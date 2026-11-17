Las modificaciones genéticas en alimentos de consumo habitual como tomates, papas y bananas no resultan perceptibles a simple vista (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los alimentos editados genéticamente podrían llegar a las góndolas con una apariencia habitual: un tomate, una banana o una papa. La diferencia no estaría a simple vista, sino en un cambio preciso de su material genético orientado a una característica concreta, como modificar el contenido de un compuesto, reducir el oscurecimiento de una fruta cortada o aumentar la resistencia de un cultivo a una enfermedad.

La discusión suele reunir bajo una misma etiqueta métodos distintos. La edición genética permite intervenir en secuencias determinadas del ADN de una planta, mientras que otras técnicas de modificación genética pueden incorporar material procedente de especies diferentes.

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Un tomate con provitamina D muestra qué puede hacer la edición genética

Uno de los ejemplos más citados es el tomate desarrollado para acumular provitamina D3, un compuesto que puede transformarse en vitamina D3 tras la exposición a luz UVB. Un estudio publicado en Nature Plants describió cómo un equipo de investigación modificó mediante CRISPR-Cas9 un gen involucrado en esa vía metabólica.

El trabajo no describió un tomate de venta masiva ni evaluó su impacto en la salud de consumidores. Los investigadores observaron que las plantas editadas acumulaban más provitamina D3 en hojas y frutos. Luego expusieron al UVB hojas y rodajas de tomate para comprobar la conversión del compuesto.

Por eso, el resultado debe leerse como una prueba sobre el potencial de una variedad vegetal, no como una recomendación nutricional ni como la confirmación de un producto disponible en comercios.

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De acuerdo con una nota de The Independent, el tomate conocido como Sunshine figura entre los desarrollos que buscan ampliar el aporte de provitamina D. El mismo artículo menciona otros proyectos: bananas que tardan más en oscurecerse, papas con resistencia a determinadas enfermedades y trigo pensado para reducir el contenido de asparagina libre, sustancia que puede transformarse en acrilamida durante ciertas cocciones a alta temperatura.

Las bananas que no se oscurecen todavía requieren autorización para venderse

ULos investigadores desarrollan cultivos agrícolas con edición genética dentro de invernaderos mediante pruebas en macetas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bananas desarrolladas para mantener el color después de ser peladas o cortadas ilustran un posible uso vinculado con la conservación. Su oscurecimiento se asocia con una enzima llamada polifenol oxidasa. Según informó The Independent, la edición se orientó a reducir la producción de esa enzima, con la expectativa de extender el tiempo en que la fruta mantiene su aspecto tras el corte.

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Ese rasgo puede resultar relevante para productos preparados, como ensaladas de frutas, y para etapas de distribución y venta. Sin embargo, las estimaciones sobre reducción de desperdicio deben diferenciarse de los resultados ya observados en los comercios.

Una fruta que conserva su color durante más tiempo no demuestra automáticamente una disminución de pérdidas en toda la cadena alimentaria: ese efecto depende del transporte, la conservación, la compra y el consumo.

El marco de Inglaterra establece dos etapas. Primero, el desarrollador debe obtener del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales la confirmación de que el organismo cumple los criterios de mejora de precisión. Después, debe solicitar una autorización de comercialización para alimentos o piensos ante la Agencia de Normas Alimentarias. Sin esa autorización, el producto no puede venderse para ese uso en Inglaterra.

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La normativa entró en vigor en noviembre de 2025 y se aplica a Inglaterra. Para ser considerado de mejora de precisión, el organismo no puede contener ADN que no esté presente en el organismo sin modificar o en especies sexualmente compatibles. Los organismos que no cumplen esa condición continúan bajo el régimen de los organismos genéticamente modificados.

La exposición de tomates a fuentes controladas de luz ultravioleta B estimula la acumulación de provitamina D3 en entornos científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compra diaria dependerá de las autorizaciones y de la información disponible

La Agencia de Normas Alimentarias de Inglaterra contempla distintos niveles de evaluación según las características del producto. Los alimentos similares a variedades obtenidas mediante reproducción convencional pueden acceder a un procedimiento más simple, mientras que aquellos con modificaciones que podrían afectar su composición, toxicidad, alergenicidad o calidad nutricional requieren un análisis más detallado.

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También persiste una cuestión vinculada con la información al consumidor. The Independent indicó que los alimentos obtenidos por mejora de precisión autorizados en Inglaterra figurarán en un registro público, aunque no existe una obligación general de que el envase exhiba en su frente el método utilizado.

La posibilidad de encontrar esa información, por lo tanto, no equivale necesariamente a identificarla de inmediato al elegir un producto en una góndola.