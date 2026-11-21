Javier Milei

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La semana corrió entre la urgencia y la desesperación. La convicción de que el triunfo de Milei no está asegurado y de que imponerse en la primera vuelta es imperativo —porque un balotaje es garantía de derrota— precipitó el curso de los acontecimientos.

La disputa por la eliminación de las PASO expuso la debilidad del oficialismo. El libertarianismo salió a arrastrar todas las banderas institucionales con tal de entorpecer el armado opositor. La conveniencia como política de Estado.

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Sin la sacrosanta herramienta de las PASO, las distintas tribus del peronismo la tendrán complicada. Desde La Libertad Avanza apuestan a un kirchnerismo fragmentado que iguale las dificultades propias para llegar al 40%.

La casta libertaria se exhibió sin recato ni pudor. El argumento del costo de las PASO y de la fatiga de los votantes por ir y venir de las urnas dejó lugar en la conversación pública a otras razones más rastreras y contundentes.

No pudiendo eliminar las primarias, se las suspende. Lo único que cuenta es obstaculizar la construcción del frente opositor y neutralizar eventuales disputas internas entre los partidarios de la libertad.

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No fue fácil. Pese a la defección de Mauricio Macri —que decidió jugar al PRO, con toda su gente adentro, acompañando el proyecto de máxima de la LLA—, el Gobierno tuvo que resignar las colectoras para llegar a un dictamen. Una propuesta que, en el caso de las listas de senadores, era inconstitucional.

Por fuera de la supresión de las listas de adhesión, se reduce la propaganda electoral en radio y TV, se introducen modificaciones al financiamiento público de las campañas, se deja sin efecto la obligatoriedad de los debates presidenciales y la veda electoral, y se incorpora la “ficha limpia”.

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Si “todo marcha de acuerdo al plan”, la iniciativa llegará el jueves al Senado, sobre el filo del fin de las sesiones ordinarias. Con lo justo. Para pasar raspando.

La estrategia de neutralizar las PASO también pone a la Casa Rosada a resguardo de que un resultado adverso para el oficialismo, a dos meses de las generales, recree un escenario como el que vivió Mauricio Macri en 2019.

Al funcionar como una encuesta nacional anticipada y rigurosa, las primarias pueden impactar fuertemente en los mercados y decisiones de inversión.

La apremiante intervención en la ley electoral por parte del Gobierno expone vulnerabilidad. El miedo es hereje y tiene costos ilevantables.

La aceleración de los tiempos electorales y la impronta polarizadora a la que apostaron Milei y los suyos afectaron la economía. El tan vapuleado “riesgo Kuka”, eje narrativo de la campaña mileísta, sumó incertidumbre y desasosiego.

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Con Javier Milei atrincherado en sus convencimientos, el 2027 no parece venir con medidas económicas que alivien la vida de la gente.

Los analistas coinciden en que, en un escenario dominado por la caída del consumo y la recesión, la “comunicación política” será absolutamente clave para recuperar la expectativa en los beneficios del modelo.

Milei no parece dispuesto a acusar recibo de estas advertencias. Consultado acerca de si entre el “plan platita” y la decisión de sostener a rajatabla el rumbo hay algo intermedio, respondió con un rotundo “no”. Para salir del tema, se despachó comparando una salida intermedia con la “tiranía de las funciones cóncavas”. Un delirio.

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Cuando no encuentra respuesta a algunas preguntas que le hacen, Milei la enreda hablando “en difícil”. Una estrategia para confundir a su interlocutor, pero que no le sirve para convencer a nadie de nada.

Atragantado con la expresión popular de “los que no llegan a fin de mes”, Milei contrapuso una suerte de eufemismo. Admitió que están los que “experimentan privaciones”. Un recurso lingüístico tan rebuscado como inconducente.

El Presidente nunca aclaró a qué tipo de privaciones se refiere. Una cosa es privarse de vacaciones en el exterior y otra muy distinta es tener que prescindir de alimentos, remedios o agua de calidad.

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Alguien tiene que hacerle saber, además, que “experimentar” no es lo mismo que “sufrir” restricciones, algo que mucha gente está “padeciendo”. Cuestión de agarrar de vez en cuando el diccionario de la RAE para entender la diferencia.

Los recursos retóricos del león libertario empiezan a perder potencia. La semántica presidencial parece haber extraviado el rumbo.

Luego de la reconvención papal frente al degradado uso de la palabra, Milei pretende retomar imágenes que lo presentan entre lo bíblico y lo mitológico. Un terreno aún más fangoso.

El hombre que se presenta a sí mismo como “un estoico con conciencia intertemporal” insiste en plantar la imagen de Ulises atado al mástil para resistir el canto de las sirenas. Las “sirenas” serían quienes piden aflojar el equilibrio fiscal o emitir antes de las elecciones.

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“Nosotros decidimos mantener la disciplina, las sirenas no me seducen. Me gustan las mujeres completas, no mitad mujer y mitad pescado”. No es la mejor de las alegorías para el líder de una fuerza política que está lejos de medir bien entre las féminas.

La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA) da cuenta de una tendencia: la denominada brecha de género.

El relevamiento se hizo del 5 al 13 de octubre y se publicó el 3 de noviembre. En intención de voto para 2027, La Libertad Avanza tiene 32% entre los hombres y 18% entre las mujeres, y el peronismo tiene 20% entre los hombres y 29% entre las mujeres.

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La encuesta de septiembre del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA arroja resultados parecidos. La preferencia por un cambio alcanza al 68% de las mujeres y al 47% de los varones, una brecha de 21 puntos.

Los analistas consultados coinciden en que la principal razón tiene que ver con el rol que cumple la mujer en la economía familiar en cuanto administradora de recursos y privaciones.

Los temas vinculados a las cuestiones de género y la violencia discursiva también pesan fuerte en la consideración de la imagen de Milei entre las mujeres.

Milei supo construir y sostener una narrativa que interpretaba las razones del profundo desencanto con la clase política en la pospandemia. Eso le permitió instalarse en lo más alto del poder, pero esa estructura discursiva ya no funciona.

Insultos, discursos de odio, polarización, contradicciones, jactancia y grandilocuencia le devoraron la eficacia y credibilidad. Su palabra está corroída, devaluada en el momento en que más lo necesita.

Los traspiés en la comunicación de las expectativas económicas hicieron un aporte invalorable a la incertidumbre y desazón generalizadas.

De la llegada de “los mejores 18 o 20 meses que la Argentina haya visto en las últimas décadas” —el fallido vaticinio de Luis “Toto” Caputo de abril de 2026 entre los empresarios reunidos en el AmCham Summit de Buenos Aires— al anuncio del 0 para la inflación de agosto, que terminó en repunte junto al índice de pobreza.

Atento a todas las señales Sergio Massa ya activó sus estrategias. El martes, en coincidencia con el Día de la Militancia, el líder del Frente Renovador reunió a los más connotados dirigentes del perokirchnerismo.

El objetivo declarado es armar un frente nacional para enfrentar a Milei en 2027, bajo el lema “Un país por delante, Perón nos une”. Kicillof no fue invitado. Massa no se distrae. Alguien tiene que poner la casa en orden y el tigrense se siente el más preparado.

Dispuesto a ir por el “todo o nada”, Javier Milei se muestra inflexible. La decisión de acomodar las leyes para mejorar sus chances electorales habla de la precariedad de la oferta política. Milei sigue compitiendo contra sí mismo. En ese escenario, la Argentina vuelve a poner en juego la posibilidad del regreso a un pasado sin gloria.