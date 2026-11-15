Qué síntomas nocturnos pueden alertar sobre la diabetes

La sed intensa durante la noche requiere una evaluación médica si se vuelve un síntoma persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Despertarse varias veces durante la noche para ir al baño o sentir una sed difícil de calmar puede ser algo más que una interrupción del descanso. Aunque suelen atribuirse a hábitos cotidianos, estas señales también pueden advertir sobre alteraciones en los niveles de azúcar en sangre.

Cuando aparecen de manera persistente, especialmente si se acompañan de cansancio, visión borrosa o pérdida de peso sin causa aparente, podrían indicar la necesidad de descartar una diabetes mediante una consulta médica.

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Uno de los desafíos de la diabetes tipo 2 es que puede avanzar durante años sin provocar síntomas evidentes. Sin embargo, la sed intensa y la necesidad frecuente de orinar también pueden responder a otros factores, como la ingesta de líquidos antes de acostarse, ciertos medicamentos o problemas urinarios. Por eso, reconocer estas manifestaciones es importante, pero solo una evaluación clínica y los análisis de glucosa permiten confirmar o descartar la enfermedad.

La nicturia se asocia con diabetes, pero tiene múltiples causas

La nicturia, término médico que describe la necesidad de despertarse para orinar durante la noche, puede interrumpir la continuidad del sueño. Una revisión sistemática y metaanálisis de 2022, que reunió 29 estudios, encontró que las personas con diabetes tenían una probabilidad 1,49 veces mayor de experimentar estos despertares que aquellas sin la enfermedad.

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El resultado muestra una asociación, no una relación de causa y efecto ni una herramienta de diagnóstico. La edad, el aumento de tamaño de la próstata, las infecciones urinarias, los diuréticos, las enfermedades renales, el consumo de alcohol o líquidos por la noche y los trastornos respiratorios del sueño también pueden provocar despertares para orinar.

Cuando la glucosa está elevada, los riñones eliminan parte de ese exceso a través de la orina. Esto puede aumentar el volumen urinario y favorecer la pérdida de líquidos, con boca seca o necesidad de beber agua. Si esos cambios persisten, especialmente si aparecen junto con fatiga, visión borrosa, infecciones frecuentes o adelgazamiento no buscado, corresponde consultar para definir si se requieren análisis de glucosa en ayunas o hemoglobina A1c, una prueba que refleja el nivel promedio de azúcar en sangre durante los últimos dos o tres meses.

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La nicturia se define como la necesidad constante de despertarse para orinar en medio del descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sudoración y pesadillas pueden advertir una hipoglucemia en quienes usan tratamiento

La sudoración nocturna tampoco identifica por sí sola una diabetes no diagnosticada. En una persona que utiliza insulina u otros fármacos capaces de reducir la glucosa, puede vincularse con una hipoglucemia nocturna, es decir, una baja de azúcar durante el sueño. También pueden aparecer pesadillas, inquietud, cansancio, irritabilidad o confusión al despertar.

Un estudio publicado en Scientific Reports en 2023, realizado con monitoreo continuo de glucosa en 27 adultos con diabetes tipo 1, observó que las noches con hipoglucemia se asociaron con una peor percepción de la calidad del descanso. El trabajo es pequeño y se concentró en diabetes tipo 1, por lo que no permite extender sus resultados a todas las personas con diabetes, aunque aporta una señal para revisar estos episodios con el equipo tratante.

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Un trabajo de 2025, que analizó 351 noches de 36 adultos con diabetes tratados con insulina, también registró más períodos de vigilia, mayor frecuencia cardíaca y más actividad durante la primera parte de la noche cuando se producía hipoglucemia. Sus resultados abren una vía para mejorar la detección, aunque los relojes inteligentes evaluados todavía no sustituyen el monitoreo de glucosa ni una consulta médica.

Una hipoglucemia puede requerir atención urgente si provoca confusión marcada, convulsiones, pérdida de conciencia o incapacidad de la persona para tratarse por sí misma. Quienes reciben tratamientos que pueden bajar la glucosa deben seguir el plan indicado por su equipo de salud y no modificar dosis por cuenta propia.

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El diagnóstico formal de la diabetes precisa de análisis de glucosa y de una valoración clínica integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ronquidos y pausas al respirar abren otra vía de evaluación nocturna

Los ronquidos fuertes, las pausas respiratorias observadas y la somnolencia diurna orientan hacia la posible apnea obstructiva del sueño, una condición que también puede fragmentar el descanso y asociarse con despertares para orinar.

Una revisión sistemática y metarregresión publicada en 2026, que reunió 23 estudios en adultos con diabetes tipo 2, estimó una prevalencia combinada de apnea confirmada mediante estudios respiratorios del 37%. Los autores advirtieron una heterogeneidad muy alta según el método de diagnóstico, la región y la población evaluada, por lo que el dato no debe leerse como una prevalencia única aplicable a todos los pacientes.

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La persistencia de sed nocturna, nicturia, sudoración o síntomas respiratorios no define una única causa. La consulta permite diferenciar si hay alteraciones de glucosa, efectos del tratamiento, un problema urinario, apnea del sueño u otra condición que requiera seguimiento.