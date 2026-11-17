Base San Martín, y en el fondo el Cerro América. Parados, de izq a der: Cabo 1º Roberto Oscar Sánchez; Sargento 1º Fabio Antonio Fuentes; Cabo Principal Ricardo Díaz; Cabo Principal José Luis Manzanelli; Sargento 1º Carlos Jorge Ramírez y Sargento 1º José Ramón Urbano. Sentados: Sargento AyudanteJosé Benito Urzagasti; Teniente 1º Médico Carlos Agustín Brandán; Sargento Ayudante Carlos Bernavé Silva; Teniente 1º Rodolfo Barrionuevo; Suboficial Principal Guillermo Ramón Vargas; Cabo Primero Tomas Guera (Rodolfo Barrionuevo)

Guardar

Cuesta imaginar a ese hombre, ya septuagenario, de aspecto amable y tranquilo, escalando en la oscuridad total, paredes de hielo antártico o suturando el abdomen de un compañero al que debieron operar de urgencia. Hoy Rodolfo Barrionuevo tiene 70 años, es coronel retirado, abogado penalista, casado, padre de mellizos, orgulloso catamarqueño, antártico por un año y devoto de la Virgen del Valle.

Roberto Sánchez, suboficial principal retirado de Ejército, nacido en Laguna Limpia, en el noreste chaqueño, que de chiquito soñaba con conocer la Antártida, vive en Posadas, y se gana la vida con un flete. En 1986 era un cabo primero cocinero y, como había estudiado dos años enfermería, de pronto se vio como improvisado anestesiólogo.

PUBLICIDAD

Ambos son dos de los protagonistas de una historia increíble que vivieron cuando Barrionuevo fue jefe de la Base San Martín, en el continente blanco, y Sánchez miembro de la dotación, cuarenta años atrás. Por primera vez, salen a la luz detalles entre inéditos, truculentos y por sobre todo milagrosos, ya que continúa sosteniendo que todo lo que vivió en el continente blanco se debió a un milagro de la virgen.

Esto fue lo que ocurrió.

Panorámica de la San Martín, la base argentina situada más al oeste en la Antártida (Barrionuevo)

Luego de egresar como subteniente, el catamarqueño Barrionuevo había sido destinado a la Escuela de Infantería, luego estuvo en el regimiento de infantería de montaña 22 en San Juan y en 1984 pasó al Comando Antártico. Para entonces, era un experimentado paracaidista y montañista, ducho en el esquí y en el andinismo, y no tardó en transformarse en instructor.

PUBLICIDAD

En este último destino, su propósito era el de formar parte de una dotación a una base antártica porque se había propuesto entronizar, allí, una imagen de la Virgen del Valle. El la llama una “misión de fe autoimpuesta”. Cuenta orgulloso que sobre la ruta provincial 4, en El Rodeo, en la Cuesta de Ambato, se levanta una imagen de esta virgen de 53 metros de alto –“más grande que el Cristo Redentor”- que hasta tiene una capilla en su interior.

Es tradición en esa provincia del norte que entre 1618 y 1620 en una gruta de Choya, en Catamarca, un indígena había hallado entre las piedras una imagen de unos cincuenta centímetros, de rostro moreno y túnica blanca. El nativo la llevó a casa de su patrón, pero la imagen desaparecía y volvía a aparecer donde había sido hallada. Le construyeron una ermita y, desde entonces, se le rezó y los milagros comenzaron a suceder. Es la santa patrona de Catamarca.

PUBLICIDAD

Imagen de la Virgen del Valle, tallada en quebracho. Fue la que llevó Barrionuevo para emplazar en la cima del Cerro América (Barrionuevo)

Era teniente cuando en 1985 fue designado segundo jefe de la Base San Martín. Es el asentamiento argentino que está más al oeste, en la Antártida. Ubicada en el Islote Barry o San Martín, de unos 450 metros de diámetro, fue fundada el 1 de marzo de 1951 por el coronel Hernán Pujato. Es una de las siete permanentes argentinas, mientras otras seis son temporarias.

Consta de una casa principal de planta baja y primer piso, de un taller mecánico y una usina. Además se conserva la casa histórica que levantó Pujato y existe, algo apartada, otra construcción para usar como base de emergencia.

PUBLICIDAD

Veinte días antes de la partida, el que sería el jefe, se bajó por problemas familiares y a contrarreloj comenzaron a buscarle un reemplazante, que debía ser un oficial con experiencia antártica. Como no hallaban a nadie dispuesto a sumarse, Barrionuevo se ofreció, y puso dos condiciones: que él elegiría al personal que lo acompañaría y que ninguno debía tener experiencia antártica, que él se ocuparía de moldearlos.

Según contó a Infobae, seleccionó “a ojo” a quince hombres. Primero fue el que sería el encargado de la base y, juntos, se ocuparon del resto. El problema fue conseguir médico. Buscó en el Hospital Militar Central y dio con uno que había terminado la residencia en cirugía, elección que terminaría siendo providencial.

PUBLICIDAD

En una balsa improvisada el grupo debió trasladarse al Cerro América, cuando fueron a entronizar la imagen de la Virgen (Barrionuevo)

Con la dotación completa, navegaron en el Bahía Paraíso hasta la Base Esperanza y fue un suplicio atravesar el embravecido Pasaje de Drake, que hace sentir su furia a los que se atreven a navegarlo. Luego en el Rompehielos Irízar completaron la travesía. En su equipaje, Barrionuevo llevaba tres imágenes de la Virgen y una suerte de ermita de aluminio plegable.

Llegaron el 28 de febrero de 1986, se apuraron a descargar el material que habían llevado y ayudaron a cargar los bártulos de los hombres que regresaban a Buenos Aires, y el Irízar partió el 1 de marzo.

PUBLICIDAD

Al mes siguiente, le informó a la dotación de lo que planeaba hacer: entronizar la imagen de la virgen en la cima del cerro América, distante unos cinco kilómetros. Aclaró que lo hacía como un acto de fe, y que la participación era voluntaria. Todos se anotaron.

La tarea a cumplir era por demás compleja, pero los hombres estuvieron de acuerdo. Se acordó iniciar la travesía el 31 de marzo a la isla Millerand. Para ello, debían ir por agua, para lo cual, con tanques de combustible, improvisaron una balsa, y adaptaron un motor de una moto de nieve al que le adosaron una hélice que nadie sabe de dónde había salido. En la base quedaron cuatro hombres y el resto fue en viajes repartidos en esa balsa que, de tanto en tanto, el motor se plantaba porque la bujía se recalentaba y entraba en cortocircuito. Barrionuevo era consciente de lo peligroso de la misión: que una persona cayese al agua significaba la muerte en cuestión de instantes.

PUBLICIDAD

Entronización de la imagen de la Virgen. Rodolfo Barrionuevo y Roberto Oscar Sánchez. No sale el Sargento Ayudante Carlos Silva, encargado de base (Barrionuevo)

Cuando llegaron a la orilla, la docena de hombres armó un puesto de socorro. Lo primero que hicieron fue instalar una antena, con la que estaban en contacto con la base.

Escalar el cerro de no más de mil metros no fue fácil, y en esos cinco o seis intentos -el primero fue el 1 de abril- varios miembros del grupo sintieron los rigores del esfuerzo: a raíz del apunamiento, a algunos le sangraban los oídos, la nariz o los lagrimales y otros hablaban incoherencias, efectos propios de la combinación de la escasez de oxígeno y la inclemencia del tiempo.

PUBLICIDAD

Finalmente, el 8 se hizo el escalamiento y a la una y media de la tarde alcanzaron la cumbre. Llegaron solo tres, el jefe de la base, el encargado y el cocinero. La temperatura era de cuarenta grados bajo cero y había fuertes vientos.

Lograron emplazar firmemente la ermita ya que ésta incluía cuatro bastos de un metro de largo, especiales para usarlos en hielo. Adentro colocaron la imagen de la virgen, tallada en quebracho. Hubo que trabajar a contrarreloj porque el tiempo suele cambiar de un momento a otro y el regreso podría complicarse. A cada costado, la ermita tiene dos banderas en metal, una argentina y otra del Vaticano. Para regresar, hubo que hacer tres viajes, pero por fin, llegaron sanos y salvos a la base a las cinco de la tarde.

La ermita, aferrada a los hielos, desafía el duro clima antártico (Barrionuevo)

Habían terminado de cenar cuando el teniente primero médico Carlos Brandán interrumpió a Barrionuevo en su labor de redactar la misión en el libro de novedades, para advertirle que el sargento ayudante Modesto de Jesús Soto, estaba realmente mal. Era una persona flaca y alta y tenía el vientre exageradamente hinchado. El médico diagnosticó oclusión intestinal, y que si no se lo trasladaba de urgencia, se moriría.

En Buenos Aires, antes de partir, en forma preventiva, a todos se los había operado del apéndice, precisamente porque en las bases no cuentan con la infraestructura para atender ese tipo de urgencias. Aparentemente Soto habría tenido complicaciones que las estaba tratando con antibióticos.

Cuando Barrionuevo fue a verlo a Soto, aún sin ser médico, comprendió la gravedad de la situación: vientre muy hinchado, jadeaba y vomitaba sangre. Era preciso actuar con rapidez.

Parte de la dotación preparándose para colaborar en la operación (Barrionuevo)

Habló al continente, explicó la gravedad del cuadro, pero le ordenaron no realizar una intervención quirúrgica. Llamó entonces al vicecomodoro Roberto Villareal jefe de la base Marambio, para ver la posibilidad de hacer un traslado aéreo al continente. Encima, eran los meses en que la luz solar es mínima y eran eternos los días de noches oscuras. Era la famosa noche polar.

Usando una frecuencia que no escuchaba nadie, el jefe de Marambio lo calmó. “Pibe, quédate tranquilo…” Le dijo que mandaría un avión, al que equiparon con dos barriles de combustible para reaprovisionarse en vuelo porque, de lo contrario, no podrían regresar. Pero por el mal tiempo, debió abortar dos despegues. No sabía cuándo podría mandarlo nuevamente.

Entonces Barrionuevo decidió desobedecer a Buenos Aires de no hacer nada y el 12 de mayo con su gente armó, en la enfermería de la base, un precario quirófano para operarlo. Demoraron cerca de nueve horas en ponerlo en condiciones.

El improvisado quirófano, armado en la sala de primeros auxilios (Barrionuevo)

De casualidad, el médico había traído anestesia; del botiquín que se usaba para atender a los 23 perros que tiraban de los trineos, lograron reunir dos bisturís, dos pinzas, hilo y aguja para las suturas, porque eran comunes las mordeduras entre los propios animales.

Con dos hojitas de afeitar “Legión Extranjera”, que hacía tiempo estaban en la base, Barrionuevo les colocó un cable conectado a la corriente eléctrica: servirían para cauterizar. Sabían que funcionaría, porque antes lo probaron con un trozo de carne. Además, acondicionaron un autoclave antiguo para esterilizar el material. “Vencer el obstáculo inaccesible”, era la consigna de Barrionuevo.

Antes de iniciar la intervención quirúrgica, invocaron a la Virgen del Valle y Barrionuevo colocó allí una imagen. Antes de comenzar, asumió por escrito la total responsabilidad de lo que iban a hacer. Sabía que si el paciente moría, las consecuencias serían catastróficas.

No sería el único episodio médico de Barrionuevo. También tuvo que extraerle un premolar sin anestesia a un miembro de la base, que se le había infectado y, como le había enseñado el padre, había tapado la herida con salmuera.

La intervención quirúrgica demoró un poco más de cuatro horas y media (Barrionuevo)

Como las comunicaciones de radio eran escuchadas por las bases de los diferentes países que tienen presencia en el continente blanco, y como todas estaban al tanto lo que estaba por suceder, limitaron al máximo sus comunicaciones e hicieron silencio de radio para no entorpecer.

Antes de comenzar la operación, el médico les advirtió a su grupo improvisado de asistentes, que verían mucha sangre, que si eran impresionables ese no era el lugar para estar.

El ambiente estaba alumbrado con tubos fluorescentes. Sánchez, quien le había dicho al médico que había cursado dos años de enfermería general, tuvo la tarea de controlar la anestesia, el suero que iba por vía intravenosa y la presión arterial.

Mientras el médico operaba, Barrionuevo lo asistía como segundo bisturí, el encargado de la base era una suerte de instrumentador y otros tres hacían de enfermeros, mientras el sargento ayudante Beltrán le suministraba oxígeno al paciente con una mascarilla también confeccionada en el momento.

Todo terminó. El paciente vendado y rodeado por sus compañeros (Barrionuevo)

Antes de comenzar Soto, sentado en la camilla, le confesó al grupo que ya no daba más, que se ponía en las manos de ellos. “Tito querido, te vamos a regresar al mundo”, lo tranquilizaron.

Cuando el médico lo entubó, Soto sufrió un infarto, por lo que hubo que reanimarlo con masaje cardíaco. “Reaccionó a puros golpes que le dábamos en el pecho”, admitió Barrionuevo.

Cuando el médico realizó la primera incisión,ocurrió lo inesperado: el paciente intentó incorporarse. A alguien se le ocurrió hablar con el médico de la Base Esperanza, donde residen familias. Estaba con su esposa, anestesista. Lo primero que preguntó la mujer fue que chequeasen si la anestesia estaba vencida. Cuando corrobaron que ambos envases lo estaban, la profesional entonces indicó que cada media hora se lo inyectase una dosis, advirtiendo que debían controlar la presión arterial.

El primer obstáculo con el que se encontró en que los músculos estaban muy rígidos y hasta era imposible meter un dedo. Fueron ampliando el área de corte, que se terminó extendiendo desde el tórax hasta debajo del ombligo. Usando las manos, lograron apartar los músculos.

Parte del operativo para trasladar al operado Soto a la cima de un glaciar para esperar un avión que lo llevaría al continente (Barrionuevo)

En un primer momento Barrionuevo, para distender, acotaba algún chiste o bromeaba con los cordobeses del grupo, pero cuando la cosa comenzó a ponerse más seria, se calló.

Cuando llegaron a los intestinos, los quitaron, y Barrionuevo se los apoyó en su brazo, mientras el médico, con templanza y concentración, los revisaba para detectar la oclusión, que terminaron siendo varias.

Durante la intervención, se terminó el oxígeno y Beltrán se lo suministraba con una bolsa, hasta que el mecánico recordó que en el taller disponía de oxígeno industrial, si era lo mismo. El médico que le respondió que si.

Paralelamente, se le hizo una transfusión de sangre directa, de uno de los miembros de la base, que tenía el mismo grupo de sangre.

El médico además le revisó el hígado, la vesícula y el estómago, y en un momento le dijo a Barrionuevo: “Rodolfo, no puedo más; tengo los brazos y manos agarrotadas, no las puedo mover. Vas a tener que coser vos”.

De fondo, la nave que había despegado de Marambio con un médico y un enfermero. Ellos se ocuparían de trasladar a Soto (Barrionuevo)

Antes de cerrar, el médico derramó sobre los intestinos un cuarto kilo de azúcar, un método casero para contribuir a la cicatrización.

Barrionuevo, quien confesó que hasta entonces solo había cosido gajos de una pelota de fútbol, se encontró con que había tres planos para suturar. Cuando comenzó con el primero, el hilo se zafaba, hasta que le encontró la vuelta. Luego de realizar centenas de nudos, se ocupó del segundo plano, que encontró más resistente. Cosía simulando una letra equis. Y el tercer plano era la piel. “Quedó perfecto”, contó. Luego, rociaron con desinfectante y taparon la herida con apósitos.

La intervención había durado cerca de cinco horas. El paciente permanecía inconsciente y volvieron a llamar a la anestesista de la Base Esperanza para ver cuál era el procedimiento para despertarlo. La mujer indicó que le abriesen el párpado y le acercasen la punta de un dedo lo más cerca posible del ojo, que si veían una reacción significaba que el paciente estaba bien, y que volvería en si por sus propios medios. Así lo hicieron y Soto movió el ojo. Se tranquilizaron.

Minutos después, el paciente despertó. Si bien se quejaba, reconoció a todos. Agradeció al jefe, le pidieron que no hablase mucho por miedo a que se junte aire en el abdomen. Lo alimentaban a través de una sonda.

Todo ocurrió acá, en la Base San Martín, que hace más de setenta años es una de las que marca presencia argentina en la Antártida (Barrionuevo)

“Para nosotros, lo que había ocurrido había sido un milagro de la Virgen del Valle”, sentenció convencido Barrionuevo.

El siguiente paso era trasladarlo al continente, pero no sería sencillo. Barrionuevo habló nuevamente con Marambio, y el jefe le dijo que le mandaba un avión con dos pilotos experimentados. “Decime cómo está el paciente”, quiso saber. “Está estable, sin temperatura ni infección”.

Había que armar, de la nada, una pista de aterrizaje porque el mar no estaba del todo congelado. Se la haría sobre el glaciar Uspallata, situado a unos 200 metros de la base.

Para trasladarse, volvieron a hacer una balsa de unos seis metros por seis, donde cargaron el material más el combustible que requeriría el avión para volver a Marambio.

En la oscura noche polar, fueron a ciegas hasta el glaciar. Al llegar, debían enfrentar una tarea complicada y peligrosa: escalar, en una oscuridad total, una pared de hielo de noventa metros. Usando granpones, Barrionuevo, tanteando en la oscuridad, llegó hasta la cima. Con un sistema de cuerdas, subieron media docena de hombres. Con un aparejo que habían armado en la base, transportaron el material, el combustible y una moto para nieve que serviría para transportar los tachos de combustible. También instalaron un dispositivo para subir la camilla con el paciente.

A pesar de que desde Marambio le habían anunciado que el avión había despegado, volvió el desánimo cuando supieron que había regresado porque el avión no podía traspasar el espeso manto de nubes. Hubo que descender del glaciar, lo que demoró otras cuatro horas.

Rodolfo Barrionuevo hoy. Ya tiene muy avanzado un libro en el que detalla la increíble experiencia que vivió allá por 1986

Al día siguiente, les anunciaron que el Twin Otter de doce plazas y cargado al máximo de combustible, estaría en unas cuatro o cinco horas, y que Barrionuevo debería indicarles a los pilotos para orientarlos en la operación de aterrizaje.

Los pilotos eran los tenientes Juan Carlos Real y Alfredo Javier Martínez, que ambos habían cumplido misiones en el continente de búsqueda, salvamento e interdicción durante la guerra de Malvinas.

Barrionuevo, experto paracaidista, decidió cómo los guiaría, más aún cuando debían traspasar, de noche, una cordillera. Se valió de un anemómetro y de una radio. De todas maneras, los pilotos tenían experiencia. Real ya había estado en la Antártida el año anterior, y los pilotos permanecían un promedio de tres meses al año. En ese entonces, porque ahora la tecnología avanzó, se realizó un vuelo sostenido en la visual y en el apoyo radioeléctrico, tal como Real explicó a Infobae.

Desde la pista de aterrizaje, junto a su radio operador, los comenzó guiando por radio, ya que solo escuchaba el ruido del motor. Al salir de Marambio, habían tomado hacia el mar y mantenido una altura de 300 pies, esto es, 90 metros del hielo.

Cuando la máquina empezó a volar en círculos, en dirección contraria a las agujas del reloj para contrarrestar los vientos, el médico subía acompañando al paciente. Los pilotos lograron frenar el avión en cien metros. La pista estaba señalizada con fuego hecho con aserrín y aceite, colocados en tambores de metal. Era el mediodía del 19 de mayo.

Lo primero que el piloto le dijo a Barrionuevo y al grupo fue: “Ustedes están locos”.

Anclaron la máquina y con una bomba manual, cargaron combustible. Además, le subieron una lata extra, por las dudas. Los pilotos les habían llevado media docena de pollos cocinados al spiedo, que la gente devoró, porque hacía varias horas que no se alimentaban ni tomaban líquido.

Soto fue acomodado en el avión. En el vuelo lo asistiría un capitán médico y un enfermero. Cuando despegó, demoraron cuatro horas en regresar a la base. Al llegar, se enteraron de que el avión había aterrizado en Marambio a las siete de la tarde y que Soto había embarcado en un Hércules rumbo a Buenos Aires, para ser internado en el Hospital Militar Central. Los médicos no tuvieron necesidad de hacerle nada.

El grupo estaba exhausto. Y haciendo una excepción con el agua para higienizarse, que estaba racionada en cuatro o cinco litros por persona, Barrionuevo autorizó veinte. Bien se merecían una ducha reparadora.

En marzo del año siguiente la dotación regresó a Buenos Aires. Cuando Soto se recuperó, volvió a la Antártida, a vivir una temporada con su familia en la Base Esperanza. Ahora es un hombre mayor que pidió a Infobae un tiempo para hablar.

El caso le costó a Barrionuevo más de un cortocircuito con sus superiores. A pesar de lo realizado, ningún miembro de la base fue distinguido ni el Comando Antártico difundió el hecho. Lo que entonces ocurrió en la Base San Martín recién se conoce por lo que ahora se relata.

A los veinte días de su regreso, Barrionuevo fue separado del Comando Antártico y destinado a la Escuela Lemos, donde fue jefe de una compañía que había participado en el levantamiento carapintada de Semana Santa.

Como sabía que no lo autorizarían, cursó Derecho por la noche en la Universidad de Buenos Aires y, para no levantar sospechas, forraba los libros de textos con papel araña, el mismo que se usaba para proteger los reglamentos militares. Estudiaba de madrugada.

Estando en segundo año se casó con Silvina Melczer, una licenciada en protocolo y ceremonial, con quien tuvo mellizos, un varón y una mujer, hoy de 22 años.

Barrionuevo está convencido de lo que ocurrió se debió a un milagro de la Virgen del Valle, y hace tiempo está empeñado en que el Vaticano sepa lo que entonces ocurrió y que una bandera papal desafía el clima polar. “La Virgen es inquieta y se va a encargar”, advirtió convencido.

Cuando emplazó la virgen en ese cerro dominado por el hielo y la nieve, advirtió que lo hizo sobre el paralelo 67 que pasa cerquita del santuario de la Virgen del Valle, en Londres, Belén, de su añorada Catamarca, donde viaja seguido.

Sánchez está satisfecho porque cumplió su sueño de conocer la Antártida. Luego de esa experiencia en la Base San Martín, completó otra temporada en la Esperanza. “Quería regalarle dos años de mi vida a la Antártida”, dijo. De su primera experiencia, guarda algunos recuerdos amargos, ya que contó que a su regreso, la superioridad “nunca valoró nada” de lo que habían hecho.

Barrionuevo añora regresar para visitar la imagen, dice sentirse capacitado para dirigir la Dirección del Antártico y que nada es imposible, si se lo hace con fe y determinación. Y eso él ya lo había demostrado.

Fuentes: Entrevistas a Rodolfo Barrionuevo; Roberto Sánchez; Juan Carlos Real; Exposición Campaña Antártica en la Base San Martín año 1986