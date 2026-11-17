La familia retornó a la provincia de Córdoba tras residir ocho años en España para recibir apoyo de sus parientes

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En una casa de Córdoba, cada curación de Clara, una niña de dos años con epidermólisis bullosa, demanda insumos que su familia calcula en cerca de $300.000. La falta de un DNI argentino, que estaba en trámite desde agosto, demoró su incorporación a una obra social y dejó esas necesidades bajo la definición que usa su mamá para explicar la enfermedad: “piel de mariposa”.

Oriana, madre de Clara, relató que la familia volvió al país después de vivir casi ocho años en España, donde nacieron sus tres hijos menores. Ella y su marido son argentinos y decidieron instalarse nuevamente en Córdoba para contar con el acompañamiento de sus familiares frente a las exigencias del tratamiento. “Volvimos por la familia”, explicó en Infobae Al Mediodía.

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El trámite ante el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) comenzó en agosto. Según contó Oriana, al presentar la documentación le indicaron que el DNI estaría disponible en 20 días, un plazo que no se cumplió. Cuando pasó un mes, volvió a consultar y recibió una respuesta que no aclaraba cuándo se resolvería el expediente: “Está en observación”.

La demora adquirió otra dimensión porque Clara necesita curaciones cada dos días y el documento era indispensable para sumarla a la obra social a la que accede su padre por su trabajo. “Cada cura requiere más o menos de 300 mil pesos”, afirmó Oriana, al describir el gasto que la familia debía afrontar para comprar apósitos y otros materiales.

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La niña recibe atención en un hospital público, pero el problema, explicó su madre, está en conseguir los insumos para las lesiones. Antes de regresar desde España, la familia llevó materiales y después recibió donaciones de otros pacientes. Aun así, esos recursos no alcanzan para sostener el tratamiento en el tiempo. “Una familia no puede mantener estos gastos indefinidamente”, planteó.

La familia retornó a la provincia de Córdoba tras residir ocho años en España para recibir apoyo de sus parientes (El Doce)

En el RENAPER, siempre de acuerdo con el relato de Oriana, cuestionaron la toma de las huellas dactilares de Clara. La enfermedad afecta la piel y puede impedir que las huellas estén completas, por lo que la familia presentó un certificado español que acreditaba el diagnóstico. “Hay pacientes que no tienen las huellas digitales completas”, señaló la madre.

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Con ese certificado en mano, Oriana esperaba que la urgencia quedara acreditada y que el caso pudiera avanzar. Sin embargo, después de tres meses volvió a la oficina del organismo y le informaron que uno de los documentos presentados no se leía con claridad. “Entregué los mismos papeles para todos mis hijos”, cuestionó.

Uno de ellos logró la aprobación del trámite, mientras que Clara seguía sin novedades. Para Oriana, la ausencia de una comunicación fue parte central del problema: aseguró que el RENAPER tenía su correo electrónico y su número de teléfono, pero que nadie la contactó para advertirle sobre la observación. “Si yo no hubiese ido ese viernes, tal vez hasta el día de hoy no sabría qué pasó”, dijo.

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La posibilidad de una cobertura privada tampoco aparecía como una salida viable. La madre consultó a empresas de medicina prepaga y, según relató, varias le advirtieron sobre el costo de incorporar a Clara por tratarse de una enfermedad preexistente. Una de las opciones le informó una cuota mensual de $2 millones. “Por una condición preexistente, los valores se disparan”, contó.

El caso cambió después de que Oriana lo difundiera en redes sociales. Tras la repercusión pública del reclamo, el RENAPER se comunicó con ella y le aseguró que resolvería la situación. “Ahora mismo lo resolvemos”, recordó que le dijeron desde el organismo.

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Este martes recibió un mensaje que informaba que el DNI de Clara ya estaba en camino. También le avisaron que ese día llegarían los documentos de sus otros hijos. Oriana celebró que el trámite se hubiera destrabado, aunque expresó malestar por haber tenido que hacer público un asunto familiar para obtener una respuesta. “Me da mucha pena haberme expuesto a esto para poder conseguirlo”, sostuvo.

La falta del documento nacional de identidad impidió la afiliación de la menor a la obra social laboral de su padre (captura de video)

Para ella, el DNI no era un pedido excepcional, sino el reconocimiento de un derecho de Clara como hija de padres argentinos. La difusión del caso, además, generó mensajes hostiles de usuarios que le sugirieron regresar a España y cuestionaron su reclamo por atención médica. “No estamos pidiendo un favor”, respondió Oriana.

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La madre recordó que la familia trabajó y realizó aportes en la Argentina, y que sus padres, suegros y abuelos fueron docentes durante años. En ese contexto, rechazó la idea de que el acceso a la documentación o a la cobertura sanitaria estuviera fuera de lugar. “También somos parte de este país”, expresó.

Después de publicar su historia, Oriana recibió mensajes de otras familias que atravesaban demoras similares para documentar a sus hijos, incluso en casos de discapacidad. Una mujer, dijo, le contó que llevaba 14 años con un trámite de nacionalidad sin resolución, mientras el Registro Civil le pedía nuevos documentos. “Ninguna familia tiene que pasar esto”, afirmó.

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Con el DNI, Clara podrá iniciar ahora el trámite para obtener el certificado de discapacidad, el paso que la familia identifica como inmediato para avanzar en la cobertura de su tratamiento. “Ese es el próximo paso para mi hija”, indicó Oriana.

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