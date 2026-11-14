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“Es matar o morir”: el relato premonitorio a una patada descalificadora en un partido de inferiores

Ocurrió en un duelo entre Atlético Tucumán y Huracán en divisiones juveniles

La patada descalificadora en un partido de inferiores
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Un terrible secuencia se vivió este sábado en un partido de inferiores disputado entre la Quinta División de Atlético Tucumán y Huracán, en un encuentro que terminó 1-0 a favor del Globo en el Norte del país. Se terminaba el partido entre el Decano y el conjunto de Parque Patricios, cuando Thiago Jerez pegó un planchazo a la altura de la cintura que le valió la roja directa. Sin lugar a las protestas, el futbolista tucumano entendió que la fuerza había sido excesiva y se retiró entre reproches de sus rivales.

Lo paradójico fue que el relato de la transmisión local, con voces de relator y comentarista que siguen la campaña de las juveniles de Atlético, fue casi premonitoria y literal: “Es matar o morir, matar o morir. Claro, esto es roja. Descalificadora. Se le salió la cadena al chico de Atlético”. Incluso la patada llegó a despertar alguna risa por lo bajo cuando reprodujeron la repetición y se percataron de la vehemencia de Jerez contra el futbolista quemero.

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Esta fue la fecha 33 del campeonato de Quinta División, que tiene como líder a un Rosario Central que goleó 8-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba. Los dos que todavía pueden arrebatarle el título al Canalla (80 puntos) son Lanús (79) y Vélez (74). Ahora los rosarinos recibirán a Barracas Central, que está ubicado 30° sobre 36 equipos, mientras que definirá la última frente a Quilmes (23°) de visitante. Por su parte, el Granate visitará a Boca (8°) y definirá de local con Colón (29°). Vélez recibirá a Unión (33°) y visitará a San Lorenzo (10°).

Atlético Tucumán acumula 49 puntos producto de 13 victorias, 10 empates y 10 derrotas, por lo que se ubica 14° en la tabla. En tanto, Huracán marcha undécimo con 53 puntos, ya que ganó 16, empató 5 y perdió 12. Ahora los tucumanos visitarán a Estudiantes de La Plata y cerrarán en casa con Tigre, mientras que los de la Quema recibirán a Independiente Rivadavia y terminarán contra Ferro de visitante.

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En la Cuarta División, Huracán está puntero después del empate 1-1 con Lanús y le lleva un punto de diferencia a Talleres, que le ganó 2-0 el clásico a Belgrano como visitante.

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