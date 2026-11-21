Hinchas de Boca Juniors se congregaron con banderas y pirotecnia durante la noche de Barranquilla

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Una marea azul y oro se adueñó del Gran Malecón de Barranquilla en la noche previa a la final de la Copa Sudamericana. Según estimaciones de organizadores locales, más de 20.000 personas se congregaron en la Aleta del Tiburón para alentar a Boca Juniors, que este sábado buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales frente a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El escenario elegido para el banderazo fue uno de los sectores turísticos más concurridos de la ciudad colombiana, habitualmente frecuentado por familias y visitantes que pasean junto a la emblemática rueda de la fortuna del Gran Malecón. Esa noche, sin embargo, el paisaje cambió por completo: camisetas de distintas épocas, sombrillas azules y amarillas, bombos, trompetas y banderas de todos los tamaños reemplazaron la postal habitual del lugar.

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A pocos metros, un carrusel giraba con banderas colgadas por los propios hinchas, cada una con el nombre de un barrio diferente. Mientras caía el sol y la rueda de la fortuna cambiaba de colores entre el amarillo, azul y rojo de la bandera colombiana y el azul y oro xeneize, fuegos artificiales iluminaban el cielo y una multitud coreaba cánticos sin pausa.

Buena parte de los hinchas que participaron del banderazo venían de pasar los días anteriores en Cartagena de Indias, ubicada a unos 135 kilómetros de Barranquilla. Allí, el jueves anterior, habían copado los alrededores de la Torre del Reloj y el Camellón de los Mártires, en pleno centro histórico de esa ciudad. Otros hinchas optaron por viajar directamente desde la Argentina, en algunos casos combinando vuelos y tramos en colectivo durante varias horas.

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La muñeca de River que estuvo presente en el banderazo de Boca

Entre las escenas que generaron mayor repercusión en redes sociales se destacó la de un hincha de Boca Juniors que llevó un maniquí vestido con la camiseta de River Plate y una bombacha, expuesto ante la multitud como parte de la burla habitual entre ambas parcialidades. La imagen se viralizó rápidamente entre los presentes, que festejaron la ocurrencia con cánticos.

La provocación no quedó ahí. Un joven que se paseó entre la multitud con la camiseta puesta de River Plate recibió una catarata de insultos por parte de los hinchas xeneizes que participaban del banderazo. Lejos de replegarse, el muchacho se mostró ante todos como quien desafía al entorno, en un gesto que tensó por momentos el clima festivo sin llegar a mayores incidentes.

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Una multitud de simpatizantes del club Boca Juniors se concentró anoche en Barranquilla, frente a una rueda de la fortuna iluminada con luces azules y amarillas. En el lugar, los asistentes ondearon banderas con distintivos del equipo, encendieron bengalas de humo y rodearon vehículos en las inmediaciones del espacio público

El despliegue de hinchas no pasó inadvertido para las autoridades locales. A través de su cuenta oficial en la red social X, la Alcaldía de Barranquilla publicó un mensaje en el que destacó la presencia del público xeneize: “¡El sentimiento de Boca llegó a Barranquilla!”, encabezó el posteo institucional, que incluyó imágenes captadas con dron desde las alturas de la convocatoria.

“Así se vivió el banderazo de Boca Juniors en nuestra ciudad. Una hinchada que lleva sus colores en el corazón y que llegó para alentar al equipo de sus amores, a pocas horas de la gran final de la Conmebol Sudamericana”, agregó el organismo distrital en la misma publicación.

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El impacto del banderazo en las calles tendrá su correlato dentro del estadio, que estrenará su ampliación con capacidad para 65.000 espectadores. Aunque la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había asignado un cupo inicial de 12.000 entradas populares para cada finalista, la demanda de ambas hinchadas marcó una diferencia contundente: Boca agotó rápidamente la cabecera Norte y sumó miles de localidades adicionales a través de la venta general, hasta alcanzar cerca de 40.000 entradas entre hinchas argentinos y simpatizantes locales. Atlético Mineiro, en cambio, colocó alrededor de 8.000 tickets y mantuvo remanentes en la cabecera Sur.

Con esa distribución y el acompañamiento del público colombiano en las plateas, se proyecta que entre el 70% y el 80% de las tribunas estén ocupadas por hinchas de Boca, frente a una porción cercana al 12% para la parcialidad brasileña. El dato convertirá a la sede neutral en un escenario prácticamente local para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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Las autoridades y organizadores estiman que unos 30.000 hinchas viajarán desde Buenos Aires para presenciar el partido, a quienes se sumarán colombianos simpatizantes del club y seguidores llegados desde distintos puntos del continente. Con la última noche antes de la definición ya en marcha, los hinchas que participaron del banderazo dieron por cerrado un viaje que, para muchos, comenzó días atrás en las playas de Cartagena y Santa Marta, con la vista puesta únicamente en el desenlace de este sábado en el Metropolitano Roberto Meléndez.