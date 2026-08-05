Cirugía inédita: por primera vez, colocaron un stent bioabsorbible en un bebé prematuro

Un equipo médico realizó una intervención inédita en cardiología pediátrica en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad

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En el quirófano del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, un equipo médico se enfrentó a un gran desafío para la cardiología pediátrica: colocar un stent completamente bioabsorbible en la aorta de un bebé de 49 días y 2,2 kilos.

Al pequeño, derivado desde la provincia de San Juan por la complejidad de su cuadro, se le practicó una intervención inédita, que abre caminos para nuevos tratamientos en recién nacidos con enfermedades cardíacas congénitas.

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La operación se realizó con una tecnología que permite que el organismo absorba el dispositivo en un año, evitando futuras cirugías para retirarlo.

La coartación de aorta es una afección que implica el estrechamiento de la arteria principal que lleva sangre del corazón al resto del cuerpo. En bebés tan pequeños, esta obstrucción puede poner en riesgo el suministro de sangre a órganos vitales.

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El paciente y sus padres, provenientes de San Juan, fueron derivados al sistema de salud pública de Córdoba por ser referencia en casos de alta complejidad para recién nacidos (NA)

Para estabilizar al paciente antes de la intervención, los médicos utilizaron una medicación que mantiene abierto un conducto embrionario, permitiendo que la circulación sanguínea se mantenga hasta poder corregir la obstrucción. En otras palabras, se crea una vía alternativa para que la sangre llegue a todo el cuerpo mientras se prepara al bebé para la cirugía.

El tratamiento del caso necesitó de una estrategia híbrida. El bebé fue trasladado inicialmente al Hospital Materno Neonatal de Córdoba para su estabilización. Una vez que su condición lo permitió, fue derivado al Hospital de Niños, donde intervino un equipo multidisciplinario.

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Los cirujanos cardiovasculares realizaron la apertura de la arteria carótida y, junto al equipo de Hemodinamia, implantaron el stent en la aorta. Es la primera vez que se utiliza este tipo de dispositivo en Argentina para tratar una coartación de aorta en un recién nacido.

Se implantó un stent completamente bioabsorbible en la aorta de un bebé de 49 días y 2,2 kilos

Stent bioabsorbible: una innovación para el crecimiento

La tecnología utilizada permite que el dispositivo se absorba en un año, evitando cirugías futuras para retirarlo

El modelo implantado, IBS™ Angel de 4,0 mm por 15 mm, tiene una particularidad central: se degrada completamente en el organismo en 12 meses.

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Esto significa que, a diferencia de los stents metálicos tradicionales, no queda una estructura rígida que pueda afectar el crecimiento de la arteria a medida que el niño crece. Así, se evita la necesidad de una segunda cirugía para retirar el implante.

Es decir, el material se reabsorbe progresivamente en el organismo y permite que el vaso sanguíneo siga desarrollándose normalmente.

Tras la intervención, los médicos lograron suspender la medicación que mantenía la circulación hacia la parte inferior del cuerpo, señal de que el flujo sanguíneo estaba restablecido. El bebé permanece bajo seguimiento de cardiología, donde se controla su peso, alimentación y evolución clínica.

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“En un proceso muy estresante para nosotros como padres, nos sentimos constantemente acompañados por los médicos y los hospitales cordobeses donde fuimos recibidos. Estamos muy felices de que nuestro bebé ahora se esté recuperando y que pronto volveremos a casa”, contaron Jonathan y Lucía, padres del bebé.

Durante la internación, la familia pudo alojarse en la residencia de la Fundación Ronald McDonald, ubicada cerca del hospital, lo que facilitó su permanencia junto al niño.

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Un centro con trayectoria en cardiopatías congénitas

Para estabilizar al bebé, los médicos usaron medicación que mantuvo abierto un conducto embrionario

El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad integra el Programa Provincial de Cardiopatías Congénitas desde 2015, recibiendo pacientes derivados de distintas provincias argentinas. Además, a partir de 2021, el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas lo reconoció como centro tratante de alta complejidad, lo que refuerza su papel en la atención de patologías cardíacas en la infancia.

Para Alejandro Peirone, jefe de Cardiología del hospital, esta intervención fue posible gracias a la tecnología y la capacitación del equipo.

“Esta intervención se realizó por primera vez en Córdoba porque el hospital cuenta con la tecnología y la capacidad profesional necesarias para llevarla adelante”, afirmó Peirone.

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El especialista también destacó la importancia de que el sistema público pueda recibir casos complejos de todo el país, asegurando la misma calidad de atención a todos los pacientes.

La colocación de este stent bioabsorbible permite que niños con cardiopatías congénitas accedan a tratamientos menos invasivos y con mejores perspectivas de recuperación, sin la necesidad de múltiples procedimientos a medida que crecen.

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