Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

El Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional en Bariloche reunió a representantes de siete países para debatir cooperación espacial y desarrollo tecnológico regional

Guardar

El espacio dejó de ser un ámbito reservado a las grandes potencias, los presupuestos estatales millonarios y los programas de largo aliento. La fabricación de satélites más compactos, la disponibilidad de componentes de menor costo y la aparición de nuevos actores modificaron las condiciones de entrada a una actividad que, durante décadas, exigió recursos técnicos y financieros fuera del alcance de la mayoría de los países de América Latina.

Ese cambio fue el eje del Encuentro Latinoamericano de Desarrollo Espacial y Cooperación Internacional, que reunió en San Carlos de Bariloche a representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú. La convocatoria propuso una discusión sobre formación profesional, tecnología satelital, empresas emergentes e integración regional.

PUBLICIDAD

La Fundación Embajada Abierta y la Fundación Konrad Adenauer en Argentina organizaron la actividad en la sede de INVAP, una de las instituciones centrales del desarrollo tecnológico argentino. También participó Kai-Uwe Schrogl, asesor especial para Asuntos Políticos de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuya experiencia aportó una referencia sobre los mecanismos de cooperación construidos en Europa.

Durante la reunión, los expertos hablaron de la reducción de costos y los satélites pequeños amplían el acceso al espacio para universidades empresas y organismos públicos

El encuentro puso en primer plano una transformación conocida como New Space, expresión que identifica un ecosistema con vehículos espaciales más livianos, ciclos de desarrollo más cortos y una presencia creciente de compañías, centros de investigación y universidades. En ese escenario, los Estados conservan un rol relevante, aunque comparten la actividad con instituciones que antes tenían una participación secundaria o inexistente.

PUBLICIDAD

Para América Latina, el debate no se limita a enviar satélites. La información que esos equipos obtienen puede aportar datos sobre cultivos, incendios, masas de agua, cambios ambientales, costas, mares y redes de comunicación en áreas alejadas. La pregunta central consiste en cómo convertir esas capacidades dispersas en proyectos regionales con continuidad.

Josefina Pérès, directora técnica y ejecutiva de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

La directora técnica y ejecutiva de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Josefina Pérès, definió esa necesidad durante la apertura. “El espacio es demasiado complejo para hacerlo solos. En América Latina compartimos desafíos, como el monitoreo de los mares y el clima, donde la tecnología espacial puede dar soluciones. La cooperación regional es una deuda y una gran oportunidad,. Como países emergentes y firmantes de los Acuerdos de Artemis, se nos abre además otra oportunidad para participar y ser actores en la exploración lunar en conjunto”.

PUBLICIDAD

El presidente de la Fundación Embajada Abierta, Jorge Argüello, sostuvo que “América Latina cuenta con capacidades científicas y tecnológicas que, articuladas mediante la cooperación, pueden darle un protagonismo mucho mayor”. La idea de articular capacidades atravesó las mesas sobre universidades, empresas y cooperación estatal.

Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta.

Argüello también explicó el objetivo político del encuentro: “Tuvo como objetivo principal lograr la armonización y la coordinación de acciones entre los países que tienen una cierta trayectoria en el desarrollo satelital. Nosotros impulsamos este evento convencidos de que no hay lugar para nuestros países si se presentan solos. La competencia con Estados Unidos, China y Rusia en el plano satelital es muy desigual”.

PUBLICIDAD

Culminado el encuentro, en diálogo con Infobae, resumió: “Trabajamos para lograr una coordinación efectiva entre los países de América Latina. Fue importante para nosotros contar con la presencia también de Kai-Uwe Schrogl, asesor especial para Asuntos Políticos de la Agencia Espacial Europea (ESA), que nos compartió un poco lo que fue su experiencia en materia de cooperación dentro de la Unión. El evento terminó muy bien. Objetivo cumplido”.

Las universidades pasaron de la formación a las misiones propias

Uno de los cambios más visibles del nuevo ecosistema espacial es el lugar que ocupan las universidades. Además de formar ingenieros, científicos y técnicos, varias instituciones regionales desarrollan instrumentos, diseñan sistemas, ensayan componentes y participan en la operación de misiones con satélites pequeños, conocidos como small sats, o con vehículos de exploración terrestre.

PUBLICIDAD

El microsatélite Atenea, que viajó en la misión Artemis II es prueba real de la colaboración universitaria en el ámbito espacial (Conae)

La escala de estos artefactos no elimina la complejidad de una misión espacial. Un satélite compacto necesita sistemas de energía, comunicaciones, control térmico, software, sensores y mecanismos de orientación. También requiere estaciones en tierra, protocolos de operación y equipos que interpreten los datos. Sin embargo, la miniaturización permite que esos desafíos resulten más accesibles para grupos académicos con experiencia específica.

El panel dedicado a las casas de estudio latinoamericanas reunió a Gustavo Medina Tanco, del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México; Tito Roberto Vilchez Vilchez, de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú; Jonathan Hodge, de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile; María Soledad Bastidas Jaramillo, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, y Guillermo Salvatierra, de la Universidad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Los satélites aportan información sobre cultivos incendios y recursos hídricos, con aplicaciones para la gestión territorial (Gentileza José Javier Díaz)

La diversidad de procedencias reflejó un punto central de la reunión: los proyectos no requieren que cada país reproduzca toda la cadena tecnológica. Una institución puede aportar conocimiento sobre sensores, otra puede desarrollar software, una empresa puede fabricar una pieza y una agencia estatal puede coordinar el lanzamiento o la recepción de datos. Ese reparto de tareas reduce duplicaciones y permite concentrar recursos limitados en especialidades concretas.

Argentina cuenta con una trayectoria espacial liderada por la CONAE, con aportes de las misiones geoestacionarias de ARSAT y una participación sostenida de INVAP. Sobre esa base, distintas universidades ampliaron sus programas de investigación y enseñanza, con vínculos hacia organismos públicos y compañías del sector.

PUBLICIDAD

El presidente de la Fundación Embajada Abierta, Jorge Argüello, y el CEO de INVAP, Darío Giussi, durante el encuentro espacial

En el panel sobre experiencias argentinas participaron Roberto Yasielski, de la Universidad Nacional de San Martín; Pablo Ringegni, de la Universidad Nacional de La Plata; Marcelo Colazo, del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, y Carolina Catani, de la Universidad del Salvador.

El intercambio abordó la preparación de recursos humanos, la innovación tecnológica y el diseño de proyectos académicos con aplicación espacial.

La formación ocupa un lugar estratégico porque el crecimiento de la actividad depende menos de una instalación aislada que de equipos capaces de sostener procesos complejos. Diseñar un instrumento para el espacio implica prever vibraciones, radiación, vacío, variaciones extremas de temperatura y restricciones de masa. Después del lanzamiento, cada misión necesita profesionales que administren los sistemas, resuelvan fallas y transformen señales en información útil.

PUBLICIDAD

INVAP fue sede de un debate regional sobre tecnología satelital, empresas emergentes y formación de nuevos profesionales

Esa experiencia también puede trasladarse a otras áreas. El desarrollo de electrónica, telecomunicaciones, materiales, programación y análisis de imágenes suele tener aplicaciones en actividades terrestres. La relación entre universidades, organismos públicos y empresas permite que ese conocimiento circule entre laboratorios, aulas y proyectos productivos.

Nadia Aguado Benítez, coordinadora académica de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, sostuvo que “la articulación entre universidades, empresas e instituciones públicas permite compartir conocimientos, fortalecer capacidades y construir proyectos de largo plazo”. La frase resume uno de los consensos de la reunión: la cooperación regional necesita instituciones que mantengan vínculos estables más allá de cada misión puntual.

Nadia Aguado Benítez, coordinadora académica de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina.

Empresas y agencias buscan complementar capacidades regionales

El sector privado también ocupó un lugar destacado en Bariloche. La aparición de compañías especializadas en servicios satelitales, software, observación de la Tierra, lanzamiento o fabricación de subsistemas alteró la estructura tradicional de la actividad espacial. En los países con programas en desarrollo, ese proceso abre oportunidades, aunque exige marcos de financiamiento, regulaciones y demanda pública que sostengan los emprendimientos.

El panel empresarial reunió a João Paulo Rodrigues Campos, presidente de Visiona Tecnología Espacial, de Brasil; Esteban Carrillo, del Clúster Aeroespacial de Costa Rica; Mónica Martínez Bogado, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y Luis Genovese, gerente del Área Espacial de INVAP. Las exposiciones combinaron experiencias de firmas consolidadas, iniciativas recientes y proyectos para crear nuevos núcleos empresariales.

CONAE, ARSAT, universidades y empresas forman parte del ecosistema argentino, dedicado a proyectos de tecnología espacial

La presencia de empresas no sustituye a las agencias espaciales nacionales. Estas instituciones definen prioridades, administran programas, coordinan capacidades estratégicas y canalizan parte de la demanda de información pública. El New Space propone una relación distinta: el Estado, la academia y las firmas privadas pueden compartir tareas dentro de una cadena que va desde la investigación inicial hasta el uso final de los datos.

En América Latina, las aplicaciones satelitales tienen un vínculo directo con problemas cotidianos. Las imágenes de observación terrestre permiten seguir el estado de cultivos y bosques, detectar focos de incendios, medir cambios en cuerpos de agua y observar zonas costeras. Los sistemas de comunicaciones pueden ampliar conectividad en áreas rurales o de difícil acceso. Cada aplicación requiere datos confiables y profesionales capaces de procesarlos.

Jorge Argüello y Conrado Varotto, fundador de la INVAP

La elección de Bariloche conectó ese debate con el sistema científico y tecnológico argentino. La ciudad concentra capacidades vinculadas con proyectos de alta complejidad y alberga a INVAP, que participa junto con la CONAE, ARSAT, universidades y centros de investigación en iniciativas del sector satelital. Entre los asistentes estuvo Conrado Varotto, fundador de INVAP y exdirector ejecutivo y técnico de la CONAE.

El encuentro no anunció una misión regional concreta ni un calendario de lanzamientos. Su novedad estuvo en reunir, dentro de una misma agenda, a los actores que hoy amplían el acceso latinoamericano al espacio. La coordinación futura dependerá de acuerdos entre países, financiamiento, formación profesional y proyectos con objetivos definidos.