Un jefe de la Policía Nacional de Panamá fue arrestado por intentar eliminar evidencias a cambio de dinero

Un jefe policial fue detenido por presuntamente solicitar dinero a cambio de desaparecer evidencias relacionadas con una investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un jefe de una zona de la Policía Nacional de Panamá fue detenido por presuntamente solicitar un soborno a cambio de desaparecer elementos probatorios vinculados con una investigación, en un caso de corrupción de servidores públicos.

La aprehensión se produjo durante la Operación Traslado, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, mediante allanamientos en dos provincias del país.

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Según las pesquisas adelantadas por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, el funcionario habría aprovechado su posición dentro de la institución para solicitar una suma de dinero a cambio de incumplir sus obligaciones.

El supuesto acuerdo consistía en localizar y hacer desaparecer indicios relacionados con una investigación en curso, una actuación que podría comprometer la conservación de elementos necesarios para el esclarecimiento de hechos delictivos.

El Código Penal panameño contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión por la modalidad básica de corrupción de servidores públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diligencias judiciales se desarrollaron en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, donde se concretó la captura del sospechoso, y en Altos del Crisol, una comunidad del distrito de San Miguelito.

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Durante el allanamiento efectuado en este último sector, las autoridades localizaron equipos tecnológicos que serán incorporados a las diligencias investigativas para determinar su posible vinculación con los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales.

La Procuraduría no ha divulgado el monto del dinero presuntamente solicitado por el funcionario ni ha precisado la naturaleza de la investigación que pretendía obstaculizar o si llegó a recibir el supuesto soborno.

Tampoco se ha informado si el detenido consiguió eliminar algún elemento probatorio o si existen otras personas vinculadas con el presunto acuerdo ilícito, aspectos que deberán esclarecerse durante el desarrollo de las investigaciones judiciales.

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El Ministerio Público anunció que el funcionario sería presentado ante un Juzgado de Garantías, donde solicitaría la legalización de su aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.

Las investigaciones buscan determinar si el sospechoso llegó a recibir dinero o eliminar elementos probatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación panameña contempla diferentes sanciones para los delitos contra la administración pública, entre ellos el soborno de funcionarios, la utilización indebida de información confidencial y otras conductas relacionadas con el abuso del cargo.

El artículo 345 del Código Penal establece condenas de dos a cuatro años de prisión para los servidores públicos que soliciten o reciban beneficios indebidos a cambio de incumplir sus obligaciones legales.

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La disposición también sanciona a los funcionarios que acepten dinero, promesas u otras ventajas económicas para realizar actos propios de su cargo, incluso cuando dichas actuaciones no representen un incumplimiento de sus funciones.

Por su parte, el artículo 346 contempla penas de cuatro a ocho años de cárcel para determinados funcionarios con capacidad de decisión que soliciten beneficios para favorecer o perjudicar a alguna de las partes en un proceso.

Las sanciones pueden alcanzar entre cinco y diez años de prisión cuando las conductas contempladas en ese artículo provocan la condena de una persona inocente, debido a actuaciones ilícitas que comprometen la administración de justicia.

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La legislación panameña también contempla sanciones penales para las personas que ofrecen sobornos a funcionarios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Penal también establece responsabilidades para quienes ofrecen sobornos, al contemplar en su artículo 347 penas de tres a seis años para las personas que entreguen o prometan beneficios indebidos a servidores públicos.

La utilización de información reservada obtenida por razón del cargo, en beneficio propio o de terceros, constituye otra modalidad de corrupción sancionada con cuatro a ocho años de prisión, según el artículo 348.

La aplicación de estas disposiciones dependerá de los cargos que formule la Fiscalía, los elementos recabados durante las investigaciones y las decisiones de las autoridades judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia.

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