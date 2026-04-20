¿Cómo saber si padezco hígado graso? Los escasos síntomas de esta enfermedad silenciosa

Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestia en el abdomen (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso, o esteatosis hepática, afecta a millones de personas y suele avanzar sin señales claras hasta etapas avanzadas.

Los especialistas coinciden en que la detección temprana depende de estudios médicos, ya que los síntomas iniciales pueden pasar inadvertidos.

Los métodos más efectivos para detectar el hígado graso

El diagnóstico de esta afección recurre principalmente a la ecografía abdominal. Este estudio, no invasivo, permite al médico identificar la acumulación de grasa en el órgano. Según la red Carondelet Health Network, esta técnica es la más utilizada en consultorios y hospitales.

Otras herramientas diagnósticas incluyen los análisis de sangre que miden las enzimas hepáticas. Cuando los valores de ALT y AST aparecen elevados, los médicos sospechan daños relacionados con la acumulación de grasa.

En casos donde se requiere mayor precisión, la elastografía —FibroScan— evalúa la rigidez hepática para descartar fibrosis o cicatrización. Las imágenes por resonancia magnética o tomografía computarizada aportan detalles adicionales sobre el exceso de grasa y la presencia de cirrosis.

Hígado. Foto: (iStock)

El procedimiento más preciso, aunque invasivo, es la biopsia hepática. La muestra obtenida permite determinar el grado de inflamación y cicatrización, lo que orienta el tratamiento y el pronóstico.

Los síntomas: señales sutiles y tardías

La Mayo Clinic advierte que el hígado graso suele manifestarse sin síntomas evidentes. Algunas personas reportan fatiga persistente o una sensación de cansancio que no mejora con el descanso.

En ocasiones, el paciente percibe una molestia leve en la parte superior derecha del abdomen. El agrandamiento del hígado puede detectarse durante una consulta médica, pero rara vez genera dolor intenso.

Solo en etapas avanzadas aparecen signos más notorios, como ictericia (coloración amarilla de piel y ojos), picazón en la piel o hinchazón en piernas y abdomen por acumulación de líquido. La presencia de estos síntomas indica progresión hacia daño hepático severo.

Factores de riesgo: quiénes deben estar más atentos

El National Institutes of Health señala que el hígado graso afecta con mayor frecuencia a personas con sobrepeso, obesidad o diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina y los niveles elevados de triglicéridos también aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Una dieta rica en azúcares simples y grasas saturadas favorece la acumulación de grasa en el hígado. El consumo frecuente de bebidas alcohólicas, aunque no es el origen de la esteatosis no alcohólica, agrava el daño hepático.

Representación digital de un hígado humano con acumulación de grasa, ilustrando los posibles efectos adversos de los sustitutos de azúcar y los refrescos dietéticos en la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la consulta médica ante cualquier sospecha

La detección oportuna del hígado graso depende de la consulta con un profesional de la salud. Ante síntomas como cansancio prolongado, molestias abdominales o antecedentes de factores de riesgo, los especialistas recomiendan realizar estudios específicos.

El tratamiento temprano puede evitar la progresión hacia fibrosis o cirrosis. El control del peso, la modificación de la dieta y el seguimiento médico periódico constituyen los pilares para revertir o frenar la evolución de la enfermedad.