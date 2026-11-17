La Comisión de Hacienda avaló reformar la Ley de Presupuesto 2026, por la incorporación del Presupuesto Especial del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), por la suma de $1,489,580. (Cortesía)

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Menos lluvia y más calor están por reducir en hasta un 21% la cosecha de azúcar en algunos países centroamericanos durante la próxima zafra. La advertencia proviene de la Asociación de Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA), que atribuye el fenómeno a El Niño y proyecta pérdidas desiguales entre los cinco países productores de la región, según informó The Associated Press, agencia de noticias estadounidense.

El cálculo regional promedio ronda el 12% menos que la zafra anterior, aunque la agremiación aclara que la cifra todavía puede variar porque los productores siguen monitoreando el comportamiento de las lluvias.

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El Salvador, Honduras y Nicaragua concentran los mayores recortes

El desglose de AICA ubica a El Salvador como el país más golpeado, con una caída proyectada del 21% en su producción de azúcar para la zafra 2026-2027. Le siguen Honduras, con 15%, y Nicaragua, con 14%.

Guatemala y Costa Rica aparecen con los descensos más moderados: 5% y 3%, respectivamente. Juan Carlos Fernández, director ejecutivo de AICA, explicó a la agencia que “la irregularidad en las lluvias y las altas temperaturas han impactado en la disponibilidad de riego de la producción”.

En Guatemala, que produjo 26.7 millones de toneladas métricas de caña y 2.8 millones de toneladas métricas de azúcar en la zafra 2025-2026, la nueva campaña arrancó con una reducción preliminar estimada del 7% en la caña cosechada. Eso equivale a 1.8 millones de toneladas métricas menos y hasta 140,000 toneladas métricas menos de azúcar.

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Numerosos camiones rojos cargados con caña de azúcar esperan en un extenso patio de procesamiento, listos para su descarga en la planta industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar (Cengicaña) sostiene esa misma proyección de hasta 7% de reducción por hectárea cosechada.

Luis Miguel Paiz, gerente general de Guatecaña, agregó a The Associated Press que el fenómeno “tendrá un impacto directo en la producción de azúcar y en la generación de energía renovable”.

Una pila de azúcar blanca refinada señala su origen en las cañas de azúcar verdes que se ubican en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué El Niño reduce la cosecha de caña

El Niño es un ciclo natural de calentamiento que eleva la temperatura de las aguas del océano Pacífico y libera humedad capaz de alimentar tormentas en otras latitudes, pero que en Centroamérica se traduce en menos lluvia.

Como el 75% del agua que necesita el cultivo de caña proviene de las precipitaciones, su ausencia golpea directamente el rendimiento. Alex Guerra, director ejecutivo del Instituto Privado de Investigación de Cambio Climático, advirtió a la agencia que la falta de agua y las temperaturas elevadas afectan el desarrollo del cultivo en toda la región.

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Los científicos consultados por The Associated Press coinciden en que este episodio particular resulta extremo y que sus efectos se prolongarán por varios meses más.

Esa lectura coincide con los registros más recientes del Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que el 12 de noviembre confirmó que el fenómeno alcanzó su categoría más alta: “muy fuerte”.

Según el organismo, existe más del 79% de probabilidad de que esa intensidad se mantenga hasta el trimestre de enero a marzo de 2027, y un 60% de posibilidades de que termine por superar en magnitud a todos los eventos registrados desde 1950, de acuerdo con un reporte publicado por USA Today, diario estadounidense.

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La falta de lluvias ya provocó pérdidas de maíz y frijol en Nicaragua y amenaza el próximo ciclo agrícola en el corredor seco./ (La Prensa)

La crisis alimentaria ya golpea al Corredor Seco

El impacto de El Niño no se limita al azúcar. En agosto pasado, la organización Oxfam alertó en un informe que la sequía derivada del fenómeno genera una crisis en el Corredor Seco centroamericano. Según ese relevamiento, citado por la agencia, la situación pone en riesgo la vida y la salud de unos siete millones de personas en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Ese diagnóstico se confirma con datos más recientes de la región. En El Salvador, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios informó la pérdida de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol durante la cosecha de primera de este año, de acuerdo con un informe difundido por Focos TV, canal salvadoreño.

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El país centroamericano permanece bajo alerta roja por sequía desde finales de agosto, ante el riesgo que representa el déficit de lluvias para la producción de cerca de 6.9 millones de quintales de granos básicos, según consignó Infobae.

El Comité Internacional de Rescate había advertido en septiembre que la región enfrenta un “Súper El Niño” cuyo punto más crítico se ubicaría entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con el riesgo de empujar a 700 mil personas más al hambre solo en el oriente salvadoreño.

La NOAA anticipa que el fenómeno comenzará a debilitarse recién a comienzos de 2027, aunque sus consecuencias sobre la agricultura centroamericana podrían extenderse incluso después de esa fecha.

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