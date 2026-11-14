Costa Rica supera los 7,000 casos de dengue en 2026 con un repunte del 38%

Un mosquito Aedes aegypti posado sobre un frasco con los colores de Costa Rica ilustra la situación epidemiológica del país ante las enfermedades transmitidas por este vector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Costa Rica superó los 7,000 casos acumulados de dengue en lo que va de 2026, una cifra que refleja una aceleración en la transmisión del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti.

De acuerdo con los datos epidemiológicos oficiales del Ministerio de Salud, el país contabiliza 7,017 contagios hasta la semana 43, lo que representa un incremento del 38% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se registraron 4,345 notificaciones.

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Del total registrado en los centros de salud, 103 pacientes presentaron signos de alarma, una condición médica que requiere seguimiento estricto para evitar complicaciones hemorrágicas o fallas orgánicas.

La distribución del virus muestra focos críticos en varias provincias. La región Pacífico Central encabeza los registros con la tasa de incidencia más alta del territorio costarricense, al alcanzar 470.7 casos por cada 100 mil habitantes. No obstante, el impacto territorial más fuerte se localiza en cantones específicos.

El cantón de Orotina, en la provincia de Alajuela, reporta un nivel epidemiológico crítico con una tasa de 2.418,1 casos por 100 mil habitantes, producto de 615 contagios acumulados en una población reducida.

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El repunte en suelo costarricense coincide con la advertencia emitida a nivel continental por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entidad que mantiene avisos epidemiológicos debido a una proliferación histórica de la enfermedad en América Latina.

Evolución de los contagios semanales de dengue en Costa Rica a la semana 43. El país acumuló más de 7.000 infecciones en 2026, lo que representa un aumento del 38% respecto al mismo período del año anterior (Cortesía: Ministerio de Salud).

Los organismos sanitarios internacionales explican que el alza sostenida en la región responde a una combinación de factores ambientales y estructurales. Entre ellos destacan:

El aumento global de las temperaturas promedio

Las alteraciones en los regímenes de lluvias derivadas del fenómeno meteorológico de El Niño

El cambio climático, elementos que aceleran el ciclo biológico del mosquito y expanden sus áreas de reproducción geográfica hacia zonas donde antes no existía transmisión continua.

A estas causas climáticas se suman la urbanización desordenada, las fallas en los sistemas locales de distribución de agua potable y la circulación simultánea de múltiples serotipos del patógeno.

Reconocimiento oportuno de síntomas y signos de alarma en los enfermos

El cuadro clínico característico del dengue suele manifestarse tras un período de incubación de entre cuatro y diez días posteriores a la picadura del insecto. Los síntomas habituales incluyen fiebre alta y repentina, dolores musculares y en las articulaciones, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los globos oculares, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. La mayoría de los pacientes supera esta fase inicial tras una semana de reposo y adecuada hidratación.

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Sin embargo, el Ministerio de Salud advierte sobre la necesidad de vigilar la aparición de señales de advertencia cuando la fiebre comienza a descender. La presencia de dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado en encías o nariz, somnolencia, fatiga extrema y acumulación de líquidos en cavidades corporales delata una posible evolución hacia el dengue grave o choque hemorrágico.

Un balde metálico y un neumático con agua acumulada facilitan la reproducción de mosquitos de la especie Aedes aegypti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La erradicación de los criaderos dentro y alrededor de las viviendas constituye la medida más eficaz para cortar el ciclo de reproducción del vector. Debido a que la hembra del mosquito deposita sus huevos en agua limpia estancada, las recomendaciones oficiales exigen vaciar, lavar con cepillo y tapar recipientes útiles como tanques, baldes, barriles y floreros.

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Para reducir la exposición a picaduras, los expertos recomiendan colocar mallas metálicas o plásticas en puertas y ventanas, instalar mosquiteros en camas y aplicar repelentes en la piel expuesta, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos en que el insecto presenta su mayor actividad biológica.