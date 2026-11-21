Estados Unidos sancionó a cuatro iraníes vinculados al régimen por desviar fondos petroleros para beneficio propio (Taketo Fuchi vía REUTERS)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este viernes a cuatro ciudadanos iraníes a quienes acusa de desviar ingresos de las ventas de petróleo de Irán para beneficio personal y de colaborar en operaciones comerciales ligadas a Teherán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que las autoridades iraníes priorizan sus propios intereses por encima de las necesidades de la población. “El régimen tiránico de Irán siempre antepone sus propios intereses a los de sus ciudadanos, incluso cuando los iraníes de a pie sufren escasez de pan y combustible”, declaró. Bessent agregó que Irán agotó sus reservas de crudo que transportaba por vía marítima y advirtió que el país podría no cobrar ingresos correspondientes a petróleo ya vendido. Ante esta situación, advirtió a las autoridades iraníes que “el barco se está hundiendo”.

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Las sanciones alcanzan a Mohammad Javad Bavand y Majid Taj, hermano del presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI). Washington los acusa de administrar operaciones de venta de petróleo y de recuperar fondos iraníes depositados en terceros países. De acuerdo con el Tesoro, los dos integran una red que mantiene miles de millones de dólares pendientes de transferencia al régimen iraní.

La lista incluye además a Mohammadhossein Servati, hijo de un general de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estados Unidos lo vincula con empresas que comercializaron petróleo iraní con refinerías de China.

Efectivos armados afiliados a la Guardia Revolucionaria de Irán, el 18 de septiembre de 2026 (AP/Vahid Salemi)

Además, fue sancionado Mojtaba Arabnejad, hijo del director ejecutivo de la aerolínea Mahan Air. En este caso, el Tesoro le atribuye la facilitación de compras de repuestos para aeronaves y armamento, además de la supervisión de ventas petroleras.

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Las medidas forman parte de la operación Paria Económico, una campaña que Bessent anunció el 24 de agosto con el objetivo de limitar las fuentes de financiamiento de Irán mediante sanciones dirigidas a activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. El anuncio se produjo mientras continúa sin definición la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

Por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó este viernes que la reciente medida busca limitar los recursos que, según la administración estadounidense, sostienen operaciones del régimen iraní. “Seguiremos cortando el financiamiento que mantiene la peligrosa actividad del régimen”, escribió Pigott en la red social X.

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“En el marco de la Operación Marginado Económico, Estados Unidos sancionó a cuatro personas cercanas al régimen iraní que venden petróleo de Irán y financian al ejército del régimen, así como su apoyo al terrorismo”, añadió.

Trump advirtió que no permitirá que Irán construya una “bomba sucia

El presidente de EE. UU., Donald Trump, hace gestos durante una conferencia de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que existen rumores sobre la posible fabricación de una “bomba sucia” radiactiva en Irán y advirtió que Washington no permitirá el desarrollo de ese tipo de arma.

Trump hizo las declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca, después de regresar de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China. El mandatario respondió a una consulta sobre una posible amenaza contra Washington, D.C.

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“Corre el rumor de que están fabricando una bomba sucia”, mencionó el presidente estadounidense. Luego, sostuvo que su administración dispone de información sobre las actividades iraníes y sobre las personas involucradas. “Sabemos mucho sobre lo que está pasando en Irán. Sabemos todo lo que dicen. Sabemos quiénes son y dónde están. Lo averiguaremos. No permitiremos que eso suceda”, afirmó.

Una bomba sucia combina explosivos convencionales con material radiactivo y busca dispersar contaminación en el área alcanzada por la detonación. Trump no presentó pruebas ni ofreció detalles sobre el origen de los rumores a los que se refirió.

(Con información de EFE)