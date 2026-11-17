Fiorentina busca retener a Franco Mastantuono, cuyo pase pertenece al Real Madrid (Gianni Santandrea/LaPresse vía AP)

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Franco Mastantuono comenzó a demostrar todo su talento desde su desembarco en Fiorentina y en Florencia ya diseñaron un plan para convencer a la Casa Blanca y retenerlo, al menos, una temporada más. El club italiano trabaja en una alternativa para renovar por otro año el préstamo del futbolista argentino, cuyo pase pertenece a Real Madrid, aunque deberá resolver condiciones deportivas y económicas que no formaron parte del acuerdo original.

El mediocampista ofensivo llegó a Florencia bajo una cesión simple, sin derecho de compra. Esa condición quedó confirmada luego de que Fiorentina corrigiera una referencia incluida por error en su balance 2025-2026, donde se había consignado de manera inicial una fórmula temporal con opción. La rectificación disipó cualquier interpretación sobre una cláusula ya acordada para adquirir al jugador.

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Según informó la edición florentina de la Repubblica, la ausencia de una opción de compra no impide que la dirigencia intente prolongar la estadía de Mastantuono. La alternativa que estudia el club consiste en acordar con Real Madrid una nueva cesión para la temporada 2027-2028, con la idea de que el argentino mantenga un rol central en el proyecto deportivo.

El diario italiano indicó que Fabio Paratici, director deportivo de Fiorentina, confía en sus contactos con la institución española para abrir esa negociación. La relación entre las partes fue uno de los factores que permitió la llegada inicial del futbolista a la Serie A y ahora aparece como una herramienta para buscar una continuidad.

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La renovación del préstamo no dependerá únicamente del vínculo entre los clubes. Fiorentina necesitará ofrecerle a Real Madrid un contexto competitivo que justifique otro año de formación lejos del Santiago Bernabéu.

De acuerdo con el rotativo italiano, la presencia sostenida en las competiciones europeas forma parte de los argumentos que el equipo viola deberá presentar. La dirigencia entiende que un calendario con torneos continentales elevaría la exposición del jugador, aumentaría el nivel de exigencia y respaldaría la conveniencia de que siga en el fútbol italiano.

Vale destacar que el conjunto Viola actualmente no se encuentra disputando ninguna competencia europea, y su inicio de la temporada no fue el mejor, lo que le valió un cambio de entrenador: Despidieron a Fabio Grosso y contrataron a Paolo Vanoli. Los de Firenze figuran en el puesto 15° del Calcio, solo dos unidades por encima de Monza, último equipo en caer en la zona de descenso, y a 11 de Frosinone, club que hoy estaría quedándose con un boleto a la Conference League.

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Mastantuono es considerado una pieza de proyección para Real Madrid y la prioridad del club español pasa por asegurar minutos, continuidad y un escenario adecuado para su evolución. En ese sentido, Fiorentina debe demostrar que puede ofrecerle una estructura deportiva superior a la de otros eventuales interesados.

El contexto de mercado añade presión. La Repubblica señaló que Milan y Roma siguen la situación del argentino. El interés de otros equipos italianos podría ampliar las opciones del futbolista si la entidad madrileña decide volver a cederlo cuando concluya la temporada.

Fiorentina cuenta con un argumento que no depende de las cifras: el lugar que Mastantuono ya encontró en el equipo. La posibilidad de conservar ese protagonismo, sumada a un proyecto con aspiraciones europeas, será parte de la presentación que el club haga ante los dirigentes españoles. El joven de 19 años lleva disputados 13 partidos en Fiorentina y aportó 4 goles (todos por el torneo local).

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TuttoMercatoWeb agregó elementos económicos a la negociación que todavía no tiene un acuerdo firmado. El medio sostuvo que Fiorentina y Real Madrid mantienen conversaciones frecuentes y que existe predisposición para prolongar el préstamo, aunque bajo una estructura distinta a la actual. Según esa versión, Real Madrid pretende que una nueva cesión sea onerosa, a diferencia del préstamo simple que llevó a Mastantuono a Italia. El club español buscaría una compensación cercana a los dos millones de euros por otro año del jugador en Florencia.

La publicación italiana también planteó una fórmula que incluiría una opción de compra para Fiorentina y una cláusula de recompra a favor de Real Madrid. Ese modelo permitiría al conjunto madrileño mantener control sobre el futuro del futbolista, aun si el equipo viola realizara una inversión para asegurarse sus derechos. Algo similar a lo que sucedió con Nico Paz en Como.

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El club español tiene contrato con el argentino hasta 2031, un dato que le otorga margen para definir la hoja de ruta sin urgencias. La decisión final dependerá de la evaluación que haga sobre el desarrollo del jugador, del espacio que pueda ofrecerle en su propio plantel y de las propuestas que lleguen desde Italia u otros mercados.