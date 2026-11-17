Los femicidios en Panamá aumentaron un 50% entre enero y octubre de 2026, al pasar de 14 a 21 víctimas mortales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los femicidios aumentaron un 50% en Panamá durante los primeros diez meses de 2026, con 21 víctimas frente a las 14 registradas en igual período de 2025, según el Ministerio Público.

Entre enero y octubre, las autoridades también contabilizaron 21 tentativas de femicidio y 17 muertes violentas de mujeres, cifras que representan incrementos del 40% y 21%, respectivamente, frente al mismo período de 2025.

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En conjunto, las tres categorías acumularon 59 víctimas de hechos violentos, frente a las 43 registradas durante los primeros diez meses del año anterior, lo que supone un incremento del 37,2%.

El informe de la Procuraduría General de la Nación (PGN) establece que 38 mujeres perdieron la vida, mientras otras 21 fueron víctimas de ataques investigados como tentativas de femicidio.

Las autoridades panameñas contabilizaron 38 muertes de mujeres entre femicidios y otros homicidios durante los primeros diez meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marzo fue el mes con mayor cantidad de femicidios, con cuatro víctimas, seguido de junio, agosto y septiembre, con tres cada uno, mientras que durante octubre se registraron otros dos asesinatos.

El distrito de San Miguelito concentra cinco femicidios, frente a uno contabilizado durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 400%, el mayor aumento territorial registrado.

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Coclé, Panamá y Panamá Oeste contabilizaron tres víctimas cada uno, mientras Chiriquí registró dos y Bocas del Toro, Colón, Los Santos, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé reportaron un femicidio respectivamente.

La distribución por edades revela que las mujeres de 18 a 24 años fueron las más afectadas, con cinco víctimas mortales de femicidio y otras cinco que sobrevivieron a ataques.

Las mujeres de entre 18 y 24 años representan el grupo de edad con mayor cantidad de víctimas de femicidio en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las víctimas mortales también figuran tres menores de edad, dos de ellas entre los 10 y 14 años, mientras otra tenía entre 15 y 17 años, según las estadísticas judiciales.

Las autoridades contabilizaron además el asesinato de una mujer de 80 años o más, mientras dos niñas de entre cinco y nueve años fueron víctimas de tentativas de femicidio.

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Las armas de fuego fueron utilizadas en nueve de los 21 femicidios, seguidas de las armas blancas, con seis víctimas, y la asfixia mecánica, que provocó otras cuatro muertes.

En las tentativas de femicidio predominaron las agresiones con armas blancas, utilizadas en 12 de los 21 casos registrados, mientras cinco ataques fueron perpetrados con armas de fuego.

La violencia contra las mujeres también dejó víctimas entre quienes estaban embarazadas, como ocurrió con Raiza Díaz, de 29 años, asesinada el 23 de agosto en Guarumal, corregimiento de Caimitillo, Panamá Norte.

San Miguelito concentra cinco femicidios, la mayor cantidad registrada entre las áreas geográficas incluidas en el informe del Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer tenía ocho meses de gestación y los médicos practicaron una cesárea de emergencia para salvar a su bebé, que falleció días después en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Niño.

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El 25 de agosto, otra mujer embarazada fue asesinada junto al hombre que la acompañaba dentro de un vehículo en Villa Lucre, en medio de una sucesión de ataques armados.

El 20 de septiembre, Heidy Nayeliz Rosario, de 24 años, también embarazada, murió tras resultar herida durante un tiroteo en Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías, en San Miguelito.

Fuera del período que comprende el informe estadístico, las autoridades iniciaron una investigación por el asesinato de dos estadounidenses ocurrido el 14 de noviembre en una propiedad del distrito de Bugaba, Chiriquí.

Una de las víctimas fue Evelyn Lyn Bishop, productora de cacao y fundadora de un emprendimiento de chocolates artesanales, mientras la otra era una amiga que había viajado desde Costa Rica para visitarla.

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Las armas de fuego fueron utilizadas en nueve femicidios, mientras las armas blancas provocaron la muerte de otras seis mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal superior de Chiriquí, Julio Vergara, confirmó que el doble crimen se investiga como femicidio, aunque las diligencias permanecen en una etapa preliminar y todavía no se ha establecido el móvil del ataque.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que mantiene contacto con las familias de las víctimas, les proporciona asistencia consular y coopera con las autoridades panameñas para el esclarecimiento del crimen.