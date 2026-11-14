El petróleo superó a la harina de soja y pasó a ser el principal producto de exportación de la Argentina

La producción de crudo sigue marcando récords casi todos los meses. (Bloomberg)

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La ecuación del comercio exterior argentino parecía estar escrita en tinta indeleble: el campo ponía los dólares y, dentro del campo, la soja y sus derivados ocupaban el primer escalón del podio. En 2026, la balanza comenzó a inclinarse. Los datos del Indec, procesados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), muestran que entre enero y septiembre el petróleo crudo pasó al frente de las exportaciones del país, un lugar que hasta ahora le pertenecía a la harina de soja.

La diferencia, en números, es concreta. En los primeros nueve meses del año, las ventas externas de crudo alcanzaron los USD 7.753 millones, un 58,6% más que en el mismo período de 2025. La harina de soja, en cambio, acumuló USD 6.971 millones, un 7,4% por encima del año pasado.

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Para dimensionar el cambio de época alcanza con mirar cinco años atrás. Según la BCR, el valor exportado de petróleo en estos nueve meses es 6,5 veces el registrado en 2021, mientras que la harina de soja hoy equivale a solo tres cuartas partes de lo que facturaba entonces. Un producto se multiplicó y el otro retrocedió.

El motor de este salto tiene nombre propio: Vaca Muerta. La explotación de reservas no convencionales sacó al sector del estancamiento y las exportaciones siguen el ritmo de una producción que viene marcando récords. A eso se sumó un escenario internacional favorable: el Brent llegó a superar los USD 100 por barril tras el cierre del Estrecho de Ormuz y, en promedio, cotizó en 2026 un 23% por encima del año pasado.

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La soja ya no juega sola

Del otro lado del mostrador, la historia es distinta. A principios de siglo, la Argentina le llevaba una clara ventaja a la competencia en la exportación de harina de soja. Hoy, en cambio, enfrenta un mercado global con mucha más oferta disponible. La BCR encuentra la clave en los mandatos de biocombustibles, que impulsaron la demanda mundial de aceite de soja y, como contracara, dejaron un excedente de harina, ya que ambos productos salen del mismo proceso de molienda.

La producción de harina de soja se duplicó en los últimos veinte años. (Reuters)

El resultado es que la producción mundial de harina se duplicó en los últimos veinte años, mientras que su consumo creció a un ritmo menor. Con más oferta que demanda, los precios de exportación quedaron bajo presión. El histórico producto estrella del comercio exterior argentino, explica la entidad rosarina, tiene dificultades para seguir ampliando sus ventas al mundo.

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Un superávit energético que rompe récords

El avance del petróleo no se agota en el ranking de productos. Entre enero y septiembre, las exportaciones de combustibles y energía sumaron USD 12.452 millones, mientras que las importaciones de combustibles y lubricantes fueron de USD 3.025 millones. La diferencia, de USD 9.427 millones, es el mayor superávit energético que se haya registrado. Para tener una referencia, equivale al 44,5% del superávit comercial total del país, que en el período llegó a USD 21.198 millones. Casi la mitad del saldo a favor de la Argentina viene, entonces, del sector energético.

El récord no se explica solo por los precios. Las exportaciones energéticas crecieron un 53,6% interanual, resultado de un aumento del 29,5% en las cantidades y del 18,6% en los precios. Es decir que el país no solo vendió más caro, sino que también vendió más barriles y más energía. Del lado de las compras, el panorama es otro: las cantidades importadas cayeron 10,7%, pero los bienes se encarecieron 23,3%, por lo que el gasto en dólares igualmente subió 10,1%. Pagar más no significa comprar más.

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Detrás del saldo agregado conviven realidades diferentes. Según el informe de la BCR, entre enero y septiembre las compras de gasoil cayeron USD 341 millones en relación al año pasado, pero las de energía eléctrica y gas natural licuado aumentaron USD 290 millones y USD 259 millones, respectivamente.

La Argentina sigue importando energía eléctrica, principalmente de Brasil y Uruguay. (Europa Press)

El sector eléctrico, de hecho, mantiene un déficit persistente: la Argentina recurre a la electricidad de países vecinos, principalmente Brasil y Uruguay, para cubrir picos de demanda. La BCR aclara que esa cuenta también incluye importaciones de equipamiento e insumos de las empresas del sector, y no solo compras de energía al exterior.

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Dólares que también se ven en el mercado de cambios

El aporte del sector aparece igualmente en el mercado de cambios. Según el Banco Central, el saldo de cobros de exportaciones menos pagos de importaciones de bienes energéticos alcanzó los USD 7.890 millones en los primeros nueve meses de 2026, frente a los USD 4.337 millones del mismo período de 2025. Solo en septiembre, el ingreso neto fue de USD 1.120 millones, un 108% más que un año atrás, impulsado por mayores cobros de exportaciones.

De todas formas, la BCR advierte que no conviene mezclar ambos indicadores. La balanza comercial del Indec registra el valor de los bienes que entran y salen, mientras que el saldo del Banco Central contabiliza los cobros y pagos que efectivamente pasan por el mercado de cambios. Por diferencias de cobertura y de momento de registro, los números no coinciden, y esa brecha no debe leerse como divisas pendientes de liquidar ni como un cambio automático en las reservas.

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Más allá de los matices, la conclusión de la entidad rosarina es contundente. El petróleo al frente del ranking y el superávit energético récord reflejan una transformación que combina el crecimiento de la producción no convencional con un contexto de precios favorable. En palabras de la BCR, “el desarrollo de Vaca Muerta está modificando estructuralmente la inserción externa del país”. Hacia adelante, sostiene el informe, la continuidad de las inversiones y la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación serán claves para que la tendencia se consolide.