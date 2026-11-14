Panamá

Un jefe de la Policía Nacional de Panamá fue arrestado por intentar eliminar evidencias a cambio de dinero

El funcionario enfrenta una investigación por corrupción de servidores públicos, delito que contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión en su modalidad básica.

Un hombre con traje y corbata roja introduce dólares en su bolsillo. Su otra mano levanta el dedo índice, indicando silencio. Al fondo, una bandera difuminada.
Un jefe policial fue detenido por presuntamente solicitar dinero a cambio de desaparecer evidencias relacionadas con una investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un jefe de una zona de la Policía Nacional de Panamá fue detenido por presuntamente solicitar un soborno a cambio de desaparecer elementos probatorios vinculados con una investigación, en un caso de corrupción de servidores públicos.

La aprehensión se produjo durante la Operación Traslado, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, mediante allanamientos en dos provincias del país.

PUBLICIDAD

Según las pesquisas adelantadas por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, el funcionario habría aprovechado su posición dentro de la institución para solicitar una suma de dinero a cambio de incumplir sus obligaciones.

El supuesto acuerdo consistía en localizar y hacer desaparecer indicios relacionados con una investigación en curso, una actuación que podría comprometer la conservación de elementos necesarios para el esclarecimiento de hechos delictivos.

Boceto de un mazo, un tintero y una carpeta sobre una mesa de madera, frente a una celda donde un hombre se sienta de espaldas.
El Código Penal panameño contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión por la modalidad básica de corrupción de servidores públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diligencias judiciales se desarrollaron en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, donde se concretó la captura del sospechoso, y en Altos del Crisol, una comunidad del distrito de San Miguelito.

PUBLICIDAD

Durante el allanamiento efectuado en este último sector, las autoridades localizaron equipos tecnológicos que serán incorporados a las diligencias investigativas para determinar su posible vinculación con los hechos y establecer eventuales responsabilidades penales.

La Procuraduría no ha divulgado el monto del dinero presuntamente solicitado por el funcionario ni ha precisado la naturaleza de la investigación que pretendía obstaculizar o si llegó a recibir el supuesto soborno.

Tampoco se ha informado si el detenido consiguió eliminar algún elemento probatorio o si existen otras personas vinculadas con el presunto acuerdo ilícito, aspectos que deberán esclarecerse durante el desarrollo de las investigaciones judiciales.

El Ministerio Público anunció que el funcionario sería presentado ante un Juzgado de Garantías, donde solicitaría la legalización de su aprehensión, la imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.

Escritorio de madera con fichas dactilares, un teléfono negro, mapas, un casete y un panel con fotografías unidas por hilos rojos.
Las investigaciones buscan determinar si el sospechoso llegó a recibir dinero o eliminar elementos probatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación panameña contempla diferentes sanciones para los delitos contra la administración pública, entre ellos el soborno de funcionarios, la utilización indebida de información confidencial y otras conductas relacionadas con el abuso del cargo.

El artículo 345 del Código Penal establece condenas de dos a cuatro años de prisión para los servidores públicos que soliciten o reciban beneficios indebidos a cambio de incumplir sus obligaciones legales.

La disposición también sanciona a los funcionarios que acepten dinero, promesas u otras ventajas económicas para realizar actos propios de su cargo, incluso cuando dichas actuaciones no representen un incumplimiento de sus funciones.

Por su parte, el artículo 346 contempla penas de cuatro a ocho años de cárcel para determinados funcionarios con capacidad de decisión que soliciten beneficios para favorecer o perjudicar a alguna de las partes en un proceso.

Las sanciones pueden alcanzar entre cinco y diez años de prisión cuando las conductas contempladas en ese artículo provocan la condena de una persona inocente, debido a actuaciones ilícitas que comprometen la administración de justicia.

Una mano sostiene billetes de banco frente a los barrotes de una reja y, al fondo, una persona permanece sentada en el suelo.
La legislación panameña también contempla sanciones penales para las personas que ofrecen sobornos a funcionarios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Penal también establece responsabilidades para quienes ofrecen sobornos, al contemplar en su artículo 347 penas de tres a seis años para las personas que entreguen o prometan beneficios indebidos a servidores públicos.

La utilización de información reservada obtenida por razón del cargo, en beneficio propio o de terceros, constituye otra modalidad de corrupción sancionada con cuatro a ocho años de prisión, según el artículo 348.

La aplicación de estas disposiciones dependerá de los cargos que formule la Fiscalía, los elementos recabados durante las investigaciones y las decisiones de las autoridades judiciales, bajo el principio de presunción de inocencia.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeSobornoCorrupción de menoresPolicía NacionalCorrupción

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atacan con un artefacto explosivo la residencia del subdirector del diario La Prensa de Panamá

Rolando Rodríguez prepara un reportaje sobre las relaciones entre empresarios y antiguas autoridades gubernamentales, a quienes había solicitado sus versiones antes de publicar.

Atacan con un artefacto explosivo la residencia del subdirector del diario La Prensa de Panamá

Copa Airlines permitirá cambios sin penalidades ni diferencias de tarifa a viajeros con destino a Estados Unidos

La aerolínea panameña trabaja en la recuperación de los itinerarios afectados por la restricción temporal impuesta por las autoridades estadounidenses.

Copa Airlines permitirá cambios sin penalidades ni diferencias de tarifa a viajeros con destino a Estados Unidos

S&P prevé que el Canal de Panamá mantenga un bajo endeudamiento pese a sus planes de expansión

La mayor disponibilidad de agua y el incremento de la demanda energética favorecieron los resultados operativos de la vía interoceánica durante el último ejercicio fiscal.

S&P prevé que el Canal de Panamá mantenga un bajo endeudamiento pese a sus planes de expansión

Dos aeronaves regresan a Panamá tras la restricción aérea de Estados Unidos por fallas de comunicación

La Autoridad Aeronáutica Civil confirmó el retorno preventivo de los vuelos para preservar la seguridad operacional, sin precisar los destinos ni el número de pasajeros afectados por la medida federal

Dos aeronaves regresan a Panamá tras la restricción aérea de Estados Unidos por fallas de comunicación

El aeropuerto de Tocumen en Panamá proyecta cerrar 2026 con más de 22,2 millones de pasajeros

La terminal aérea registró un crecimiento del 15% hasta octubre y prepara inversiones por USD 306,7 millones para ampliar su capacidad operativa.

El aeropuerto de Tocumen en Panamá proyecta cerrar 2026 con más de 22,2 millones de pasajeros

TECNO

El ganador de premio literario en Francia reconoció que una IA escribió diez palabras de su novela

El ganador de premio literario en Francia reconoció que una IA escribió diez palabras de su novela

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar una conversación humana?

Tribunal Supremo de Puerto Rico multa a dos personas por citar fallos inexistentes que habrían sido generados con IA

Cómo crear un evento en WhatsApp e invitar a quienes no tienen la aplicación

Códigos de Free Fire para canjear hoy sábado 14 de noviembre 2026: gratis diamantes, skins, oro y más

ENTRETENIMIENTO

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

El recuerdo de la Sra. Oleson de ‘La familia Ingalls’ a 8 años de su muerte: “Era una mujer tremendamente agradable y llena de vida”

El diagnóstico de “precáncer de esófago” que hizo reaccionar a Travis Barker: “Pensé que podía fumar hasta el día de mi muerte”

Misterio revelado: Victor Von Doom no será una variante de Tony Stark en "Avengers: Doomsday"

MUNDO

Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

Ucrania atacó uno de los nodos más importantes del sistema petrolero ruso

Emmanuel Macron alertó que reducir la ayuda a Ucrania prepararía el terreno para otra guerra en Europa

Netanyahu llamó a Eisenkot a formar un gobierno de unidad sin partidos árabes para hacer frente a la amenaza iraní

La estrategia de Tasmania que desalienta a los turistas para atraer a otros viajeros

Estados Unidos y China abordaron la aplicación de una reducción recíproca de aranceles