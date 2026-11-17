La víctima dio alojamiento en su vivienda a una pareja de presuntos migrantes con un bebé horas antes del ataque. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La nicaragüense Kenia del Carmen Mendoza González, de 37 años, fue asesinada con más de siete heridas de arma blanca dentro de una vivienda de Tenosique, en el estado mexicano de Tabasco. La mujer, originaria de Chinandega, había dado alojamiento la noche anterior a una pareja de supuestos migrantes que viajaba con un bebé.

El cuerpo fue hallado el 15 de noviembre en una casa ubicada en la colonia Luis Gómez Z, según informó el diario nicaragüense La Prensa. Medios locales de Tabasco indicaron que la víctima presentaba lesiones provocadas con un arma cortopunzante en el abdomen y el cuello.

PUBLICIDAD

La plataforma Tenosique Alerta, citada por el medio nicaragüense, señaló que las autoridades acordonaron el lugar y realizaron diligencias para levantar el cuerpo. Un día después, el sitio confirmó la identidad de Mendoza González, quien había migrado a México hacía más de dos años en busca de trabajo para sostener a su familia.

Mendoza González era madre de cuatro hijos menores de edad, quienes permanecen en Nicaragua. Sus familiares explicaron a Radio Ya que ella era originaria de la segunda etapa de la colonia El Naranjo, en Chinandega, y que dejó el país por motivos económicos.

Horas después de haber atendido en casa a la pareja de migrantes, la nicaragüense fue asesinada, su cuerpo fue hallado por una vecina. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche previa al crimen, cerca de las 10:00, la mujer habló por teléfono con una persona que se presentó como agente mexicano. De acuerdo con esa versión, el hombre le pidió que no ayudara a migrantes, mientras ella le relataba que había permitido que una pareja con un bebé pasara la noche en su vivienda.

PUBLICIDAD

Horas después, cuando los supuestos huéspedes ya se habían retirado, Mendoza González fue atacada. El cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por una vecina, quien avisó a la Policía. Hasta ahora, las autoridades mexicanas no confirmaron si la conversación telefónica está relacionada con el homicidio ni comunicaron detenciones.

Una hermana de la víctima, identificada como Marlene Mendoza, viajó desde Managua para realizar las gestiones necesarias para repatriar el cuerpo y organizar el sepelio en Nicaragua.

Otro caso de una mujer de Chinandega asesinada en México

El asesinato de Mendoza González se conoció casi dos años después de otro crimen contra una nicaragüense en México. El 25 de diciembre de 2024 murió Luz Isabel Hernández Aguirre, de 43 años, también originaria de Chinandega, después de ser atacada por su pareja en un centro asistencial del país.

PUBLICIDAD

La víctima dejó su hogar en Chinandega, Nicaragua, donde la esperaban sus cuatro hijos./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Texas Nicaraguan Community, Hernández Aguirre fue golpeada y trasladada a un hospital de Chiapas, donde falleció minutos después de ingresar. El presunto agresor escapó y, al cierre de esa información, no había datos sobre su paradero ni sobre una eventual captura.

Los homicidios de nicaragüenses fuera de su país también han tenido episodios en Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos. En territorio costarricense, el exmilitar nicaragüense Roberto Samcam fue asesinado a balazos en junio de 2025 en Moravia, San José, donde vivía exiliado.

En Estados Unidos, La Prensa informó en marzo de 2025 que Alexander Antonio Hernández Hernández murió durante un asalto en Savannah, Georgia. El nicaragüense fue baleado cuando se resistió al robo, según la Texas Nicaraguan Community. El caso se sumó a otros ataques contra migrantes nicaragüenses registrados en ciudades estadounidenses.

PUBLICIDAD

En Guatemala, familiares y medios nicaragüenses también han informado crímenes contra ciudadanos que residían o trabajaban en ese país. Las muertes fuera de Nicaragua suelen dejar a las familias ante el costo de los trámites y la repatriación de los cuerpos, además de investigaciones que avanzan bajo las normas de cada país.