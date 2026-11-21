Los destrozos provocados por el bombardeo ruso contra Krivói Rog.

Guardar

Un ataque ruso con misiles balísticos contra el centro de Krivói Rog, la ciudad natal del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, dejó al menos dos muertos, entre ellos un niño de siete años y una paramédica, y 47 heridos, seis de ellos menores, durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

El jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksandr Vilkul, informó que una joven paramédica de 20 años falleció tras acudir a asistir a víctimas del bombardeo. La mujer fue trasladada a un centro médico, pero no sobrevivió. El menor de edad muerto jugaba con sus amigos en el patio de un restaurante situado cerca del lugar del impacto, según precisó el funcionario.

PUBLICIDAD

Vilkul señaló que, a las 23:00, había 42 heridos, cuatro de ellos niños, y 27 permanecían en estado grave. Durante la madrugada, elevó el número a 47 lesionados, incluidos seis menores, entre ellos una niña de tres años y un niño de cuatro. Dos paramédicos también resultaron heridos. Todos los afectados recibieron atención médica, de acuerdo con el responsable del Consejo de Defensa local.

Un edificio residencial fue destruido por el bombardeo ruso (Crédito: Policía Nacional de Ucrania)

El ataque alcanzó una zona próxima a edificios residenciales y a un restaurante, que suele tener gran circulación de personas, explicó el presidente del Consejo Regional de Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk.

Según los datos preliminares, el bombardeo dañó 23 edificios de apartamentos, un hospital, instituciones educativas, comercios y ambulancias. También afectó garajes y vehículos. Las autoridades reportaron varios incendios, dos de los cuales ya fueron extinguidos.

PUBLICIDAD

La Policía de la región de Dnipropetrovsk indicó que las fuerzas rusas atacaron dos veces con drones el área donde se desarrollaban las tareas de rescate. En la segunda ofensiva, resultaron heridos dos agentes de la unidad de desactivación de explosivos y dos integrantes del Servicio Estatal de Emergencias. Vilkul añadió que tres granadas propulsadas por cohete impactaron contra personal sanitario, rescatistas y trabajadores de servicios públicos después del inicio de la operación de emergencia.

En otro ataque, Rusia alcanzó el distrito de Dnipro. Una vivienda particular se incendió en la comunidad de Obukhiv y tres personas sufrieron heridas: un hombre de 77 años y dos mujeres de 61 y 75.

PUBLICIDAD

Algunos de los destrozos en Krivói Rog tras el ataque ruso (Crédito: Policía Nacional de Ucrania)

Frente a los reiterados bombardeos rusos y las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin a Europa, el Consejo de la Unión Europea aprobó el viernes una nueva ayuda militar de 1.000 millones de euros para Ucrania, destinada a la compra conjunta de armamento y equipamiento no letal que se entregará a las Fuerzas Armadas ucranianas antes de finales de 2027.

Los recursos procederán del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) y financiarán la adquisición de drones, sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica, municiones, radares y explosivos, según informó la institución en un comunicado.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el bloque mantendrá su respaldo a Ucrania en los ámbitos militar y diplomático. “Ucrania puede contar con que Europa reforzará su posición tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones”, escribió Kallas en redes sociales.

PUBLICIDAD

La jefa de la diplomacia comunitaria sostuvo que las acciones de Moscú no reflejan una voluntad de alcanzar la paz. “No hay ninguna señal de que Rusia quiera la paz; los actos de Moscú hablan por sí solos”, afirmó.

La vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Kallas agregó que, en las últimas 24 horas, “Rusia ha matado a civiles ucranianos, ha dañado varias embajadas en Kiev y ha violado el espacio aéreo polaco”.

En el panorama diplomático sobre las negociaciones en curso para dar cierre a la invasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó el viernes frustración por la falta de avances para terminar la guerra y atribuyó parte de la dificultad al enfrentamiento entre los mandatarios de Rusia y Ucrania.

PUBLICIDAD

Trump sostuvo que el conflicto tiene “bastantes posibilidades de acabar”, aunque señaló que una solución resulta compleja por la relación entre los dos líderes. “Son como dos hombres atascados en el barro”, manifestó al referirse a Putin y Zelenski.

El mandatario estadounidense dijo que esperaba una resolución más sencilla. “Se odian de una manera tremenda. Yo pensé que sería una de las guerras más fáciles de resolver, pero se odian como rara vez he visto”, lamentó y agregó: “Es un guerra de relaciones públicas. Nosotros dicen cosas, ellos dicen cosas. El presidente Putin no puede estar de acuerdo con todo, y hay que negociar”, explicó.

PUBLICIDAD