Más de cuatro millones de centroamericanos residen en Estados Unidos, cifra que equivale al 8,3% de los habitantes de la región. EFE/ Luis Enrique Granados Cacari

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Más de cuatro millones de centroamericanos residen hoy en Estados Unidos, una población que, según el informe “Migración de Centroamérica hacia Estados Unidos: Causas, políticas y perspectivas liberales”, de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF), equivale al 8.3% de los habitantes de la región.

El documento sitúa a esta diáspora como un componente de peso en la vida económica y social de ambos lados de la frontera.

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El estudio estima que en 2026 viven en Estados Unidos 4,265 millones de ciudadanos de Centroamérica. La cifra reúne a migrantes procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

El Salvador concentra el grupo más numeroso con 1,495 millones de personas, seguido por Guatemala, con 1,250 millones, y Honduras, con 935 mil.

El informe precisa que ese acumulado representa más del 25% de la población centroamericana en edad de trabajar.

Hondureños forman parte de la movilización centroamericana que busca llegar a la frontera norte de México para encontrar oportunidades laborales. (Foto: Cortesía)

¿Por qué las personas buscan salir de Centroamérica?

La falta de oportunidades económicas aparece como el principal motivo de migración. De acuerdo con los datos citados en el documento, en 2025 señaló razones económicas el 84% de los guatemaltecos, el 74% de los hondureños, el 72% de los salvadoreños que migraron hacia el norte y el 72% de los nicaragüenses.

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El reporte vincula estos desplazamientos con pobreza persistente, desigualdad, crecimiento demográfico, baja capacidad de las economías locales para crear puestos de trabajo y deficiencias en educación, salud e infraestructura.

En las áreas rurales, la dependencia de la agricultura de subsistencia y la exposición a crisis climáticas también condicionan las decisiones de salida.

La reunificación familiar ocupa un lugar secundario entre las razones de migración. En El Salvador representó el 17% de los casos citados por el informe y en Guatemala el 11%.

La violencia y la búsqueda de asilo tienen un peso distinto según cada nacionalidad, con mayor presencia entre hondureños y nicaragüenses.

La población centroamericana radicada en Estados Unidos representa más del 25% de los ciudadanos en edad de trabajar. (Shutterstock)

La mayoría llega con niveles educativos básicos

El perfil educativo influye en la inserción laboral de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos. El informe sostiene que la mayor parte cuenta con educación básica, secundaria incompleta o secundaria completa, con Costa Rica como excepción parcial dentro de la región.

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En 2023, solo el 11% de los migrantes centroamericanos tenía educación superior completa, frente al 36% de los adultos nacidos en Estados Unidos. Esa diferencia limita el acceso a empleos que requieren títulos universitarios o certificaciones profesionales, aunque el documento señala una mejora gradual en la escolaridad de la población latinoamericana durante las últimas décadas.

La migración tiene además un marcado componente laboral. Entre los centroamericanos consultados en 2025, la proporción de personas de entre 18 y 59 años alcanzó el 71% entre los salvadoreños, el 88% entre los guatemaltecos, el 83% entre los hondureños y el 100% entre los nicaragüenses.

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Las remesas enviadas desde el exterior sostienen el consumo de numerosos hogares en los países de origen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Dónde trabajan los centroamericanos si tienen bajos niveles de educación?

La población migrante se emplea principalmente en sectores con alta demanda de mano de obra, como la construcción, la agricultura, los servicios y la hotelería. El informe menciona también actividades de ocio y hospitalidad, donde existen puestos temporales, tareas físicas y jornadas extensas.

En el caso del campo, el texto recoge una estimación según la cual el 42% de los trabajadores agrícolas contratados para cultivos en Estados Unidos carecía de autorización laboral entre 2020 y 2022. Para el documento, esta realidad muestra la distancia entre la demanda de trabajo en ciertos sectores y las vías formales disponibles para la movilidad laboral.

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La presencia centroamericana en Estados Unidos también tiene efectos directos sobre las familias que permanecen en los países de origen. Las remesas sostienen el consumo de numerosos hogares, aunque el informe advierte que esos envíos dependen de la permanencia laboral y del proceso de asentamiento de los migrantes en el país de destino.