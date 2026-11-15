El Ejército israelí abatió a un líder militar de Hamas en el sur de Gaza

Las FDI iniciaron una operación extensa en la cresta de Beaufort y en el área del Nahal Saluki en el sur de Líbano (@IDFonline)

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El Ejército de Israel informó que atacó a un alto mando del ala militar de Hamás en el sur de la Franja de Gaza este domingo. Samir Abu Younis, comandante de la Brigada Rafah de las Brigadas Al-Qassam, murió este domingo en un ataque aéreo israelí en Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis, según confirmaron fuentes palestinas a la agencia AFP.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interna de Israel (ISA), conocida como Shin Bet, señalaron en un comunicado conjunto que el objetivo fue “un terrorista de alto rango del ala militar de Hamás”. El texto no identificó al dirigente alcanzado y anticipó que difundirá más detalles en las próximas horas.

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Una fuente de seguridad palestina declaró poco después de la medianoche del sábado, que Younis murió tras un operativo “dirigido contra él en Al-Mawasi, al oeste de Jan Yunis”. El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, informó a la AFP que el organismo recibió el cuerpo de Younis, de 53 años.

Horas antes del comunicado de las FDI, el Ejército confirmó que más de 10 terroristas en varios ataques en toda Gaza fueron eliminados durante la última semana. Además, se desmanteló un taller de fabricación de armas en el enclave.

Israel y Hamás intercambian acusaciones por incumplimientos del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre de 2025. La tregua llegó tras dos años de guerra, que comenzó con el ataque del grupo terrorista contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

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Hezbollah aseguró estar dispuesto a negociar armamento si Israel abandona el Líbano

El líder de Hezbollah en Líbano, Naim Qassem, pronuncia un discurso televisado desde un lugar desconocido (Al Manar TV/REUTERS TV/vía REUTERS/Archivo)

Israel también atiende otro frente de conflicto en Líbano. El secretario general de Hezbollah, Naim Qassem, condicionó este miércoles cualquier discusión sobre el desarme de la organización terrorista a una retirada previa de Israel del sur de Líbano. La declaración llegó mientras las autoridades libanesas buscan avanzar con el plan para concentrar las armas en manos de las fuerzas oficiales.

“Estamos dispuestos a llegar a acuerdos sobre las cuestiones más complejas. Incluso podemos hablar del armamento, pero solo después de la retirada y del fin de la tutela”, declaró Qassem en un discurso televisado durante un acto de homenaje a los muertos en los conflictos con Israel.

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El Gobierno libanés aprobó una iniciativa para que las fuerzas de seguridad estatales concentren la posesión de armas tras la guerra de 2024 entre Hezbollah e Israel. Las autoridades reafirmaron esa decisión luego del inicio de un nuevo conflicto en marzo, posterior a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero.

El plan integra el acuerdo marco que Líbano e Israel firmaron en junio. El desarme de Hezbollah casi no tuvo avances por el riesgo de violencia interna y la oposición de la milicia chiíta, que sostiene que la amenaza israelí continúa.

Partidarios de Hezbollah asisten a una ceremonia organizada por el grupo para conmemorar el segundo aniversario de la muerte del ex líder del grupo terrorista, Hassan Nasrallah (REUTERS/Zohra Bensemra)

Qassem afirmó que los ataques israelíes contra territorio libanés buscan imponer el desarme de la organización. “No habrá exclusividad con las armas de la resistencia, ni control, ni restricción, ni desarme de la resistencia mientras siga existiendo la ocupación israelí”, sostuvo.

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El jefe de Hezbollah cuestionó el acuerdo con Israel al considerar que favorece a ese país sin concesiones equivalentes para Líbano. También aseguró que Israel no dio “ni un solo paso adelante” para cumplir el pacto.

El entendimiento prevé la salida de tropas israelíes de territorio libanés y la transferencia gradual de áreas al Ejército de Líbano. Cuatro meses después de la firma, ese mecanismo solo alcanzó a tres pueblos de más de 60 localidades ocupadas, según indicó Qassem.

“En el Líbano, debe haber un esfuerzo nacional que encarnemos mediante la cooperación mutua, defendiendo nuestra tierra y protegiendo nuestra soberanía, y no debemos permitir que los enemigos nos controlen”, afirmó el secretario general de la organización terrorista.

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Qassem rechazó conversaciones directas entre Líbano e Israel, aunque reiteró que Hezbollah respaldaría una vía de diálogo indirecta.