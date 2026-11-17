Charles Darwin cuestionó la benevolencia divina en 1860 tras observar cómo las larvas devoran a las orugas desde el interior (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo internacional de científicos liderado por el Museo de Historia Natural de Berlín demostró que ciertas estrategias evolutivas de las avispas de Darwin, una familia de insectos parásitos, avanzan en una sola dirección y prácticamente nunca se revierten.

La investigación publicada en la revista Current Biology analizó datos genéticos de 697 especies para reconstruir la trayectoria evolutiva del grupo. Estas avispas pertenecen a la familia Ichneumonidae, que reúne más de 25.000 especies descritas.

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Los animales que inquietaron a Darwin

Su nombre remite a una carta que Charles Darwin escribió en 1860 al botánico estadounidense Asa Gray, donde se preguntaba cómo un Dios benevolente podría haber creado deliberadamente criaturas que se alimentan “dentro de los cuerpos vivos de las orugas”.

Las avispas de Darwin depositan sus huevos sobre o dentro de huéspedes vivos como orugas, escarabajos y arañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el artículo divulgado en Phys.org, en lugar de cazar presas libres, estos insectos depositan sus huevos sobre o dentro de huéspedes vivos, como orugas, escarabajos y arañas. Luego, las larvas los consumen gradualmente hasta matarlos.

Las distintas especies del grupo emplean estrategias muy diferentes entre sí: Algunas paralizan permanentemente al huésped antes de poner los huevos, convirtiéndolo en una fuente de alimento inmóvil. Mientras que otras dejan que la víctima siga viva, creciendo y alimentándose, incluso cuando las larvas lo devoran desde adentro.

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Un cambio que cerró el camino de regreso

A partir del análisis genético de las 697 especies, los investigadores reconstruyeron la historia evolutiva de estas conductas. El hallazgo central fue que la transición de paralizar al huésped a permitirle continuar su desarrollo ocurrió de forma independiente al menos 23 veces, pero sin que se registrara ninguna reversión.

Un patrón similar se encontró en la evolución de las larvas que se desarrollan dentro del hospedador en lugar de fuera: surgió repetidamente, pero casi nunca retrocedió. El estudio muestra, entonces, que la evolución puede ser a la vez repetible y marcadamente direccional. Los diferentes linajes llegaron por separado a las mismas soluciones, pero una vez adoptadas, esas soluciones resultaron casi imposibles de abandonar.

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El desarrollo de las larvas dentro del cuerpo de la víctima apareció en múltiples ocasiones y casi nunca retrocedió a la fase externa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bernardo F. Santos, autor principal del estudio e investigador del Museo de Historia Natural de Berlín, explicó el fenómeno con una analogía mecánica: “La evolución no siempre mantiene todas sus opciones abiertas. Una vez que un linaje de avispas desarrolla una relación estrecha con un huésped vivo en desarrollo, volver a su estrategia ancestral parece extremadamente difícil. Es como un mecanismo de trinquete evolutivo: se puede avanzar, pero retroceder se vuelve casi imposible”.

El pasado evolutivo limita las opciones futuras

Un trinquete es un mecanismo que permite el movimiento en un solo sentido e impide el retroceso, como sucede en la rosca de un tornillo. Aplicado a la biología, la metáfora describe situaciones en que la historia acumulada de una especie restringe sus posibilidades futuras: ciertos cambios generan dependencias tan profundas que revertirlos implicaría desmantelar toda una serie de adaptaciones interconectadas.

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Las adaptaciones acumuladas generan dependencias biológicas complejas que impiden el retorno a las conductas ancestrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio aporta pruebas concretas de este principio, ya que los datos sugieren que la trayectoria evolutiva de un organismo no es un punto de partida neutro, sino un filtro que amplía algunas posibilidades y cierra otras. La evolución, según los investigadores, no explora libremente todas las combinaciones posibles, sino que tiende a seguir trayectorias que, una vez iniciadas, se vuelven cada vez más difíciles de revertir.

Los hallazgos también apuntan a una idea más amplia sobre el funcionamiento de la selección natural: las adaptaciones no dependen únicamente del azar y la presión del entorno, sino también de las restricciones que impone el propio antecedente del linaje. En otras palabras, lo que una población puede “elegir” evolutivamente está parcialmente determinado por lo que ya hizo en el pasado.

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Esta perspectiva cuestiona la imagen de la evolución como un proceso con posibilidades ilimitadas. En cambio, el trabajo del equipo liderado por el museo sugiere que la biología evolutiva opera en parte como una serie de decisiones acumulativas que reducen el margen de maniobra con el tiempo.