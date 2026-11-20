LLA pidió suspender las PASO en CABA (EFE)

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En línea con el dictamen que logró aprobar el miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, La Libertad Avanza volvió a pedir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027 en la ciudad de Buenos Aires. “Hay que avanzar al mismo ritmo; la plata de los porteños no puede financiar encuestas políticas”, planteó Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario.

En los fundamentos del proyecto, se sostiene que las primarias implican un operativo completo —habilitación de establecimientos, compensación de autoridades de mesa, provisión de materiales, seguridad y escrutinio— que solventan todos los contribuyentes, incluso en los casos en que un partido presenta lista única.

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“Es irrazonable que los porteños tengan que poner plata y tiempo para hacerse cargo de esa decisión”, planteó Ramírez. El artículo 3 establece que las agrupaciones políticas deberán seleccionar sus candidaturas “de conformidad con los mecanismos previstos en sus respectivas cartas orgánicas o actas constitutivas”.

La iniciativa también prevé adaptar los plazos del Código Electoral para que, en ausencia de primarias, las fechas tomen como referencia el día de los comicios generales de 2027.

No es la primera vez que LLA busca instalar una reforma electoral en espejo a la dinámica nacional. En abril, la propuesta era eliminar directamente las primarias, lo mismo que se discutió a nivel nacional y debió ser modificado. Aquella iniciativa ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y no registró movimientos desde entonces.

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El jefe de Gabinete, Diego Santili; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y la presidenta del bloque LLA en CABA, Pilar Ramírez

El proyecto choca contra una realidad legislativa concreta: la Constitución de la Ciudad exige una mayoría especial de dos tercios para modificar el Código Electoral, equivalente a 40 votos sobre los 60 legisladores que integran el cuerpo. PRO cuenta con 12 bancas y LLA, con 14, lo que da una sumatoria de 26. No alcanzan los votos.

El bloque del Partido Justicialista (Fuerza por Buenos Aires), que conduce Claudia Neira, controla 20 bancas y, por sí solo, puede vetar cualquier reforma electoral. A su vez, el bloque del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta también se opone, al igual que la UCR. “Es imposible llegar con los votos; no va a ocurrir”, sostuvo un importante dirigente parlamentario del PRO ante la consulta de este medio.

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En este marco, hay una discusión de fondo con las particularidades de CABA. El proyecto de Ramírez se da en un contexto de negociaciones en curso entre LLA y PRO para definir si competirán juntos o por separado el año próximo. El jefe de Gobierno apuesta a cerrar una boleta de unidad con los libertarios para garantizarse la reelección sin necesidad de ir a segunda vuelta, y para eso no necesita reformar el sistema electoral.

Kicillof también defiende las PASO

El sintonía con el peronismo porteño, el gobernador bonarense Axel Kicillof se aferra a sostener las PASO en el distrito más grande del país. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue categórico esta semana: “Tanto a nivel nacional como a nivel provincial nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO. Creemos que es el mejor instrumento para que, democráticamente, todos aquellos que comulgan con el campo popular definan cuáles son sus candidatos”, señaló.

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La Provincia tiene una ley propia de elecciones primarias que las vincula al calendario nacional, aunque no establece con precisión qué ocurre con las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias bonaerenses si no hay PASO nacionales.

En ese escenario de incertidumbre, el peronismo provincial ve en las primarias una herramienta clave para ordenar una interna con múltiples precandidatos a la gobernación —desde Jorge Ferraresi y Gabriel Katopodis hasta Eduardo “Wado” de Pedro y Sergio Massa— y para negociar posiciones frente al resto del peronismo nacional. “Si no hay PASO a nivel nacional, nos pone más en la situación de un acuerdo”, proyectó el diputado bonaerense Alexis Guerrera, del Frente Renovador.

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El contraste entre los tres distritos —Nación, CABA y Provincia de Buenos Aires— grafica la complejidad del debate: donde LLA gobierna a nivel nacional avanza con la suspensión, donde gobierna el PRO (en CABA) no tiene los votos para seguirle el ritmo, y donde gobierna el peronismo (en la Provincia) la resistencia es explícita.