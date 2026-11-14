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El impactante “Aliento de Dragón” con el que Gales combatió el haka de los All Blacks: “La mejor respuesta de la historia”

El seleccionado europeo logró un histórico triunfo al vencer en Cardiff a Nueva Zelanda después de 73 años y dejó una escena que se hizo viral

El combinado de rugby causó furor por la atmósfera que se vivió en Cardiff
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La selección de rugby de Gales logró un histórico triunfo al vencer 38-28 a Nueva Zelanda después de 73 años. Los Dragones Rojos se impusieron por el Nations Championship frente a los All Blacks ante 55 mil personas en el Principality Stadium de Cardiff. La jornada quedó marcada por una escena impactante durante el tradicional haka de los jugadores neozelandeses, algo que ya se cataloga como la “mejor respuesta de la historia”.

Antes del inicio, Gales respondió al célebre haka neozelandés (una danza maorí tradicional con la que inician los partidos) con una puesta en escena bautizada por la Unión Galesa de Rugby como “Aliento de Dragón”. El estadio quedó a oscuras, los visitantes fueron iluminados por un único foco y los locales aparecieron bajo un resplandor rojo, entre máquinas de humo y una bandera galesa proyectada en la pantalla digital que rodeaba el campo.

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El efecto provocó reacciones entusiastas entre los portales. El medio británico The Sun lo calificó como “la mejor respuesta al haka de la historia”, mientras que señaló que “el haka siempre es impresionante, ¡pero esa pared roja era un presagio!”.

Por su parte, el diario local Wales Online tituló la situación de forma tajante: “La épica respuesta de Gales al haka de los All Blacks deja al mundo del rugby asombrado”. Tras esto, agregó: “Fue la mejor respuesta de la historia. Las imágenes sin duda causaron impresión, y los seguidores recurrieron a las redes sociales para elogiar la puesta en escena y aplaudir la respuesta de Gales”.

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El Aliento de Dragón que implementó Gales para combatir al haka de los All Blacks
El Aliento de Dragón que implementó Gales para combatir al haka de los All Blacks

El triunfo llegó después de una etapa en la que el seleccionado galés había ganado solo cinco de sus 31 partidos internacionales desde el último Mundial, todos ante rivales situados fuera de los ocho primeros. Los Dragones Rojos golpearon desde el inicio con un ensayo de Tomos Williams antes de que transcurrieran 90 segundos. El medio scrum envió un pase preciso a Louis Rees-Zammit y, tras recibir una devolución corta, apoyó el balón suelto para abrir el marcador.

El segundo golpe llegó pocos minutos después. Tras enviar un penal al córner, Dewi Lake aprovechó un pase de Williams para anotar un nuevo try, y Sam Costelow convirtió para establecer el 14-0 cuando apenas se habían jugado cinco minutos. Nueva Zelanda respondió a los 10 minutos por medio de Cortez Ratima, que escapó por el lado ciego desde un saque de banda ofensivo y marcó un ensayo.

La jugada reavivó el temor de una remontada visitante, pero Gales volvió a imponerse en los desajustes de una formación neozelandesa muy modificada. Archie Griffin, integrante de una primera línea que ganó peso dentro del equipo galés, avanzó con potencia desde otro penal hacia la esquina para ampliar la distancia a 21-7 al comienzo del segundo tiempo.

El haka Es una danza postural colectiva que combina movimientos enérgicos y coordinados con cantos, gritos y expresiones faciales intensas. Los All Blacks lo ejecutan de forma solemne en el campo de juego antes de cada partido internacional como un desafío y una preparación mental, física y espiritual (Reuters/Paul Childs)
El haka Es una danza postural colectiva que combina movimientos enérgicos y coordinados con cantos, gritos y expresiones faciales intensas. Los All Blacks lo ejecutan de forma solemne en el campo de juego antes de cada partido internacional como un desafío y una preparación mental, física y espiritual (Reuters/Paul Childs)

La diferencia se decidió en la última media hora, cuando la defensa local resistió ataque tras ataque de Nueva Zelanda. Cada placaje fue celebrado como un ensayo, en una respuesta colectiva que permitió contener a un rival que atacó sin pausa, pero no logró quebrar a los anfitriones.

Eddie James, Gareth Thomas, James Botham y Max Llewellyn protagonizaron acciones defensivas que no figurarán en los registros de anotaciones, aunque fueron recibidas con el mismo fervor que las grandes jugadas ofensivas. La tribuna rugía ante cada intervención, al punto de que un observador ocasional habría podido creer que Gales anotaba una y otra vez durante el tramo final.

El entrenador Steve Tandy atribuyó el logro a sus jugadores y a la afición. “No se trata de mí, sino de los jugadores y los aficionados”, afirmó, antes de remarcar el esfuerzo acumulado por el plantel durante aproximadamente 15 meses. Este sostuvo que ese trabajo recibió su recompensa: “Les valió lo que merecían: una actuación increíble. Tenían la intención de ganar el partido”.

La reacción tras el descanso fue uno de los aspectos que más valoró el técnico. “Cuando Nueva Zelanda regresó tras el descanso, habría sido fácil que dudaran de sí mismos. Lo que me encantó fue que en el descanso querían remontar el partido. Los chicos han hecho historia, tienen que celebrarlo y disfrutar del momento”, completó.

La selección neozelandesa terminará primera en la tabla sur del campeonato gracias a dos puntos extra, en lugar de los cinco que se esperaban antes del encuentro. Gales, en cambio, consiguió una victoria sobre los All Blacks que ninguna generación reciente de jugadores galeses había podido celebrar.

Gales logró un histórico triunfo al vencer 38-28 a Nueva Zelanda después de 73 años sin ganarle (Reuters/Paul Childs)
Gales logró un histórico triunfo al vencer 38-28 a Nueva Zelanda después de 73 años sin ganarle (Reuters/Paul Childs)

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