Rodrigo Lussich celebró los 10 años de su perro y recordó el vínculo que tenía con Meche Portillo: “Era su madrina”

Lussich dedicó parte de su mensaje a Meche, su amiga fallecida que ofició como madrina del perro

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Lejos de los conflictos del mundo del espectáculo y de la vida privada de sus figuras, Rodrigo Lussich abrió la puerta de su intimidad para celebrar los 10 años de Nano, su perro y compañero cotidiano. El conductor de Intrusos compartió una serie de fotos junto a su mascota y le dedicó un extenso mensaje en Instagram.

Mientras define su futuro laboral, Lussich eligió las redes sociales para expresar el vínculo que construyó con Nano durante la última década. “10 años juntos. Nano cumple 10 años hoy, mi gran compañero”, escribió al comienzo de su publicación.

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El periodista planteó que la presencia de un perro puede ocupar un lugar central en la vida de una persona. “Aunque sea obvio decirles que tener un perro es lo mejor que te puede pasar, es la verdad que creo nadie se atrevería a discutir”, sostuvo.

También recordó a otras mascotas que lo acompañaron en distintas etapas. Mencionó a Totó, Winona y Kumino, además de los perros que tuvo durante su infancia, y señaló que cada uno llegó en un momento particular de su vida.

“Con nosotros dos no hace falta nada más”, la carta de Rodrigo Lussich por los 10 años de su perro

Rodrigo Lussich le dedicó un sentido mensaje a su perro por sus 10 años y habló de una ausencia que aún siente

Lussich dedicó un mensaje a Meche, su amiga fallecida que lo acompañó en la adopción del animal

Sobre Nano, a quien también llamó Nanucho, contó que su llegada lo ayudó a atravesar momentos de soledad y a valorar la compañía. “Con nosotros dos, muchas veces, no hace falta nada más”, expresó.

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Uno de los pasajes más personales estuvo dedicado a Meche, una amiga de Lussich que murió hace casi un año. Ella lo acompañó cuando fue a buscar a Nano y se convirtió en su madrina. “Él la amaba tanto como yo. Y la extraña tanto como yo”, escribió el conductor.

Lussich también describió la dinámica que mantiene con su perro. “Con el negro nos tenemos. Y nos respetamos mucho los espacios”, señaló, antes de contar que con el paso de los años ambos se volvieron “un poco más chúcaros”, sobre todo durante el verano.

Rodrigo Lussich celebró los 10 años de su perro con una emotiva carta y un recuerdo para Meche

El mensaje de Rodrigo Lussich por el cumpleaños de su perro, su compañero desde hace una década

El mensaje cerró con una reflexión sobre la relación que sostiene con Nano. “Él, mucho más sabio que yo, siempre me devuelve paz desde su mirada. Y esa paz no se explica con palabras”, afirmó. Luego, celebró el cumpleaños de su mascota con una declaración final: “Felices 10 años, mi negro. Te amo”.

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La reflexión de Rodrigo Lussich sobre su perro, la soledad y el vínculo que construyeron en 10 años

Semanas atrás, la continuidad de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quedó bajo la lupa luego de que circularan versiones sobre una supuesta distancia entre ambos. Frente a esos trascendidos, los conductores aprovecharon una emisión de Intrusos, por América TV, para dar su postura y descartar que existiera un conflicto personal detrás de los cambios laborales.

Durante cerca de media hora, Pallares y Lussich repasaron el recorrido que comparten en televisión y se refirieron a las interpretaciones que se instalaron en otros programas. El primero en tomar la palabra fue Pallares, quien explicó que había optado por no hacer declaraciones hasta que las especulaciones crecieron. “Me parecía que no hablar era mejor”, admitió.

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El conductor remarcó que su vínculo con Lussich tiene una historia de dos décadas y que la sociedad profesional se consolidó con el trabajo diario. “Acá primero lo que hay son dos tipos que se conocen hace veinte años”, sostuvo. Además, precisó que llevan siete temporadas al frente de un ciclo juntos y planteó que esa experiencia explica la dinámica que lograron construir.

El periodista recordó a Totó, Winona y Kumino, las mascotas que formaron parte de su vida en distintas etapas

Pallares aseguró que una eventual separación laboral no fue una decisión repentina. Según relató, el tema había surgido en una charla que mantuvieron durante el verano de 2023, cuando Lussich le anticipó su intención de dejar el proyecto. “Con lo cual ha pasado tanto tiempo. Esto lo hemos construido entre los dos”, señaló al explicar que ambos conversaron el escenario con anticipación.

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Al hablar de su compañero, destacó su forma de trabajar y su influencia en otros desafíos que asumió fuera de la televisión. Recordó que Lussich lo alentó a incursionar en el teatro y lo acompañó durante ese proceso. “Mi amigo es la mejor persona para trabajar en dupla. No hay nadie mejor, no hay nadie más generoso”, afirmó.

Rodrigo Lussich celebró en redes sociales los diez años de Nano, su perro y compañero cotidiano

En ese sentido, Pallares vinculó esos gestos con el afecto que sostiene la relación entre ellos. “Él me subió al escenario. Él me hizo la cabeza para que hagamos teatro. Me volvió loco, me puso un director”, enumeró. También recordó que su compañero lo ayudaba cuando olvidaba la letra y definió esa actitud como una muestra de amistad.

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El periodista también se ocupó de rechazar las versiones que le atribuían una mala relación con Florencia de la V. “No tengo nada en contra de Florencia de la V. Hoy también escuchaba que la odio. No tengo odio, nada que ver”, aclaró.

Pallares explicó que su malestar no estaba dirigido a la conductora, sino a la forma en que se referían a él y a Lussich como “la otra gestión”, sin mencionarlos por sus nombres. Para argumentar su postura, recordó que ambos asumieron la conducción de Intrusos después de la salida de Jorge Rial. “Había que ponerse en los zapatos de Jorge Rial. Y nosotros nos pusimos en los zapatos y el programa siguió adelante”, concluyó.

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