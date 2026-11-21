Fernando Gómez rapeando en el Movistar Arena en su charla TEDx "Por qué tenemos que hablar del suicidio"

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Fernando Gómez está en el escenario del Movistar Arena. Tiene un buzo cangurito gris que en el pecho dice “Argentina”, jean y zapatillas. La capucha puesta. La mirada al suelo.

La pantalla, en su espalda, proyecta un callejón oscuro. Muros y persianas de chapa con grafitis. Un auto desvencijado, todo pintado.

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Cuando se escucha el beat, el patrón rítmico que hace de base para el rap, el público comienza, tímido, a acompañarlo con palmas.

“No quiero hablar de nada ni cuando juego al ahorcado/ Sé que es un juego pero igual lo he pensado/ Es el bullying en la escuela porque soy un cisne raro/ Un tormento, un castigo, no doy más, estoy cansado/ Como una hoja en el viento, viajo sin destino/ Un muelle es un latido/ no sentirme tan cobarde/ Soy un pibe nulo, invisible y desoído/ Aunque grito en silencio, pueblo sordo infierno grande/ Otra noticia olvidada: miren, me estoy ahorcando/ Otro caso de suicidio con mi nombre, que es Fernando”.

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Fernando repite el último verso, ya sin rapear. Se lleva la mano al pecho al final de la frase, a modo de presentación, y enfrenta al público. Unas doce mil personas que asisten a las charlas TEDx Río de la Plata lo aplauden, ahora con énfasis. Toma una bocanada de aire honda, que resuena en el micrófono, como dándose valor o para oxigenar el peso que trae encima.

Y comienza.

Antes de poder hablar de lo que le sucedía, Fernando se ocultaba debajo de la capucha para hacerse invisible: quería desaparecer

Un cisne raro

Fernando Gómez tiene 24 años. Vive en La Plata y estudia Psicología —va en cuarto año— en la UNLP. Llegó a la ciudad de las diagonales desde el pueblo en el que nació y creció: América. Ubicado en el partido de Rivadavia y con menos de catorce mil habitantes, “queda en la provincia de Buenos Aires pero al límite con La Pampa”, explica del otro lado de la pantalla. En plena temporada de parciales, dejó los apuntes por un rato para hablar con Infobae.

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—Empecé a estar en un momento difícil de mi vida más o menos a los once o doce años. Empecé a aislarme mucho. Sobre todo en la escuela.

Fernando estaba empezando la secundaria. Atravesaba ese momento de transición en el que la niñez comienza a quedar atrás pero la adolescencia aún no se instala. Ese momento de cambios físicos, psíquicos y emocionales en el que las personas empiezan a ir en busca de una identidad. Y en el que los grupos de pertenencia son mucho más que otros y otras con quienes se comparten gustos e inquietudes o se pasa el tiempo. Son los que, de algún modo, te dicen quien sos. O acompañan a andar ese camino de búsqueda para descubrirlo. En ese momento bisagra, Fernando sentía que no se parecía a nadie. No encontraba puntos en común con los chicos y chicas que tenía alrededor, ni tenía los mismos intereses que sus compañeros de escuela. Y en un pueblo con menos de catorce mil personas, sentía —estaba seguro— que no había más opciones.

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—En los pueblos chicos se suelen mantener mucho los prejuicios, los estigmas. En mi pueblo era común que hubiese muy pocas actividades, lo cual hacía que hubiese muy pocos grupos de pertenencia. Los chicos podían hacer básquet o fútbol; y las chicas, voley o hockey. Y ya está. No había mucho más. Quizás había alguno que hiciera danza, alguno que hiciera teatro, pero eso ya se veía como algo muy raro. Con eso te das cuenta de que era difícil acceder a grupos de amigos si no hacías una tarea que hacía el común de los chicos. Y yo era a los doce (y sigo siendo, pero a los doce más porque todavía estaba buscando la personalidad) un pibe completamente distinto y completamente extraño a esa sociedad, a esos pilares que tenía esa sociedad. A mí me gustaban los juegos de computadora, me gustaban las series, el animé… Siempre digo que si hubiera nacido un poquito después, hubiera sido un crack y hubiera sido un reinfluencer pero me tocó vivir un poquito antes y contar la historia de otra manera.

Hace poco más de una década, en su pueblo, los intereses de Fernando no encontraban asidero. Él comenzó a pensar que el que estaba equivocado por no ser como los demás era él.

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—Tener gustos distintos al de la media me dificultó mucho generar amistades, incluso era motivo de burla. Entonces empecé a aislarme. Primero decía: “Ok, no coincido con los gustos de estos chicos ni ellos coinciden con los míos”. Pero eso se fue tornando cada vez más autodestructivo y empezaron a cambiarse las preguntas. Ya no era “¿por qué no me gusta lo mismo que a los otros?” sino “¿yo estoy equivocado?”. Y de “¿yo estoy equivocado?” pasé a “¿yo debería vivir?”.

Las respuestas a esas preguntas junto o más bien motivadas por el hostigamiento cotidiano en la escuela, rápidamente se convirtieron en afirmaciones que se hacían más y más fuertes: “Claro, no, no tengo que vivir”. O en un razonamiento atroz: “Hay dos soluciones: o yo no tengo que vivir en este mundo o el mundo no debería existir. Obviamente, lo más lógico es que el único que no entra en concordancia con el mundo soy yo. Entonces es eso”.

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—Eso desembocó en ideaciones suicidas.

Fernando sentía que ni él ni sus intereses encajaban en el mundo. En su escuela no había nadie con sus mismos gustos y sus compañeros lo hostigaban y se burlaban. Poco a poco se empezó a aislar

Muchos cisnes raros

Fernando dice que no había un hecho puntual. Que “no es que todos los martes me pegaban atrás de la nuca”. Sino que se reían de él por ser diferente. Y eso bastaba. Eso, a cada rato, cada día, lo desbordaba.

—Capaz a otro la misma situación no le significaba nada, pero otra cosa, por ejemplo no ser bueno en deportes, le significaba un montón. A mí, particularmente, que se rieran de mis gustos… yo mismo me autobuylineaba, entre comillas, al no salir de esa idea de: “No puedo encajar”. A mí me mataba esa idea —mirá, justo. Tuve un fallido—. No me mataba, me ponía la idea de muerte. Yo creo que el 90% de alumnos que han pasado por la secundaria vivieron la situación de que un compañero haga un chiste por algo que dijo y los demás se rían, pasa, es normal. La diferencia es cómo lo resignifica cada uno. No es lo mismo que le pase a un chico que en la escuela tiene un grupito de amigos en el que se ampara a que le pase al aislado, que no se va a poder refugiar en nadie porque no tiene a nadie en quien refugiarse. Y también creo que era la repetición lo que me generaba cada día pensar en lo mismo, porque era la repetición de ir a la escuela y ver todo el tiempo lo mismo: “No encajo, no encajo, no encajo, no encajo, no encajo. Y no voy a encajar por más que me esfuerce”.

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Lo intentó. Probó ser como todos. Lo intentó con fútbol y también con básquet. Pero no había manera. No le gustaban esas actividades y forzarse a practicarlas era peor. Su malestar era un agujero negro pintado en el piso —en su piso— que se iba haciendo más y más grande.

Su familia estaba ahí para él: su madre que no dejaba de preguntarle qué le pasaba, su abuela en quien sabía que podía confiar, y un hermano unos veinte años mayor con el que tenía —y tiene— un vínculo fuerte pero que en ese momento ya estudiaba Medicina en Buenos Aires por lo que casi no se veían. Fernando dice que siempre fue alguien reservado pero de adolescente lo era más: le costaba mucho hablar sobre lo que le pasaba. Se plegaba sobre sí mismo. Prefería ovillarse, hacerce una bolita, volverse invisible. Y desaparecer.

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—Yo creo que lo que a mí me salvó fue tener una familia sólida que siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí mi vieja, siempre estuvo ahí mi hermano, siempre estuvo ahí mi abuela. El tema es que yo no permitía que supieran lo que me pasaba. Yo era el reacio a contar. O mentía. Decía: “No, pasa que me pasó esto en la escuela”. Y no era eso lo que realmente me pasaba. Consideraba que ese problema era mío. Entonces, no tenía que incluir a otros. Y también el estigma de decir: “Si ya me juzgan porque miro tal serie, imagínate si les digo que me quiero morir”. Entonces, para ellos era muy difícil. Progresivamente se dieron cuenta de cómo yo iba cayendo y aislándome cada vez más. Mi familia siempre estuvo ahí, yo no permitía el acceso. No quería meterlos en eso.

Entre los once y los doce años a Fernando lo invadió la tristeza. Pasaba cada vez más tiempo solo. Se encerraba dentro de sí mismo y empezó a pensar en dejar de existir

Pero su madre no iba a dejar de insistir. No iba a dejar de intentar una solución para el malestar de su hijo menor. Así fue que un día lo obligó a salir de su encierro e ir al cumpleaños de una compañera del colegio. Para dejarla contenta, él aceptó. Salió de su cuarto, salió de su casa. Pero en lugar de ir al cumpleaños hizo lo que muchos chicos que viven en pueblos pequeños hacen cuando quieren escapar de alguna actividad a la que van obligados o de sí mismos: ir a dar vueltas por ahí.

Caminaba sin rumbo cuando se encontró con una escena que lo obligó a detenerse: un grupo de chicos de su edad que practicaba parkour. En un pueblo en el que era extraño ir a teatro o a danza, la imagen resultaba disruptivísima. Esos chicos que trepaban, hacían acrobacias y superaban obstáculos con destreza en medio de la tarde acostumbrada a una quietud conservadora, una imagen que parecía extraída de algún sitio recóndito e injertada en el paisaje de tedio de América, lo dejaron pasmado. A tal extremo que hizo algo que jamás hubiese hecho: se acercó y les habló.

—Era lo más raro que había visto. Me acuerdo que pensé: “¿Qué están haciendo estos locos?”. Antes, cuando era agnóstico, decía que había sido casualidad. Hoy, que soy creyente, digo que fue Dios, porque me vino un sentimiento que no había tenido nunca, me acerqué, sin saber por qué, haciendo todo lo contrario de lo que hubiera hecho normalmente, y les pregunté qué estaban haciendo. Y los pibes, re buena onda, me dijeron que estaban haciendo parkour, me explicaron lo que era, en qué consistían los trucos. Y no me acuerdo si fueron ellos o si fui yo, pero se dio esto de: “Che, ¿puedo intentar?”. “Sí, ¿querés que te enseñe?”. “Dale”. “Bueno, ¿cómo te llamas?”.

No fue premeditado. Buscado. Ni siquiera imaginado. En medio de saltos y piruetas, en un pueblo en el que estaba seguro de que no encajaría nunca, Fernando encontró su tribu.

—Si el cumpleaños en el que supuestamente estaba era de dos a cuatro, yo me quedé de dos a seis hablando con ellos. Y como en el pueblo no pasaba nada, tampoco había tanto problema. En mi casa, obviamente estaban extrañados porque dijeron: “Che, se quedó más tiempo en la casa del cumpleaños, es rarísimo”. O sea, “dio en la tecla con estas amistades”. Cuando llegué les conté lo que había hecho. Estaba más emocionado que preocupado por la cagada pedos de “te fuiste del cumpleaños y no avisaste nada”.

Tenía doce años, “casi trece”, cuando descubrió que esos chicos que hacían algo que en ese pueblo nadie hacía y parecía rarísimo, también miraban las series que él miraba, hacían chistes que él entendía y se reían de los que él hacía. Ahí estaban: otros cisnes raros igual que él.

Su vida dio un vuelco cuando, casi por casualidad, conoció a un grupo de chicos con los que compartía gustos e intereses. Ellos fueron los primeros con los que pudo hablar de lo que sentía

El arte y “el superpoder de la palabra”

Los “pibes raros”, como los llama Fernando, esos con lo que se sintió identificado, siempre habían estado ahí, solo que iban a otra escuela y a otro turno. Ellos iban a una pública, por la mañana. Fernando, a una privada, por la tarde.

Ese grupo se convirtió en su grupo. Cada día iban a buscarlo a la salida del colegio y pasaban tiempo juntos.

Tener amigos, un grupo de pertenencia con quien compartir, le cambió la existencia, pero no hizo que dejara de pensar en la posibilidad de suicidarse.

Fueron ellos, chicos de 12 y 13 años igual que él, que con una sensibilidad aguzada se dieron cuenta y lo encararon. Fueron ellos las primeras personas con las que él se animó a abrirse.

—Yo era un pibe que cuando no hacía chistes con referencia a series, o lo que fuera que estuviéramos hablando en el momento, hacía muchos chistes en referencia a eso. Por ejemplo, no te decía: “Qué paja esta clase”, decía: “Unas ganas de cabecear una bala”. Y muchos chistes así, muy, muy oscuros y muy relacionados al suicidio, a lastimarse. En un momento los pibes se dieron cuenta de que era exagerada la cantidad de chistes y empezaron: “Che, ¿qué onda?, ¿todo bien?”. Sobre todo porque había otros pibes que también habían pasado por lo mismo. Fue con las únicas personas con las que no me dio inseguridad. Se los empecé a contar: “La posta es que me siento así y así. Me pasa esto y pienso en esto”. El recibimiento de ellos también fue muy importante porque no es que hicieron un gran escándalo de “¡No, amigo!, ¡no tenés que hacer eso!”, ni tampoco lo tomaron como algo sin importancia, sino que fueron neutros y dijeron: “Ah, claro, claro. Bueno, te entendemos. ¿En qué te podemos ayudar?”. Y eso hizo, no que lo normalizara pero sí que alivianara un toque mi carga, porque en ese momento dije: ¿”Por qué si ellos lo piensan así yo no lo podría pensar así también?”. Como: “Ok, es algo que puede tener solución”. “De hecho, yo pensaba que no iba a tener amigos nunca en la vida y ahora estoy teniendo amigos”. Sembraron una pequeña semillita de duda y esa duda desembocó en que hoy en día esté dando charlas sobre esto. Fue el hecho de hablarlo como lo que es: sí es un problema, pero a un problema se le buscan soluciones.

A los amigos, y por los amigos, se sumó el arte. Y el arte fue un modo de empezar a canalizar la angustia. Fue parte de la solución.

Uno de los chicos de ese grupo hacía teatro en una cooperativa cultural llamada La Comunitaria, un sitio que ofrecía talleres para jóvenes y adultos, y los convocó a que se sumaran: les contagió el entusiasmo.

—Y nosotros por pasar un tiempo más con él o por estar un rato más como grupo de amigos, nos empezamos a meter en el taller de teatro. Yo terminé reinmerso. Después incluso fui tallerista del mismo lugar. Eso también me ayudó a expandirme, a aprender a hablar, a orar, a actuar. Y también nos sumamos (creo que ese era el taller en el que coincidíamos todos, porque había algunos a los que no les gustaba teatro), a uno que hicieron de rap, hip hop y escritura. Ese fue en el que más perduré. Ahí dejamos de andar saltando como locos por la ciudad y empezamos a hacer rap, a hacer grafitis…

Cuando Fernando pudo hablar con su madre le pidió cambiarse a la escuela a la que iban sus amigos. Allí, por una inquietud de los chicos, la profesora de Literatura les propuso hacer un proyecto sobre el suicidio para la Feria de Ciencias

Entre las cosas que aprendió de su nuevo grupo de amigos hubo una que, para Fernando, fue esencial. Aprendió que hablar “no era simplemente exclamar palabras porque sí, sino construir un mensaje para que le llegue al otro y que ese otro entienda lo que vos querés decir”.

—Muchas veces se nos acercaba gente a preguntar —de mala manera, porque veían algo raro y venían a confrontar— qué estábamos haciendo: “¡Van a romper las cosas!“. Y a eso seguía la explicación de por qué no deberíamos estar haciendo parkour. Los chicos estos, en vez de generar más inconvenientes, muy tranquilamente les decían: “Bueno, ahora, si usted me permite, yo le explico por qué estoy haciendo esto”. Y les explicaban con argumentos, con tiempo, hablándoles. El 95% de la gente que venía muy enojada se iba recontenta o se nos quedaba mirando. Era reloco porque yo decía: “Claro, yo que me la paso discutiendo con compañeros o con profesores porque se supone que me porto mal, si tomase esta postura, capaz mi iría un poquito mejor”. Ahí es donde me di cuenta de que, realmente, hablar es un superpoder.

Ese superpoder, junto a los amigos que ayudaron a quitarle algo de dramatismo al tema, hizo que Fernando pudiera hablar en su casa de lo que le pasaba.

No se acuerda si ese día lo habían hostigado o se habían reído de él más de la cuenta. No recuerda si fue por la tarea o por la comida. Lo que sí recuerda es que un día llegó a su casa de malas, de muy malas. Y su madre, harta de su hermetismo y su humor tan cambiante (animado y con ganas de conversar si se veía con sus amigos, “destrozado” y pateando puertas si no) lo encaró. La discusión se encendió y comenzó a escalar. Parecía que iba a seguir subiendo hasta acabar en un gran incendio pero, de pronto, él frenó. Recordó esa estrategia, esa forma tranquila de armar una respuesta con argumentos para hacerse entender, que había aprendido de sus amigos. Tomó ese “superpoder” y lo usó.

—Empecé a hablarle a mi mamá como estos pibes hacían con la gente que venía enojada. Y en un momento me animé y le dije: “Me pasa esto y me quiero morir. Y no sé cómo solucionarlo. Por eso hay momentos donde vengo bien y hay momentos donde vengo mal, porque hay veces que vengo con más ganas de morirme que otras. Y si no me soporto ni yo, ¿cómo esperás que soporte al resto?”.

Su madre se congeló. Los roles que venían llevando en la discusión se invirtieron. Ella quedó muda. Y después le sugirió, con suavidad, buscar un psicólogo, un profesional que lo pudiera ayudar. Él se enojó porque esperaba una respuesta crispada, esperaba un reto, una tragedia griega. Esperaba más drama.

—Toda persona con ideaciones suicidas va a entender esto: a la mínima ternura que yo sentí, reaccioné con enojo. Porque es la postura que solemos adoptar. Al estar castigándonos, estamos todo el tiempo a la defensiva: nosotros mismos somos el enemigo. Yo creo que, de manera inconsciente, quería ir al psicólogo para encontrarle una solución al tema, pero me acuerdo clarito que le dije: “Bueno, tenés razón, voy a ir; voy a ir al psicólogo, pero para que veas que vos estás equivocada”.

Fernando y una de sus compañeras presentando Letras suicidas, el proyecto que hicieron para la Feria de Ciencias y con el que llegaron a la etapa provincial: fue elegido entre los mejores de las escuelas de la provincia de Buenos Aires

Fiel a su rebeldía adolescente, con el árbol tapándole el bosque, Fernando estaba convencido de que era un caso perdido y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por llevarle la contra a su madre o a cualquier persona a la que considerara una autoridad y quisiera ayudarlo. Fue al psicólogo solo para demostrarle a ella que no tenía razón. Y la terapia fue achicando el agujero negro de su piso: “Empecé a ir y el psicólogo al toque me leyó, era un librito, estaba hecho de manual”.

El psicoanálisis, los amigos, el teatro, el graffiti, el rap. Fernando encontró diferentes vías para canalizar lo que sentía: “Estaba todo el día desahogando cosas”.

—Pasó el tiempo y mi psicólogo me ayudó a tomar valor y admitirle a mi mamá: “Che, me quiero cambiar a la escuela pública, que es donde van estos chicos, porque siento que la voy a pasar mejor”.

En su pueblo —como en muchos otros sitios del país— había un prejuicio grande y pesado que pendía sobre la educación pública. Se creía —se aseguraba, se daba por descontado— que la escuela privada era mejor y que en la pública se “caía” cuando no había opción. Fernando padecía su escuela, a sus compañeros, pero tenía tan internalizado ese preconcepto que no encontraba valor para pedirle a su madre pasarse a la pública. Casi un absurdo siendo que, además, ella trabajaba como portera en esa escuela estatal a la que iban sus amigos, los “cisnes raros” como él.

—Y un día me animé y le dije: “Mirá, ma, yo sé que probablemente sea peor (después me di cuenta que obviamente no era así, pero así lo veía en ese momento), pero creo que me va a ir mejor si me cambio de escuela. Acá no voy a tener buenas notas porque la paso mal y ya está. Y capaz que no son las mismas notas o que no valen lo mismo, pero sé que voy a sacar buenas notas si voy a la otra escuela, porque por lo menos me voy a sentir mejor”. Y mi vieja dijo: “Sí, obviamente. Pero estaba esperando que me lo dijeras vos. Yo no quise hacer nada apresurado o sin consultarte”.

Su madre dijo “no hay problema”. Y lo cambió en ese mismo momento. Aunque el año estaba a la mitad de su faena.

En 2019 se le ocurrió llevar el tema a TEDx. Al comienzo le dijeron que no: la organización no se sentía preparada para hablar de suicidio. En 2022 fueron ellos quienes lo convocaron a contar su historia sobre el escenario

La escuela pública y una docente que vio y escuchó

Fernando estaba cursando tercer año cuando se cambió de la escuela privada, en la que padecía hostigamientos, a la pública, a la que iban sus amigos. Y más allá de que el cambio del turno tarde al de la mañana le pareció “terrible” —dice riéndose— le empezó a ir mucho mejor.

—De ser un pibe que buscaba la confrontación (por lo mismo, porque “el mundo me excluía”) —hoy le pido perdón públicamente pero yo tenía una profesora de artística que si ella decía cubismo, yo hacía cualquier otra cosa simplemente por hacerle la contra— empecé a tener diálogo, incluso, con los profes, que me parecía rarísimo. Y un día conocí una profesora que fue la que me impulsó a ser lo que hoy en día soy: Miriam Miadana. Es una profesora de Literatura que, casualmente, nos tuvo que enseñar tragedia literaria. En tragedia literaria se suele repetir que lo peor que le puede pasar a un personaje es que se autolesione o se suicide. Y ella nos mostró varios libros. En cierto momento, un compañero —tengo en la memoria el tono de enojo con el que habló—, le dijo: “Profe, ¿por qué se terminan matando todos estos personajes?”. Y mi profesora corrió la discusión literaria, dejó a un lado la currícula —que supongo tenía muy bien armadita—, pensó: “Esto tiene más importancia”, y no preguntó: ¿a ustedes qué les parece? ¿Qué piensan sobre esto?”.

Lo que siguió fue “un debate gigante” sobre si el suicidio era o no la peor causa de muerte. Todos coincidieron que sí.

La docente les propuso que hicieran un proyecto sobre el tema para participar del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología, un encuentro educativo en el que estudiantes de diferentes escuelas del país presentan trabajos de investigación y experimentación que son evaluados y concursan en diferentes rondas: local, distrital, regional, provincial y nacional, hasta que se escoge un ganador.

El proyecto que encararon se llamó Letras suicidas. Buscaba comprobar si la literatura era un reflejo de lo que sucedía en la realidad o no. Los resultados no dejaron dudas.

Fernando dice que no sabe por qué ni cómo. Que para evadir responsabilidades empezó contando encuestas que hacían a las escuelas en su pueblo y en los pueblos linderos y que terminó inmerso hasta el cuello en el proyecto. Al punto que fue él, con otra compañera, quien lo presentó en las diferentes instancias de la Feria de Ciencias.

En las encuestas —anónimas— preguntaban cosas como: “¿Alguna vez pensaste en suicidarte?”. “Si pensaste en suicidarte, ¿por qué lo pensaste?”, “¿con qué motivo?”. “Si no pensaste en suicidarte, ¿conocés a alguien que pensó en suicidarse?”. “Pensaste en autolesionarte?”. “¿Cómo te autolesionás?”.

El proyecto pasó rondas y llegó a la etapa provincial, es decir, fue seleccionado como uno de los mejores entre los presentados por las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires. Además de la cucarda, generó algo más importante: mostró que era urgente hablar sobre el suicidio con los chicos y las chicas.

A partir de eso, el grupo de Fernando, respaldado por su escuela —la escuela pública—, su docente, y profesionales especialistas en el tema, comenzó a organizar jornadas de prevención del suicidio en distintos colegios.

Todo eso desde una clase de literatura. Y una docente que oyó y decidió hacer algo. Que, trabajó para hacer encajar los contenidos que le demandaban con lo que sus alumnos necesitaban.

Hoy Fernando tiene 24 años, estudia Psicología en La Plata y brinda charlas de prevención del suicidio. Dice que la divulgación es uno de los puntos más importantes para concientizar sobre el tema

Hablemos de suicidio: subir el tema al escenario

—Yo creo que en uno de esos encuentros para preparar las encuestas del proyecto, solté la idea con mi profesora: “Estaría rebueno llevar esto a TEDx”. Y mi profe dijo: “Bueno, vamos a hacerlo”.

Ella lo ayudó y entre los dos armaron la propuesta. En 2019 Fernando se presentó ante un

equipo de TEDx con una idea algo distinta de la que terminó concretando tres años después.

—Cuando lo presenté en 2019 se hablaba solamente del proyecto, no se hablaba de mi historia personal. Después, ese mismo año, empecé a transformar las charlas que hacíamos y a contar mi propia historia.

—¿La sabían tus compañeros y tu profesora?

—Mi profe la empezó a conocer porque cuando nos juntábamos a hacer encuestas se me iban escapando síntomas y terminé contándole a ella y a mis compañeros que a mí me pasaba. Eso también me abrió la cabeza. Me di cuenta de que no éramos solo los pibes raros y yo, nos toca a todos el tema. Incluso hasta a las personas que no tienen pensamientos suicidas, porque seguramente conocen a alguien que sí los tiene. Y también es difícil estar al lado de una persona que se quiere morir. Es difícil concebir esa idea.

En 2019 el equipo de TEDx le dijo que no. Luego sabría que los motivos eran importantes: la organización no se sentía adecuadamente preparada para encarar un tema de ese calibre.

En ese interín, mientras se debatía qué carrera comenzar cuando terminara la secundaria, tuvo la última sesión con el psicólogo que lo acompañó durante su proceso más complejo y algo que le dijo le quedó resonando: “Mirá, Fernando, la verdad que, con lo que te conozco, considero que serías un gran profesional”.

—A mí eso me abrió la cabeza. Dije: “Claro, voy a hacer lo que me gusta y, al mismo tiempo, voy a ayudar a un montón de gente si me dedico a esto”. Tomé la decisión gracias a esa charla y me decidí por Psicología. Creo que también fue porque vi mi propio cambio y dije: bueno, obviamente esto funciona. Y me gustaría ahora estar del otro lado.

En 2022 Fernando ya estaba viviendo en La Plata y cursando la carrera cuando le llegó un mail. Era del equipo organizador de TEDx preguntándole si todavía quería disertar.

—Acepté y después de un largo período de preparación se concretó la charla que se llama “Por qué tenemos que hablar del suicidio”. En ese momento yo no estaba tan reacio a compartir mi historia, entonces, mientras les contaba lo del proyecto de Feria de Ciencias a mis dos coaches, que justamente eran psicólogos y tenían experiencia en el tema, también se las conté. Dijeron: “Eso. Eso es lo más importante. Que vos eras un pibe que estaba inmerso en ese proyecto y que le pasaba”. Y tiene un aporte de rap porque consideraban que también era parte importante de mi personalidad.

Fernando dice que desde esa charla de 2022 trata de ser “un influencer de la prevención del suicidio”: “porque considero que la divulgación es de las cosas más importantes que tienen que ver con el suicidio”. Y asegura que subió la estadística: “superó a la de muertes por accidentes de tránsito que hace años venía siendo la primera causa de muerte trágica en el mundo. Estos últimos años, en Argentina, la primera causa de muerte trágica es el suicidio, en todas las edades”.

—Estoy tratando de aportar para que esa estadística se reduzca.

Una vez que encontró a su tribu, que tuvo red, y descubrió "el superpoder de la palabra", Fernando pudo hablar de lo que sentía

Cuando se subió al escenario del Movistar Arena frente a doce mil personas Fernando tenía “un miedo bárbaro”. Había soñado con ser Duki, pararse frente a un montón de gente y rapear lo que le saliera de adentro. Lo que no se había imaginado es que iba a cumplir ese sueño siendo él mismo y rapeando frente al mic sobre aquello que durante tanto tiempo no había podido decir.

—Sentí mucho, mucho miedo. Pero una vez que empecé a hablar, lo que sentía, se me pasó.

“Pude empezar a hablar porque antes fui escuchado/ Yo no paro de rapear ni con los labios pegados/ Creía que para mí ya no había salida/ Por eso no hablaba, no sabía que podía/ Quiero romper el silencio y escuchar es el punto de partida/ Porque hablar del suicidio a mí me salvó la vida”.