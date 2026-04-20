México

¿Cómo saber si padezco hígado graso? Los escasos síntomas de esta enfermedad silenciosa

La esteatosis hepática afecta a millones de personas y suele avanzar sin señales claras hasta etapas avanzadas

Guardar
Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestia en el abdomen (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Cómo aliviar los dolorosos síntomas del hígado graso como la inflamación, cansancio o molestia en el abdomen (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El hígado graso, o esteatosis hepática, afecta a millones de personas y suele avanzar sin señales claras hasta etapas avanzadas.

Los especialistas coinciden en que la detección temprana depende de estudios médicos, ya que los síntomas iniciales pueden pasar inadvertidos.

Los métodos más efectivos para detectar el hígado graso

El diagnóstico de esta afección recurre principalmente a la ecografía abdominal. Este estudio, no invasivo, permite al médico identificar la acumulación de grasa en el órgano. Según la red Carondelet Health Network, esta técnica es la más utilizada en consultorios y hospitales.

Otras herramientas diagnósticas incluyen los análisis de sangre que miden las enzimas hepáticas. Cuando los valores de ALT y AST aparecen elevados, los médicos sospechan daños relacionados con la acumulación de grasa.

En casos donde se requiere mayor precisión, la elastografía —FibroScan— evalúa la rigidez hepática para descartar fibrosis o cicatrización. Las imágenes por resonancia magnética o tomografía computarizada aportan detalles adicionales sobre el exceso de grasa y la presencia de cirrosis.

Hígado. Foto: (iStock)
Hígado. Foto: (iStock)

El procedimiento más preciso, aunque invasivo, es la biopsia hepática. La muestra obtenida permite determinar el grado de inflamación y cicatrización, lo que orienta el tratamiento y el pronóstico.

Los síntomas: señales sutiles y tardías

La Mayo Clinic advierte que el hígado graso suele manifestarse sin síntomas evidentes. Algunas personas reportan fatiga persistente o una sensación de cansancio que no mejora con el descanso.

En ocasiones, el paciente percibe una molestia leve en la parte superior derecha del abdomen. El agrandamiento del hígado puede detectarse durante una consulta médica, pero rara vez genera dolor intenso.

Solo en etapas avanzadas aparecen signos más notorios, como ictericia (coloración amarilla de piel y ojos), picazón en la piel o hinchazón en piernas y abdomen por acumulación de líquido. La presencia de estos síntomas indica progresión hacia daño hepático severo.

Factores de riesgo: quiénes deben estar más atentos

El National Institutes of Health señala que el hígado graso afecta con mayor frecuencia a personas con sobrepesoobesidad o diabetes tipo 2. La resistencia a la insulina y los niveles elevados de triglicéridos también aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad.

Una dieta rica en azúcares simples y grasas saturadas favorece la acumulación de grasa en el hígado. El consumo frecuente de bebidas alcohólicas, aunque no es el origen de la esteatosis no alcohólica, agrava el daño hepático.

Ilustración digital de un hígado humano de color rojo anaranjado, mostrando múltiples acumulaciones de grasa amarilla sobre su superficie contra un fondo azul
Representación digital de un hígado humano con acumulación de grasa, ilustrando los posibles efectos adversos de los sustitutos de azúcar y los refrescos dietéticos en la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la consulta médica ante cualquier sospecha

La detección oportuna del hígado graso depende de la consulta con un profesional de la salud. Ante síntomas como cansancio prolongado, molestias abdominales o antecedentes de factores de riesgo, los especialistas recomiendan realizar estudios específicos.

El tratamiento temprano puede evitar la progresión hacia fibrosis o cirrosis. El control del peso, la modificación de la dieta y el seguimiento médico periódico constituyen los pilares para revertir o frenar la evolución de la enfermedad.

Temas Relacionados

Hígado grasoSaludmexico-noticias

Más Noticias

Penta brilla en WrestleMania 42 y reafirma su reinado

El mexicano se impuso en una lucha sin tregua ante cinco rivales, consolidando su reinado en el escenario más importante de WWE

Penta brilla en WrestleMania 42 y reafirma su reinado

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

Conductores del matutino exigen justicia para su compañera, quien será sometida a una cirugía de urgencia por la gravedad de sus lesiones

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

Las autoridades acudieron al sitio por un reporte del incendio de un domicilio

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

Alto Comisionado de la ONU visita México tras crisis sobre desapariciones forzadas

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para DDHH, inició visita oficial en México previo a reuniones con autoridades y familias de desaparecidos

Alto Comisionado de la ONU visita México tras crisis sobre desapariciones forzadas

Miguel Piojo Herrera responde si será técnico del Atlante para el Apertura 2026

El técnico mexicano tuvo su última experiencia como entrenador en la Selección de Costa Rica

Miguel Piojo Herrera responde si será técnico del Atlante para el Apertura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: detienen a cuatro armados en Culiacán, les aseguraron armamento, cartuchos y vehículo robado

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

Niurka es la primera eliminada de La Mansión VIP, acusa favoritismos y arremete contra HotSpanish en vivo

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras: actividades, fechas y todo lo que debes sobre el evento en CDMX

Internautas señalan a Estevie tras supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras rumores de separación con Christian Nodal

DEPORTES

Penta brilla en WrestleMania 42 y reafirma su reinado

Penta brilla en WrestleMania 42 y reafirma su reinado

Miguel Piojo Herrera responde si será técnico del Atlante para el Apertura 2026

Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral