Los aumentos mensuales en la boleta de gas y luz van a continuar por la suma de la inflación minorista y mayorista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras el salto de la inflación a 2,2% en octubre, un dato que sorprendió a los economistas, una de las incógnitas pasa por determinar con qué nivel de aumento de precios general y de servicios y tarifas llegará el Gobierno a las elecciones de 2027, cuando buscará la reelección.

En los últimos meses, los precios regulados y los servicios presionaron sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y ya existen fórmulas confirmadas para las tarifas de gas, electricidad, colectivos y agua para el año que viene que plantean dudas sobre la capacidad del equipo económico para perforar el piso de 2% mensual.

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La información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró que la suba de octubre no se distribuyó de manera uniforme. El nivel general del IPC marcó 2,2%, pero los servicios avanzaron 2,7%, por encima del 1,9% que registraron los bienes.

La diferencia también quedó expuesta en la medición por categorías. Los precios estacionales subieron 5,5% durante octubre. Los regulados tuvieron un alza de 2,9%, mientras que el IPC núcleo, que excluye los componentes regulados y estacionales, aumentó 1,5 por ciento.

El comportamiento de los regulados y los servicios cobra relevancia porque ambos grupos contienen rubros con esquemas de ajuste ya fijados para 2027. Las fórmulas combinan indicadores de inflación minorista, inflación mayorista, salarios y, en el caso de los colectivos porteños, un adicional de dos puntos porcentuales sobre el IPC.

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Manuel Cerdán, analista de Invecq, afirmó que los servicios impulsaron la inflación minorista desde hace más de dos años. En lo que va de 2026, ese grupo acumuló una suba de 33,8%, frente al incremento de 22,6% que registraron los bienes y al 26,3% del nivel general.

“Hace más de dos años que la inflación minorista viene empujada por los servicios”, señaló Cerdán. La brecha acumulada entre ambos componentes se reflejó también en el dato mensual de octubre, cuando los servicios superaron por 0,8 puntos porcentuales a los bienes.

El resultado volvió a ubicar en el centro de la discusión a las tarifas y a los precios que dependen de decisiones regulatorias. Gas, electricidad, transporte público y agua concentran mecanismos de actualización que continuarán vigentes o están bajo análisis para el próximo año.

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Luz y gas: ajustes confirmados

En las boletas de gas y electricidad, el esquema para 2027 ya está definido. Las tarifas continuarán con aumentos por la inflación minorista más la mayorista, según la fórmula aprobada en la Revisión Quinquenal Tarifaria de 2025.

Fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación explicaron a Infobae que esa regla se estableció en 2025 para ofrecer previsibilidad a las empresas y a los usuarios sobre la evolución de las tarifas. El criterio combina dos referencias de precios que forman parte de los indicadores económicos seguidos por el Gobierno.

“Se definió y lo mantuvo a rajatabla en el peor momento de la guerra y shocks externos. Y la idea es seguir respetándola hasta 2030”, comentaron en Energía. La fórmula quedó como una pauta para determinar las actualizaciones de los servicios energéticos durante el año electoral.

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Agua por fórmula K

La boleta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) también registrará actualizaciones durante 2027. La empresa aplicará la fórmula K, que contempla las variaciones de la inflación mayorista, la inflación minorista y los salarios. Por esa razón, la evolución de la boleta de agua y saneamiento dependerá de indicadores que también inciden sobre la dinámica general de los costos de los hogares.

La vigencia de ese mecanismo continuará aunque el traspaso del 90% de las acciones a manos privadas está programado para el jueves 17 de diciembre de 2026. El cambio previsto en la composición accionaria no altera la continuidad de la fórmula tarifaria durante el año siguiente.

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A pesar del traspaso de manos, las boletas de AySA van a aumentar por la fórmula K.

Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

El transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tendrá una definición tarifaria para 2027. En las últimas horas, el Gobierno porteño convocó a una audiencia pública para tratar los aumentos de los colectivos durante el próximo año.

La propuesta plantea mantener el mecanismo que rige hasta ahora: una actualización mensual equivalente a la inflación medida por el IPC más dos puntos porcentuales. La fórmula, en caso de quedar firme, alcanzará a las 31 líneas que circulan dentro de la capital.

La Ciudad convocó a una audiencia pública el 29 de diciembre para definir la fórmula de aumento del boleto de colectivo en 2027. (Foto: Luciano González)

Si la audiencia pública del 29 de diciembre confirma ese sistema y las proyecciones de inflación para los próximos meses se cumplen, el boleto de colectivo de esas líneas superará los $1.000 en enero. El aumento combinará la variación mensual de los precios con un ajuste adicional fijo.

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El esquema de la Ciudad difiere de las fórmulas previstas para energía y agua, aunque comparte la utilización de indicadores económicos para actualizar las tarifas. En este caso, el adicional de dos puntos porcentuales se suma todos los meses a la inflación informada por el Indec.

La explicación oficial

En una entrevista reciente con A24, el presidente Javier Milei sostuvo que la inflación no desaceleró con mayor rapidez por la guerra en Medio Oriente y por el “riesgo kuka”. El mandatario afirmó que la inflación “es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero”.

El presidente Javier Milei aseguró que la inflación desacelera más lento por el impacto de la guerra en Oriente Medio y el riesgo kuka.

Milei explicó que el exceso de dinero puede surgir por un incremento de la cantidad de moneda o por una caída de su demanda, y que ambos factores reducen el poder adquisitivo y elevan los precios expresados en esa unidad.

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El Presidente sostuvo que la emisión monetaria tiene un efecto diferido. “Al emitir, hay un rezago. El impacto se ve en 26 meses”, afirmó durante la entrevista. También dijo que los controles de precios mantuvieron “artificialmente caro” el precio del dinero y que esa situación demoró la reducción de la inflación.

“Veníamos bajando muy fuertemente la inflación: a mediados del año pasado tocó 1,5%”, dijo Milei. También afirmó que ese proceso incluyó correcciones tarifarias y respeto por los derechos de propiedad.