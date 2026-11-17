El diagnóstico temprano amplía las posibilidades de aplicar tratamientos con intención curativa y preservar la función respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La detección de un cáncer de pulmón al papa León XIV, pocas semanas antes de su reciente visita a la Argentina, puso en primer plano la enfermedad oncológica que representa uno de los principales problemas para la salud pública a nivel mundial.

Por su trascendencia global, el caso del Sumo Pontífice también dejó en evidencia cómo los avances científicos aplicados a las terapias disponibles, junto a los ensayos para el desarrollo de nuevas alternativas, hoy permiten abordar esta patología de modo personalizado, y elegir cuál es la estrategia de tratamiento más conveniente para cada caso, y con altas chances de curación cuando se logra un diagnóstico temprano.

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Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón: según las estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), en Argentina se detectan cada año entre 12.000 y 13.000 nuevos tumores de este tipo, lo que equivale a unos 35 casos diarios. Además, es el cáncer que mayor cantidad de muertes provoca en nuestro país, con más de 8.300 fallecimientos anuales, según el Ministerio de Salud de la Nación.

Los ensayos clínicos evalúan vacunas personalizadas, anticuerpos y medicamentos para mutaciones específicas del cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las principales dificultades es que no presenta síntomas hasta estados avanzados, por lo que los diagnósticos precoces suelen darse de forma fortuita –en estudios realizados por otros cuadros- o en controles realizados a pacientes de riesgo.

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“En la actualidad el único método validado para la detección temprana del cáncer de pulmón es la tomografía computada de tórax. Cuando se solicita este estudio por otras causas, como en el caso del papa León XIV, pueden aparecer nódulos pulmonares que por sus características hacen sospechar tumores tempranos”, explica el médico especialista en neumonología José Luis Morero (MN 52120), jefe de la sección Neumonología y coordinador del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Pulmón del Instituto Alexander Fleming (IAF).

“Estas imágenes deben ser interpretadas por médicos especialistas para evitar procedimientos diagnósticos y cirugías innecesarios. Por esta razón las personas con mayor riesgo de tener un cáncer de pulmón son tabaquistas, quienes tienen antecedentes familiares de cáncer de pulmón o exposición laboral. A ellos se les recomienda consultar por el ingreso a un programa de detección precoz de cáncer de pulmón (screening) realizando una tomografía computada de baja dosis anual que es informada por un médico radiólogo y las decisiones de tratamiento se discuten en un comité multidisciplinario”, agrega Morero.

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El cáncer de pulmón fue la principal causa de muerte por tumores en el país, con 10.892 fallecimientos estimados en 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como sucede con otros tipos de tumores, el diagnóstico a tiempo es una variable de peso que incide en las probabilidades de éxito del plan terapéutico elegido para el paciente.

“Cuando se detecta en estadios iniciales, existen mayores posibilidades de ofrecer tratamientos con intención curativa, como la cirugía o la radioterapia, en ocasiones combinados con tratamientos farmacológicos. Con la tomografía de tórax de baja dosis de radiación, es posible identificar lesiones pequeñas antes de que produzcan síntomas y ha demostrado reducir la mortalidad por esta enfermedad”, sostiene la oncóloga clínica Delfina Peralta Tanco (MN 150122), del staff del área de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming.

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La doctora Florencia Tsou (MN 128323), especialista en oncología clínica perteneciente al mismo equipo del IAF, destaca que “hoy es posible curar el cáncer de pulmón. Esto depende principalmente del estadio al diagnóstico, el tipo histológico y las características moleculares del tumor. Cuando el tumor es localizado, la cirugía es el tratamiento de elección. En los últimos años la incorporación de combinaciones de quimioterapia e inmunoterapia antes y después de la cirugía y en algunos casos la posibilidad de indicar terapias dirigidas, ha modificado sustancialmente el pronóstico. Es por ello que la detección temprana sigue siendo fundamental ya que cuanto antes se diagnostica un cáncer de pulmón, mayores son las posibilidades de curación”.

Cuándo se puede extraer el tumor

El papa León XIV sale de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, el sábado 17 de octubre de 2026, tras su operación para retirar un tumor cancerígeno. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El caso del papa León XIV sorprendió a buena parte de la opinión pública por la rapidez con la que fue intervenido. El Sumo Pontífice anunció el domingo 11 de octubre que le habían detectado “un nódulo localizado en el pulmón”, que estaba en “una fase muy temprana y está bien localizado”.

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Dos días después, el martes 13, fue operado en el Policlínico Gemelli y en menos de una semana, el domingo 18, retomó la actividad en forma paulatina. Poco más de tres semanas después de la cirugía, tras la decisión de sus médicos de que no requería un tratamiento adicional en el corto plazo, comenzó la gira sudamericana que lo trajo a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

¿En qué casos se considera extraíble o resecable un tumor?

La doctora Carmen Pupareli (MN 101212), oncóloga del Instituto Alexander Fleming, responde que se tienen en cuenta varios factores. “Por un lado, se considera que es posible extraer el tumor cuando el cirujano a cargo está seguro de que no va a quedar tumor residual. Esto depende del tamaño tumoral, la ubicación y el compromiso de los ganglios cercanos. Además, antes de cualquier cirugía, el paciente debe ser evaluado por neumología y cardiología para determinar si se encuentra en condiciones de tolerarla y en qué condiciones va a quedar luego de la misma. Hay pacientes que requieren acondicionamiento previo (pre-habilitación) y/o posterior (rehabilitación) para disminuir los riesgos asociados al procedimiento”, detalla.

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La especialista aclara que la resección del tumor no es una urgencia médica y, en algunos casos, hay que esperar unas semanas hasta tener la evaluación médica completa.

“Además, hay pacientes que requieren tratamiento oncológico (quimioterapia e inmunoterapia) previo a la cirugía para aumentar las chances de curación. Dicho esto, una vez que la estrategia medica está determinada (cirugía, radioterapia o tratamiento oncológico seguido de cirugía) se deben realizar todos los esfuerzos posibles para comenzar el tratamiento lo antes posible”, afirma.

Un cirujano con uniforme médico y mascarilla manipula los controles de una consola robótica durante un procedimiento en un quirófano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cirugías menos invasivas para tratar tumores localizados

Las decisiones que hoy toman los médicos están basadas en tecnologías que fueron acompañando con su veloz desarrollo el mayor conocimiento de los tumores. En los años posteriores a la pandemia, particularmente entre 2022 y 2026, la cirugía oncológica avanzó notablemente hacia técnicas mínimamente invasivas, con un fuerte impulso de la vats uniportal (que permite ingresar al tórax a través de una mínima incisión), la robótica, la inteligencia artificial (IA), la telecirugía y los sistemas de visión mejorados.

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Estos progresos brindan mayor precisión, menor trauma en los tejidos, menos sangrado y recuperaciones más rápidas en muchos casos, aunque cabe aclarar que no en todos los procedimientos los beneficios son superiores a la cirugía abierta o la multiportal.

“A nivel global, la cirugía robótica aumenta en especialidades como la urología y la cirugía general, pero también la cirugía torácica muestra un progreso acelerado en su uso. La adopción del sistema robótico es mayor en centros de alto volumen y en especialidades donde la anatomía es compleja o se beneficia de la precisión (por ejemplo, pulmón).

La cirugía robótica no sustituye al cirujano: es una herramienta que filtra temblores, escala movimientos, ofrece visión 3D de alta definición y mayor destreza en espacios reducidos”, explica el doctor Adolfo Rosales (MN93731), jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Instituto Alexander Fleming.

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“La cirugía toracoscópica monoportal y la cirugía robótica junto a las tecnologías asociadas cómo reconstrucción 3D y marcación con verde de indocianina, entre otras, han transformado la cirugía hacia enfoques más precisos y menos invasivos, con crecimiento acelerado del volumen y expansión a nuevas especialidades y a la cirugía a distancia. Los pacientes se benefician sobre todo de menor trauma, menos dolor y recuperaciones más rápidas en indicaciones bien seleccionadas”, afirma el doctor Rosales.

Más del 80% de las muertes por cáncer de pulmón en la Argentina se registraron en personas mayores de 60 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los biomarcadores cambian la elección de los tratamientos

El mayor conocimiento de las alteraciones genéticas de los tumores de pulmón transformó el abordaje de esta enfermedad. “Hoy sabemos que no todos los cánceres de pulmón son iguales. Muchos presentan alteraciones genéticas específicas, conocidas como biomarcadores moleculares, que pueden impulsar el crecimiento del tumor. Identificarlas ha cambiado la manera de seleccionar los tratamientos, ya que en numerosos casos permite utilizar terapias dirigidas, muchas de ellas administradas por vía oral, que actúan específicamente sobre los mecanismos responsables del crecimiento de las células cancerosas”, cuenta el médico oncólogo Diego Enrico (MN 144531), del Área de Tumores de Tórax de Instituto Alexander Fleming (IAF).

De cara al futuro, el camino sigue avanzando hacia la personalización, con el hallazgo de nuevos biomarcados y el desarrollo de medicamentos específicos.

Biopsia líquida, anticuerpos conjugados y nuevas inmunoterapias

Los estudios moleculares completos mediante secuenciación de nueva generación (NGS), que antes se usaban en enfermedad avanzada, ganan protagonismo en etapas tempranas. Y aunque hoy la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas constituyen los pilares del tratamiento, una nueva generación de medicamentos está ampliando las opciones para los pacientes.

La biopsia líquida permite analizar características del tumor a partir de una muestra de sangre y se estudia para detectar recaídas tempranas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre ellos se encuentran los anticuerpos conjugados a fármacos (ADC), que combinan un anticuerpo que reconoce características de las células tumorales con un medicamento que busca destruirlas. También están surgiendo nuevas generaciones de inmunoterapia, como los anticuerpos biespecíficos, capaces de reconocer simultáneamente dos proteínas diferentes. Algunos bloquean mecanismos que favorecen el crecimiento del cáncer, mientras que otros permiten acercar y activar las células de nuestro sistema inmunológico para que reconozcan y destruyan las células tumorales.

“Otro avance importante se relaciona con la manera de monitorear la enfermedad y adaptar los tratamientos a la evolución de cada paciente. En este campo, la biopsia líquida, que permite estudiar determinadas características del tumor mediante una simple extracción de sangre, representa una herramienta de enorme potencial. Además de sus aplicaciones actuales, se está investigando su capacidad para detectar precozmente signos de persistencia o reaparición del cáncer. En el futuro, esta información podría ayudarnos a intensificar los tratamientos cuando sea necesario o reducirlos cuando no aporten un beneficio adicional, evitando toxicidades innecesarias”, agrega.

En cuanto a la inteligencia artificial (IA), el especialista del IAF plantea que ya empezó a transformar diferentes aspectos del diagnóstico y tratamiento. Entre sus aplicaciones más prometedoras figuran el análisis avanzado de imágenes radiológicas y el estudio digital de las muestras tumorales, que podrá facilitar la identificación, más rápida y con menor costo, de características del cáncer y biomarcadores relevantes. “En definitiva, el futuro del tratamiento del cáncer de pulmón no consiste solamente en desarrollar medicamentos más eficaces, sino también en conocer mejor las características de cada tumor, seleccionar el tratamiento adecuado para cada paciente y adaptarlo a lo largo de la enfermedad. El objetivo es lograr que cada vez más personas vivan más tiempo, con mejores posibilidades de curación y una mejor calidad de vida”, asegura el doctor Enrico.

El cigarrillo es el principal factor de riesgo

El tabaquismo es el principal factor de riesgo, aunque la enfermedad también puede diagnosticarse en personas que nunca fumaron

El tabaquismo continúa siendo, por lejos, el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. El riesgo aumenta tanto con la cantidad de cigarrillos consumidos como con los años de exposición al tabaco. De todas formas, la enfermedad también puede desarrollarse en personas que nunca fumaron. Desde el punto de vista de la prevención, la medida más importante y efectiva es evitar el consumo de tabaco y, en quienes ya fuman, dejar de hacerlo.

“Nunca es tarde para abandonar el cigarrillo: los beneficios para la salud comienzan desde el momento en que se deja de fumar, y el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón disminuye progresivamente con los años. Asimismo, es fundamental promover ambientes libres de humo y reducir la exposición a sustancias cancerígenas, tanto en el hogar como en los lugares de trabajo”, plantea el doctor Enrico.

¿Existe un riesgo hereditario para el desarrollo del cáncer de pulmón?

El doctor Claudio Martin (MN 82958), jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming, responde: “Si bien existe alguna evidencia que el diagnostico de cáncer de pulmón de un familiar directo podría aumentar las posibilidades de tener cáncer, no están claramente dilucidados y son muy infrecuentes los casos hereditarios de cáncer de pulmón”.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón, el experto destaca que los avances terapéuticos que hubo en los últimos años hoy se potencia por el desarrollo de múltiples estudios internacionales con el objetivos de incorporar en un futuro cercano nuevas herramientas para tratar la enfermedad.

“La participación en ensayos clínicos ya ha demostrado que mejora el cuidado de los pacientes. Actualmente el IAF cuenta en cáncer de pulmón con más de 12 ensayos clínicos con las terapias más invocadores existentes a nivel mundial: desde vacunas personalizadas, nuevos anticuerpos que bloquean varios objetivos a la vez y tratamientos para cambios moleculares. Estos estudios abarcan todos los estadios de la enfermedad desde nuevas terapias pre y pos operatorios, estadios avanzados con nuevas inmunoterapias y terapias dirigidas”, cuenta.

“El diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón ha evolucionado de tal forma en los últimos años que es posible en cada vez más pacientes llegar a la curación o cronificar la enfermedad. A esto se suma la disponibilidad de acceso a terapias de vanguardia a través de ensayos clínicos en cáncer pulmonar, que son sin costo para los pacientes, asegurando una excelencia en su estándar de cuidado”, concluye el doctor Martin.