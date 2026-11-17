El inicio de la conferencia de prensa de León XIV a bordo del avión papal

Guardar

(En el vuelo papal de Lima a Roma) El papa León XIV habló por primera vez en detalle sobre el tumor de pulmón que le extirparon hace un mes. Lo hizo a bordo del avión que lo llevaba de Lima a Roma, al cierre de su primera gira por América Latina. Ante los periodistas que lo acompañaban, contó que el diagnóstico surgió de un chequeo de rutina, que no tenía síntomas y que, después de la cirugía, no necesitará más tratamiento.

“La primera noticia fue una sorpresa, no había ningún síntoma, me sentía bien”, dijo en italiano, al responder una pregunta de Fabio Marchese Ragona, de Mediaset. Explicó que la lesión apareció en “un chequeo de rutina anual” que hace “desde hace muchos años”. Contó que “comenzó como una sombra”, que con más estudios “vieron que había algo ahí” y que, con la biopsia, se confirmó que “era un tumor”.

PUBLICIDAD

El 13 de octubre, el Papa, de 71 años, fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma. Allí le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma, según informó entonces la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En ese momento, el Vaticano no dijo si haría falta un tratamiento posterior. En el avión, el Pontífice despejó esa duda: “El tumor estaba totalmente contenido, estaba limitado ahí. No hay necesidad de otro tratamiento con respecto a eso”. Agregó que, “por precaución”, seguirá con los controles anuales y que “habrá que estar atentos, como es normal”.

León XIV relacionó la decisión con la gira, que ya estaba programada: “Quería hacer este viaje, dije: hagámoslo enseguida. Será la gracia de Dios, estaba sereno, sentí la necesidad de hacerlo”. Y añadió: “Tengo confianza en los médicos, en la asistencia médica que tenemos, y seguimos adelante”.

PUBLICIDAD

También mencionó a su familia. “Tengo un hermano, esto es de conocimiento público, que en este momento atraviesa una situación mucho más complicada. Pero lo vivimos también con mucha confianza en el Señor”, dijo. Se refería a Louis Prevost, de 74 años. Su esposa, Deborah, contó en octubre a la cadena CBS que tiene mieloma múltiple y que la enfermedad volvió hace unos meses.

El papa León habla con los periodistas durante una rueda de prensa en el vuelo de Lima a Roma, el 16 de noviembre de 2026. (Daniel Dal Zennaro/REUTERS)

El Papa quiso que su caso sirviera como mensaje para quienes atraviesan una enfermedad. “Quizás también como una señal para las personas que están sufriendo, que tal vez tienen mucho miedo, y se entiende por qué: hay que hacerse controles, la prevención es muy importante”, afirmó. “Cuando hay necesidad de hacer un tratamiento, que no tengamos tanto miedo y que se hagan las cosas”. Cerró con una frase personal: “Gracias a Dios, también con la fuerza de la oración de tantas personas, salió muy bien, y estoy aquí como testigo de todo eso”.

PUBLICIDAD

Antes, respecto a una pregunta sobre la resistencia física que mostró en la gira, había dicho en español: “No estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien”. Sostuvo que la gira de doce días, por diez ciudades de tres países, fue posible “con la ayuda de los médicos” y por “la fuerza de la oración”: “Recibí mensajes de literalmente todo el mundo”.

Cuando el tema parecía agotado, llegó un último interrogante que León XIV contestó con humor.

-¿Su antecesor Francisco firmó una carta de renuncia y la consignó en caso que fuera necesario por incapacidad o enfermedad y quisiera saber si usted ya lo hizo?.

PUBLICIDAD

-No!!! Por ahora no veo ninguna necesidad. El derecho canónico ofrece varios puntos sobre este tema y en las manos De Dios como he dicho antes de ser elegido papa y en el confío. Si fuera necesario lo haría pero por ahora no hay necesidad gracias.

“Una polarización que no es casual”

El mensaje político de alcance más amplio llegó cuando le preguntaron qué consejo dejaba a la Argentina después de su visita. “Creo que todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”, dijo.

PUBLICIDAD

Les pidió a los periodistas que ayuden a superar esa división. Puso como ejemplo las calles argentinas durante su visita, donde “derecha, izquierda, todos hemos estado ahí en la calle celebrando” algo “mucho más grande que una discusión política”. “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar”, sostuvo.

Sacerdotes casados: “Puede ser que en el futuro algunas cosas cambien”

Un reportero de la revista America, le preguntó al Papa por la falta de sacerdotes en la Amazonía. Le recordó que en el Sínodo de la Amazonía se aprobó una propuesta para ordenar a hombres casados de edad madura, los llamados viri probati, y que Francisco, en Querida Amazonia, no dijo ni sí ni no. Le preguntó si para él la cuestión sigue abierta.

PUBLICIDAD

León XIV contó que cuando llegó a Perú como misionero, en Chulucanas, había “quizás entre 15 y 20 agustinos estadounidenses y dos peruanos”. Según dijo, hoy en el norte del país ya casi no quedan estadounidenses, “pero hay treinta y cinco peruanos”. Por eso, “la puerta no está cerrada” a pensar que en el futuro haya más sacerdotes peruanos para atender esas zonas misioneras.

Sobre la ordenación de hombres casados, reconoció que es una de las soluciones propuestas. “No es la única solución, pero es una solución que en ciertas áreas de la Iglesia puede causar división, porque no hay, por así decirlo, una aceptación universal de ese concepto”, dijo. Y agregó: “El Papa no cambia la doctrina de la Iglesia. Todos tenemos que escuchar. Los obispos tienen que escuchar. Puede ser que en el futuro algunas cosas cambien”.

PUBLICIDAD

Por ahora, aclaró, su prioridad es otra. Relacionó la respuesta con lo que había dicho sobre la polarización política: “Una parte importante de mi ministerio para la Iglesia es sanar, unir a las personas”, y decir dentro de la Iglesia “primero unámonos, consideremos cuáles creemos que deben ser las prioridades, y después veremos cómo seguimos adelante desde ahí”.

Misa tradicional, abuso espiritual y cardenales

En la conferencia le preguntaron también si piensa flexibilizar Traditionis custodes, el motu proprio con el que Francisco restringió la celebración de la misa según el rito anterior al Concilio Vaticano II. La respuesta fue directa: “No, no por ahora. Traditionis custodes fue una decisión del papa Francisco y vamos a seguir aplicándola”.

PUBLICIDAD

El papa León saluda con la mano mientras celebra la misa en la base aérea de Las Palmas, en el último día de su visita a Perú, el 16 de noviembre de 2026 (REUTERS/Pilar Olivares)

Recordó que la norma “incluye la posibilidad de dispensas” para celebrar la misa tridentina o del Vetus Ordo. “Por la unidad de la Iglesia, la gran mayoría de los católicos en el mundo celebramos el rito del Concilio Vaticano II, de Pablo VI, y vamos a seguir haciéndolo. Hay una vía disponible para quienes quieran pedir la dispensa”, dijo.

Sobre el abuso espiritual, el Papa lo definió como “un tema muy serio en la Iglesia” y confirmó que “se está estudiando en el Vaticano”. Sin embargo, aclaró que “no hay un documento inmediato que vaya a publicarse, bueno, todavía”. Según explicó, el problema es jurídico: “Para ejercer justicia hay que tener, por así decirlo, una codificación o una expresión jurídica de cómo aplicarlo, y ese todavía es un concepto muy vago”. Y agregó: “Lo estamos estudiando y trabajando en eso”.

Sobre la creación de sus primeros cardenales, evitó dar precisiones: “Sin comentarios sobre futuros cardenales. Todavía hay suficientes, creo que el número ronda los ciento dieciséis actualmente. En algún momento me voy a ocupar de eso”.

Milei, Francisco y la desigualdad

En el avión le preguntaron por sus encuentros con el presidente Javier Milei. El Papa dijo que su mensaje “no es político”. “Aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la magnífica humanidad”, explicó. Contó que con Milei habló del “respeto por el ser humano” y de prestar más atención a los más necesitados de la sociedad argentina. Dijo que hubo una “mutua comprensión” sobre “el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas”. Según su lectura, “había una apertura en él a escuchar este mensaje”.

También se le consultó por qué Francisco nunca volvió a su país como Papa. León XIV evitó especular: “No puedo (…) leer la mente de Francisco”, dijo. “Lo dejo al misterio de la vida eterna, lo podemos preguntar a él”.

Cuando le consultaron por el ajuste económico y la caída de la clase media argentina. El Pontífice dijo que no quería entrar “en el curso de economía”, pero recurrió a la doctrina social de la Iglesia. Habló de “un mundo donde siempre menos tienen más” y planteó que hay que pensar “cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa, mucho más” la riqueza acumulada.

Según dijo, el objetivo es evitar “la reducción o hasta eliminación de la clase media”. También pidió a la dirigencia política trabajar en conjunto y apoyar a las pequeñas empresas para que generen empleo.

El pontífice contó que con Milei habló del “respeto por el ser humano” y de prestar más atención a los más necesitados de la sociedad argentina (AFP)

Abusos: “Que nunca más se repitan estos delitos”

En la conferencia también le preguntaron por su encuentro en Perú con víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia. El Papa lo describió como “un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas” y de ayudarlas a encontrar “un camino” hacia “una auténtica sanación”.

Dijo que también es “un compromiso de seguir trabajando para la prevención”. Y les asignó la responsabilidad a los obispos y a los agentes pastorales de cada diócesis: “Tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos”.

Uruguay y la “Magnifica Humanitas”

Al empezar la conferencia, León XIV propuso que la gira podría llamarse “Magnifica Humanitas”, por la diversidad de culturas, pueblos y expresiones de fe que encontró. Sobre Uruguay, uno de los países más laicos de la región, recordó la imagen de la semilla de mostaza. Dijo que, incluso donde muchas personas ya no practican una religión, “la Iglesia, los fieles, los cristianos tienen mucho que decir”.

Cuando le preguntaron si volvería a Perú, el país donde fue misionero y obispo de Chiclayo, respondió con humor: “No sé dónde voy el próximo año, mucho menos en el futuro”. En esa misma respuesta, recordó el rosario que le lanzaron durante uno de sus recorridos y el cariño que recibió en Perú: “Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno”. Y concluyó: “Doy gracias a Dios, no hay otras palabras”.