciden en que una dieta equilibrada y saludable es fundamental para reducir el avance de la enfermedad y sus complicaciones.

Según AARP, “uno de los patrones de alimentación adecuado para personas con hígado graso es la dieta mediterránea. Diversos estudios científicos señalan que este enfoque, rico en grasas monoinsaturadas y ácidos grasos omega-3, y bajo en carbohidratos, ofrece beneficios significativos”. Este plan promueve el consumo de aceite de oliva, nueces, frutas, verduras, legumbres y pescado, y limita productos como pan blanco, pastas, dulces y chocolates.

La modificación de los hábitos alimentarios es una de las estrategias más importantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Mayo Clinic destaca que la dieta mediterránea se basa en los hábitos culinarios tradicionales de los países bañados por el mar Mediterráneo. Se caracteriza por un alto consumo de alimentos de origen vegetal, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, así como un uso frecuente de hierbas y especias. El pescado, las aves, los huevos y las legumbres deben estar presentes semanalmente, mientras que la carne roja y los productos con azúcares añadidos deben reducirse al mínimo.

Los expertos también subrayan la importancia de evitar bebidas azucaradas como refrescos, jugos y té endulzado, ya que contribuyen a la acumulación de grasa en el hígado. Además, recomiendan priorizar alimentos con bajo índice glucémico —principalmente frutas, verduras y cereales integrales—, que generan un menor impacto en los niveles de glucosa en sangre.

Otro aspecto relevante es la reducción del consumo de alcohol, ya que incluso en cantidades moderadas puede favorecer el daño hepático. El hígado es responsable de metabolizar la mayor parte del alcohol ingerido, y este proceso puede generar sustancias tóxicas que dañan las células hepáticas y debilitan las defensas naturales del organismo.

El NIH sugiere que, en caso de sobrepeso u obesidad, se debe buscar una reducción gradual de peso, junto con el acompañamiento médico, para evitar complicaciones adicionales.