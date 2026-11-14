Rocío Robles contó la intimidad del escándalo con Daniela Celis en PH: “Si está ofendida con la producción, lo bien que hace”

Rocío Robles y Daniela Celis, ejes del nuevo escándalo en Podemos Hablar

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PH: Podemos Hablar volvió a ser escenario de tensiones. Esta vez, el cruce fue entre Rocío Robles y Daniela Celis: la participante de MasterChef Celebrity le hizo a la exGran Hermano la única pregunta que ella había pedido expresamente que no le hicieran, vinculada a la denuncia por abuso sexual contra su ex, Thiago Medina. El episodio se suma a otros dos momentos que ya habían marcado la misma grabación del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe: el que protagonizaron Santiago Maratea y China Ansa, y el que involucró a Hernán Coronel, de Mala Fama, con su mujer.

Este viernes, Robles habló con Teleshow en una entrevista más amplia, que se publicó en la madrugada del sábado. En un momento de la charla, la conversación llegó inevitablemente a ese episodio: qué pasó adentro del estudio, cómo se gestó la pregunta, qué sintió cuando vio la cara de Celis cambiar y cuál fue la reacción de la influencer. Lo que sigue es su palabra ampliada sobre el tema, y también con el testimonio de Celis, que luego de la grabación contó su experiencia desde otro ángulo.

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Robles llegó tarde y se perdió la información clave

La historia, según Rocío Robles, empezó antes de pisar el estudio. El auto que la producción le había enviado tenía indicación de llegar a las siete y cuarto. A las siete y media, el vehículo no estaba. Se comunicó a través de su representante para preguntar qué pasaba, y la respuesta la dejó sin palabras: el chofer había llegado puntual, pero como nadie bajó, se fue. “Uy, no me avisaron”, dijo Robles cuando le explicaron lo sucedido. “Yo ya ahí había perdido media hora”. Le mandaron otro auto. “Ese tampoco apareció”, relató. “Me terminé tomando un Uber”.

Cuando finalmente llegó al piso, los demás invitados -Celis, Mala Fama, Campi y Valentino Merlo- ya llevaban un rato juntos. “Cuando yo llegué ya estaban todos listos para grabar. Ya habían estado esperándome. Entonces, ellos habían conversado y yo creo que todos sabían que Daniela no quería hablar de ese tema”. Robles fue del camarín directo a cámara, sin pasar por ese rato informal donde se acordó el límite. “Voy directo al camarín y de ahí al piso y me los encuentro a todos listos para grabar”. Ella no sabía nada.

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Rocío Robles habló con Teleshow de lo que sucedió en Podemos Hablar con Daniela Celis

“Ella me hizo una pregunta bastante picante”, recordó Robles sobre Celis

El formato del programa incluye un mano a mano entre los invitados, y en esa grabación solo hubo uno: el de Robles y Daniela Celis. Fue ahí donde empezó todo. Celis tomó la iniciativa primero: le preguntó a la conductora si alguna vez se había sentido juzgada por estar con alguien mayor y en una posición de poder, por su relación con Adrián Suar. “Para mí siempre que me hacen una pregunta con respeto es la oportunidad de explayarme y de dar mi punto de vista”, dijo Robles. Cuando llegó su turno, buscó hacer lo mismo.

El disparador fue el nuevo proyecto de Celis: un reality de búsqueda de pareja llamado No quiero un chongo, quiero el amor. “Yo le dije que, bueno, teniendo en cuenta la denuncia que había tenido Thiago y la fragilidad en la que nos encontramos las mujeres, cómo se imagina ella el día de mañana encontrando el amor y haciendo la vinculación con sus niñas, que son tan chiquitas y que no hablan. O sea, no se pueden expresar”. Según le reveló a Teleshow, no buscaba hurgar en la causa, sino pensar en voz alta sobre lo que implica ese paso. “Si se imaginaba a esta pareja pasando rato con sus hijas, si se cuidaría de que no hubiera sospecha o no pasara nada respecto a ese tema”, precisó.

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Celis contestó. Dijo que sus hijas tienen quién las cuide, que tienen padres, que ella lo que busca es alguien con quien divertirse. Las palabras estaban bien. Pero su rostro mutó. “La vi que le cambió la cara y le dije: ‘Espero no haberte incomodado’. Y me dijo que no”, recordó Robles.

Cuando los invitados pasaron a la mesa, Robles vio a Celis hablando con Kusnetzoff y se acercó: “Che, Dani, te pregunté porque es de lo que se habla en redes, como vos me preguntaste a mí de lo que también se habló en redes”. La respuesta de Celis fue escueta. “Me dice: ‘No, todo bien’”. Para Robles, el asunto estaba cerrado. Todavía no sabía que no lo estaba.

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Celis se fue sin saludar a nadie

Fue después de retirarse del estudio cuando Robles se enteró de que Celis se había ido molesta. “Dijo: ‘Chau, chau’ y se fue. Todos nos quedamos ahí charlando un ratito”. Para la conductora, el enojo estaba dirigido principalmente a la producción: “Yo creo que ella está ofendida con la producción y lo bien que hace, porque a mí me tendrían que haber avisado”.

Kusnetzoff, según contó Robles, se ocupó de aclarar ante la propia Celis que no había instruido a nadie para hacer esa pregunta. “Andy le dijo: ‘Uy, no quiero que pienses que la mandamos a Ro’”. Y subrayó: “Yo de hecho me enteré ahí escuchándolos”. Cuando salió del estudio, la imagen ya era otra: “Cuando salí sí me enteré que ella se había ido molesta. Pero cómo no habló en el momento”.

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En una entrevista realizada desde su vehículo para el programa LAM, Daniela Celis se refirió a lo sucedido durante la grabación del ciclo televisivo PH, Podemos Hablar

La versión de Daniela Celis: “Era lo único que había pedido”

La influencer y exparticipante de Gran Hermano habló por su parte con LAM a la salida de la grabación y ofreció su propia lectura del episodio. Según dijo, fue la primera vez en cuatro años de exposición mediática que pidió que un tema quedara fuera de una entrevista. “En estos cuatro años que estoy acá, yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema”, afirmó, según recogió Infobae. Había aceptado la invitación con la tranquilidad de que ese límite estaba acordado: “La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso”.

Cuando Robles abordó el tema, Celis dijo que no entendía cómo seguir. “No sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No entendía cómo seguir la situación”. Eligió responder de forma general y no profundizar. “La cara se me transformó”, anticipó sobre lo que el público verá cuando el programa salga al aire. Según contó, Robles notó su reacción y lanzó una segunda pregunta para encauzar el momento: “Siento que ella me vio un poco cuando me puse en situación, así que hizo otra pregunta encima de esa pregunta y terminé respondiendo en general”.

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A pesar del malestar, la joven eligió continuar. “Me pasaron mil cosas por la cabeza, de decir qué hago. Pero soy muy respetuosa, entiendo que es un trabajo, que están los camarógrafos, que era muy tarde y que todos se querían ir a su casa”. Y resumió su decisión con una frase directa: “Lo sigo, la pateo como puedo y continúo”.

Tras la grabación, varios integrantes de la producción se acercaron a pedirle disculpas. Kusnetzoff también habló con ella. “Andy se me acercó y me pidió disculpas por la situación. Me dijo: ‘Vas a pensar que yo le dije a Rocío que te pregunte eso. Te juro que no sabía nada’”. Celis dijo que eligió creerle: “Los miraba a los ojos y estaba medio enojada en ese momento, pero es como que elijo creerte”.

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La causa judicial que nadie quería tocar

El trasfondo del episodio es la denuncia por presunto abuso sexual que recae sobre Medina, ex de Celis y padre de sus dos hijas gemelas. La acusación fue radicada por Iara Agustina Ledesma, prima del exparticipante de Gran Hermano, quien ratificó la denuncia a mediados de septiembre. Según sus declaraciones públicas, el hecho habría ocurrido cuando ella tenía 12 años, y Medina habría reconocido lo sucedido y pedido disculpas a su madre.

Celis reiteró que no hará declaraciones sobre el expediente. “Creo que nos sorprendió a todos. No sé nada, no sé qué va a pasar, no sé si sí, no sé si no. Solamente el tiempo y la Justicia lo dirán”, afirmó ante LAM. También confirmó que habló con Medina cuando trascendió la situación: “Fui la primera en levantar el teléfono”, dijo, sin brindar detalles de esa conversación.

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