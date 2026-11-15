Ciencia

Entrenamiento personalizado en jóvenes: la línea entre el beneficio y la lesión por sobreuso

Investigaciones en más de 82.000 adolescentes revelan que los adolescentes no recuperan sus niveles de actividad física una vez que caen. Cuántas horas de deporte estructurado son demasiadas y qué señales hay que observar

Niño con uniforme deportivo entre conos y carpetas con gráficos, frente a una mano con un cronómetro, con una bicicleta y un balón al lado.
El efecto del entrenamiento individual en chicos depende del equilibrio con el descanso y la variedad de movimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los entrenamientos individuales para chicos ganaron espacio dentro de una oferta deportiva cada vez más estructurada, pero la discusión principal no está en la cantidad de clases ni en la contratación de un preparador. El punto decisivo es si esa práctica se suma a una rutina con juego libre, descanso y variedad de movimientos, o si desplaza esos componentes.

Los datos disponibles sobre actividad física infantil muestran que el paso a la adolescencia suele venir acompañado por una baja en el tiempo destinado al movimiento. El deporte organizado puede sostener parte de esa actividad, aunque no reemplaza automáticamente las horas de juego espontáneo ni garantiza que se cumplan las recomendaciones diarias de ejercicio.

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La pregunta que ordena el tema es concreta: ¿cuándo el entrenamiento deportivo personalizado ayuda a un chico y cuándo una carga excesiva puede aumentar el riesgo de lesión o abandono? La respuesta no depende solo de la edad. También intervienen la frecuencia semanal, la especialización temprana, el tiempo de recuperación y el lugar que conserva el deporte dentro de la vida cotidiana.

La actividad física y el deporte organizado disminuyen durante la adolescencia

Un estudio publicado en Journal of Science and Medicine in Sport, revista científica especializada en investigación sobre deporte y medicina del ejercicio, siguió durante dos años a 306 estudiantes de Carolina del Sur. El trabajo observó que la participación deportiva bajó entre séptimo y noveno grado, aunque quienes continuaron en equipos mantuvieron niveles de actividad física más altos y menor tiempo sedentario que quienes no participaban.

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Ese resultado permite distinguir dos cuestiones que a veces se presentan como una sola. Participar en un deporte se asocia con más movimiento, pero esa asociación no impide que la actividad física general disminuya al crecer. El diseño del estudio fue longitudinal: evaluó a los mismos jóvenes en dos momentos, con dispositivos que registraron movimiento y sedentarismo, además de cuestionarios sobre la práctica deportiva.

Otro estudio publicado en Sports Health, una revista científica dedicada a la medicina deportiva, siguió a estudiantes desde séptimo hasta duodécimo grado durante seis años. La investigación registró una caída tanto en los días con al menos una hora de ejercicio intenso —de 4,0 a 2,3 días por semana— como en la participación deportiva general, que pasó del 82% al 39%. El estudio trabajó con una cohorte acotada, por lo que sus resultados describen a ese grupo y no representan por sí solos a todos los adolescentes de Estados Unidos.

Una joven y una entrenadora en un campo de césped con conos naranjas alineados, con gradas y una pista de atletismo al fondo.
La transición hacia la adolescencia coincide con una reducción del tiempo dedicado a la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disminución de la actividad no se explica únicamente por la continuidad o el abandono de un equipo. Una investigación basada en más de 82.000 chicos y adolescentes estadounidenses, publicada en BMC Public Health, revista científica de salud pública, encontró que los adolescentes mantuvieron una reducción de actividad física entre 2019 y 2021, mientras que los chicos más pequeños recuperaron los niveles previos después de la caída registrada al comienzo de la pandemia.

El deporte suma movimiento, pero no sustituye el juego libre

El deporte con reglas, entrenadores y horarios ofrece una estructura para la práctica física. Sin embargo, el juego libre implica actividades elegidas por los propios chicos, sin una consigna técnica, un resultado competitivo ni una planificación de adultos. Esa diferencia importa al evaluar una agenda semanal que incluye clases particulares, entrenamientos del club, partidos y torneos.

El estudio de Journal of Science and Medicine in Sport no determina que el deporte sea la causa de una mayor actividad física. Muestra una asociación entre ambas variables en el grupo analizado. Esa precisión es relevante porque los jóvenes que permanecen en equipos pueden tener, además, otros hábitos o condiciones que favorezcan el movimiento.

La práctica individual con un entrenador puede tener objetivos diversos, como aprender una técnica, recuperar confianza después de una lesión o complementar la actividad de un equipo. La información disponible no permite presentar ese formato como beneficioso o perjudicial en todos los casos. Su efecto depende de la carga total de entrenamiento y de si deja lugar para el descanso, el juego y actividades distintas.

La especialización y el exceso de horas se vinculan con lesiones por sobreuso

Las lesiones por sobreuso no son el resultado de un golpe o una caída puntual. Se desarrollan de manera gradual cuando una zona del cuerpo recibe movimientos repetidos sin recuperación suficiente. Pueden incluir, según cada disciplina y diagnóstico médico, lesiones por estrés óseo, dolor persistente o problemas en tendones y articulaciones.

Una investigación de Neeru Jayanthi y otros autores, publicada en The American Journal of Sports Medicine, revista científica dedicada a lesiones y tratamientos del aparato locomotor, analizó la relación entre especialización deportiva, volumen de entrenamiento y lesiones en atletas jóvenes. El estudio encontró una mayor probabilidad de lesiones graves por sobreuso entre quienes dedicaban al deporte organizado más del doble de tiempo que al juego libre. También registró un aumento del riesgo entre quienes entrenaban más horas por semana que su edad expresada en años.

Cinco niños corren hacia un balón en un parque público con columpios, un tobogán y árboles.
Un estudio longitudinal en Carolina del Sur determinó que la permanencia en equipos deportivos se asocia con menores niveles de sedentarismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos no implican que una clase individual provoque una lesión. Sí indican que la suma de actividades de una misma disciplina merece atención. Un entrenamiento personal puede ser una parte acotada de una rutina o puede agregarse a una agenda ya cargada de prácticas, competencias y traslados. La diferencia se define por el volumen total, la repetición de gestos físicos y los períodos de recuperación.

Cuándo el entrenamiento individual ayuda y cuándo conviene revisar la carga

La evidencia disponible permite establecer algunos criterios orientadores. El entrenamiento individual resulta más favorable cuando se suma a una semana que incluye tiempo de juego libre, días de descanso real y práctica de más de una actividad. Se vuelve un factor de riesgo cuando concentra la mayor parte del tiempo deportivo del chico, cuando se superpone a un calendario de competencias ya exigente o cuando elimina los márgenes de recuperación.

El umbral que surge de la investigación de Jayanthi es concreto: cuando el tiempo en deporte organizado supera más del doble del tiempo en juego libre, el riesgo de lesión grave por sobreuso aumenta. Ese cociente no requiere un cálculo médico para aplicarse: alcanza con que los adultos que acompañan al chico —entrenadores y familia— consideren cuántas horas semanales se dedican a entrenamientos estructurados y cuántas quedan disponibles para el movimiento sin consigna.

Las señales de alerta más frecuentes son el dolor persistente en zonas de carga —rodillas, caderas, espalda baja, hombros—, la fatiga que no cede con el descanso habitual y la pérdida de motivación o entusiasmo por la actividad que antes el chico elegía. Cuando alguna de esas señales aparece, la consulta con un médico especialista en medicina del deporte permite evaluar si la carga es el factor determinante.

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