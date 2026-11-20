Tesla ya vende sus autos en Argentina con dos tipos de carrcería: el sedán Tesla Model 3 y ek SUV Tesla Model Y. (Infobae)

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Algunas horas antes del evento de lanzamiento oficial que será este viernes a las 18:30, Tesla habilitó su sitio web de Argentina y comenzó la comercialización de sus dos modelos eléctricos. El método de venta de la marca es online, ya que no tiene concesionarios oficiales donde hacer las operaciones, sino puntos de exhibición y Test Drive en centros comerciales.

Los autos que vende Tesla desde hoy en el mercado local son el sedán Tesla Model 3 en tres versiones y el SUV Tesla Model Y con dos alternativas de configuración.

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Los autos provienen de la fábrica china de Tesla en Shanghai, y tienen precios que van desde los USD 41.590 y llegan hasta los USD 54.590. Ese precio es más alto que el que tiene la misma marca y los mismos modelos en Uruguay, donde la matriz impositiva es diferente a la argentina, pero donde además no tienen límite de unidades. En la Argentina, en cambio, sí los hay, al menos con exención arancelaria.

El sitio oficial de Tesla en Argentina expone los valores en dólares y pesos para la compra del automóvil eléctrico Model 3.

La llegada de la marca de Elon Musk a Argentina se da en el marco del programa del Gobierno para promover la electromovilidad por medio de un cupo de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos que no pagan el arancel de importación extrazona del 35%.

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Dentro de ese cupo, el 50% es para los fabricantes y la otra mitad para los no fabricantes, es decir, los importadores. Tesla entre en este segundo grupo, donde el Gobierno reglamentó una distribución basada en las asignaciones de los dos años previos. Tesla entra como nuevo importador con derecho a un 10% de esa mitad del cupo, teóricamente 2.500 automóviles, ya que ésa es la única marca que anunció una inversión en infraestructura de carga, tipificada en la reglamentación con esa cantidad de unidades de disponibilidad para solicitar.

El Tesla sedán y se vende en tres versiones de distinta potencia y autonomía. El SUV, más voluminoso, tiene dos variantes.

En todos los casos, Tesla publica un precio base en su sitio web y luego adiciona un costo de tarifa por destino y documentos de USD 350 y un pago de reserva, también no reembolsable, de USD 250. Por ese motivo, el precio que se publica en la tabla de selecciones del sitio web aumenta automáticamente USD 600.

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Tesla Model 3 RWD: USD 41.590

Este es el más accesible de la gama de vehículos que Tesla trajo a Argentina. Tiene un solo motor y tracción trasera. Su potencia es de 286 CV y una batería de litio de 62 kWh de compuesto LFP (fosfato de hierro y litio). Tiene una autonomía de 534 km, es capaz de recuperar 272 km de autonomía con 15 minutos de cargador rápido Supercharge, y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos.

Todos los modelos se pueden comprar con financiación prendaria de Banco Santander, con planes que van de 12 a 60 meses. En el caso de este modelo, la mayor financiación requiere un anticipo de USD 12.477 y cuotas mensuales de $1.812.183 con un costo financiero total del 47,94%.

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Tesla Model 3 Premium Long Range: USD 47.090

Es el mismo modelo, con el mismo motor pero con una batería de a 82 kWh de composición química NCA (níquel, cobalto y aluminio). Esta batería le permite ampliar la autonomía hasta los 750 km, una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y puede recuperar hasta 312 kilómetros en 15 minutos.

El Tesla Model 3 Performance tiene dos motores, 460 CV y alcanza una velocidad de 264 km/h. (Infobae)

Tesla Model 3 Performance: USD 54.590

Se trata del auto más potente de todos los que se venden en Argentina. Tiene dos motores, uno en cada tren de ruedas y por lo tanto, tracción integral. La potencia total es de 460 CV con una aceleración impresionante de 3,1 segundos para ir de 0 a 100 km/h, lo que baja su autonomía a la misma del Model 3 RWD, es decir en 534 km. Alcanza una velocidad máxima de 264 km/h.

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Tesla Model Y Premium RWD: USD 44.590

Es el SUV de acceso a la gama, que tiene solo un motor que propulsa las ruedas traseras y la batería de 65 kWh que le da una autonomía de 466 km. Este modelo acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y es capaz de recuperar 216 km de autonomía conectado a un Tesla Supercharger.

Tesla Model Y Premium Long Range: USD 50.590

Es el mismo auto pero con la batería de 82 kWh que le permite ampliar la autonomía hasta los 661 km, con la capacidad de extender ese kilometraje en 274 km adicionales con 15 minutos de carga rápida. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, un valor similar al de la versión convencional para evitar un consumo que disminuya esa excelente autonomía eléctrica.

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El SUV Tesla Model Y tiene una versión convencional y una Long Range, que supera los 660 km de autonomía.

En todos los casos, se puede contratar como una suscripción mensual de USD 119 el servicio de Tesla FSD (Full Self Driving), que en Argentina no admite la conducción semiautónoma todavía.

Sin embargo, el paquete sí ofrece tres sistemas de asistencia muy interesantes: Actually Smart Summon, que permite pedir que el auto se acerque al usuario dentro de una playa de estacionamiento; Dumb Summon, para que el auto salga solo del garage doméstico y se estacione en la puerta de casa; y Autopark, para que se estacione automáticamente.