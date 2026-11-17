Los bebés prematuros pueden tener más riesgo de desarrollar problemas de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El seguimiento especializado tras el alta hospitalaria resulta clave para prevenir complicaciones y acompañar el desarrollo de los bebés prematuros, según señalan los especialistas en el marco de la Semana de la Prematurez 2026, que se desarrolla del 16 al 20 de noviembre.

Uno de cada 10 nacimientos ocurre antes de la semana 37 de gestación. Muchos de estos bebés prematuros pasan sus primeros días, semanas o meses de vida en unidades de neonatología. El regreso al hogar, luego del alta, supone una transición que requiere controles médicos, preparación de las familias y acceso a equipos especializados.

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“Bebés pequeños, gran potencial. Invertir en el seguimiento para proteger su futuro” es el lema de la Semana de la Prematurez 2026, la iniciativa que busca visibilizar los derechos de los niños nacidos antes de término y reforzar la atención integral durante y después de la internación.

“El lema de la campaña 2026 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) invita a reflexionar sobre una dimensión fundamental del cuidado neonatal: garantizar que los avances alcanzados durante la internación tengan continuidad después del alta”, afirmó la doctora Ana Pedraza (MN 42.867), jefa de Neonatología de Clínica y Maternidad Suizo Argentina. La especialista sostuvo que ese seguimiento debe ser oportuno y de calidad para proteger el crecimiento y el desarrollo de los niños.

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Los avances científicos, tecnológicos y de formación profesional permitieron elevar la supervivencia de recién nacidos prematuros que antes tenían escasas posibilidades de sobrevivir. Sin embargo, los especialistas advierten que el alta de una unidad de cuidados intensivos neonatales no cierra el proceso asistencial.

La capacitación en reanimación cardiopulmonar prepara a los familiares para emergencias y enseña pautas de sueño seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El alta de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) no representa el final del camino”, señaló Pedraza.

“La calidad de la atención también se expresa en la capacidad de acompañar a ese niño y a su familia después de la internación, garantizando las condiciones necesarias para favorecer su crecimiento, desarrollo y bienestar”, agregó la especialista.

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Los controles posteriores al alta buscan detectar dificultades a tiempo

Durante los primeros años de vida, los niños nacidos prematuramente pueden requerir un abordaje específico para vigilar su crecimiento y su neurodesarrollo. El seguimiento busca identificar de manera temprana posibles dificultades y asegurar intervenciones en el momento indicado.

La atención requiere coordinación entre pediatras especializados en desarrollo, neurólogos infantiles, kinesiólogos, fonoaudiólogos, oftalmólogos, profesionales de estimulación temprana, psicopedagogos, nutricionistas y otros especialistas, de acuerdo con las necesidades de cada niño.

“Entre los principales objetivos de este seguimiento se encuentran acompañar el crecimiento, evaluar el neurodesarrollo, detectar precozmente posibles alteraciones neurosensoriales, motoras, cognitivas, conductuales y del aprendizaje”, explicó el doctor Jorge Lezcano (MN 110.054), jefe del Servicio de Neonatología del Sanatorio de los Arcos.

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Los equipos de salud comienzan la preparación de las familias para el retorno al hogar desde el ingreso a neonatología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista indicó que la detección precoz, junto con el acceso a tratamientos y estrategias de estimulación, puede influir favorablemente en la evolución del desarrollo. También remarcó que estos controles no se reducen a la identificación de problemas. “Debe promover la salud, prevenir complicaciones, reconocer y desarrollar las potencialidades de cada niño y favorecer el bienestar integral de él y su familia”, sostuvo.

La preparación de las familias debe comenzar durante la internación

La preparación para el regreso a casa debe iniciarse desde los primeros días de la estadía en neonatología y avanzar de forma progresiva, plantean los equipos de salud. La meta es que madres y padres conozcan las necesidades de su hijo, comprendan las indicaciones médicas y puedan reconocer signos de alarma.

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“Preparar el alta es mucho más que organizar una salida hospitalaria. Es brindar a las familias los conocimientos, las herramientas y la confianza necesarios para cuidar a sus hijos en el hogar”, detalló la doctora Mariana Sorgetti (MN 100.946), coordinadora de Neonatología de la Maternidad Suizo Argentina.

Sorgetti señaló que el proceso requiere incorporar activamente a madres y padres en los cuidados cotidianos, con información clara y acompañamiento para desarrollar autonomía. “Un alta segura no depende exclusivamente de que el bebé haya alcanzado determinadas condiciones clínicas. También requiere una familia preparada, informada, acompañada y segura para recibirlo, junto con un plan de seguimiento y acceso oportuno a los servicios de salud”, agregó.

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La participación familiar incluye cuidados diarios y capacitación en RCP

Las unidades de neonatología impulsan una mayor presencia de las familias durante la internación. El contacto piel a piel, el sostén de la lactancia materna y la participación en las tareas cotidianas contribuyen a fortalecer el vínculo y a preparar la transición al hogar.

La capacitación en reanimación cardiopulmonar prepara a los familiares para emergencias y enseña pautas de sueño seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los padres no son visitantes en Neonatología. Son protagonistas en el cuidado de sus hijos e integrantes activos del equipo que los acompaña”, afirmó la doctora Vanesa Di Gruccio (MN 98.405), coordinadora de Neonatología de la Maternidad Suizo Argentina. Con la guía del personal de salud, añadió, pueden participar de la alimentación, la higiene, el confort y otras actividades de cuidado.

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En la Maternidad Suizo Argentina, el Sanatorio de los Arcos y Altos de Salta, las madres y los padres tienen acceso las 24 horas. Hermanos, abuelos y otros familiares pueden ingresar de forma programada.

Una de las herramientas que se incorporan durante la internación es el curso de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pedraza afirmó que la capacitación permite que las familias se sientan más preparadas para el regreso a casa y aborda medidas de prevención como el sueño seguro, la prevención de accidentes y el traslado seguro del bebé.

Cada año nacen alrededor de 15 millones de bebés prematuros en el mundo. Los riesgos pueden variar según cada caso, aunque suelen aumentar cuanto menor es la edad gestacional al momento del nacimiento.

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En Argentina, las últimas estadísticas disponibles, correspondientes a 2024, registraron 413.135 nacimientos. De ese total, 5.232 bebés pesaron menos de 1.500 gramos y 33.588 nacieron con menos de 2.500 gramos.

Las cifras subrayan la necesidad de reforzar la capacitación de los equipos de salud en la atención durante la internación, la preparación para el alta, la transición desde la UCIN al hogar y el seguimiento posterior del crecimiento y el neurodesarrollo.

“El compromiso con los bebés prematuros debe ir mucho más allá de lograr su supervivencia y alcanzar el alta hospitalaria”, concluyó Pedraza. “Necesita una familia preparada, equipos de salud comprometidos y un seguimiento que acompañe su crecimiento y proteja su desarrollo”.