L-Gante salió en defensa de Wanda Nara tras su nuevo cruce con la China Suárez (Instagram)

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El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez llegó a las redes sociales el fin de semana, con una nueva tanda de mensajes que mantuvo el conflicto en el centro de la escena. Todo había comenzado el viernes, cuando desde el entorno de Suárez filtraron un video de la pelea que ambas protagonizaron en la “Casa de los Sueños”, después de que la hija mayor de la conductora denunciara a Mauro Icardi por lesiones leves. La conductora se había presentado en el lugar y el intercambio con la actriz fue sin filtros.

Aunque el viernes por la tarde la conductora de MasterChef Celebrity dio varias entrevistas telefónicas y el tema parecía encaminarse a su cierre, el sábado la China volvió a encender la mecha. En sus historias de Instagram, la actriz publicó una serie de mensajes contra Wanda e involucró directamente a L-Gante, expareja de la empresaria. “‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, escribió, en una referencia velada al cantante y a su vínculo con la conductora.

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Esta frase elegida por la actriz de Casi Ángeles no fue casual, sino que fue una clara referencia a las declaraciones que hizo el cantante de cumbia 420 en septiembre del año pasado. Al aire de Intrusos (América TV) el músico contó que en más de una ocasión se habló de la posibilidad de contraer matrimonio, pero en un día de enojo, declaró: “Me dijo, ‘nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“.

El mensaje que compartió L-Gante en apoyo de Wanda

La respuesta de Elián, no tardó en llegar. El cantante compartió en sus historias una foto junto a Wanda, tomada durante el último encuentro que tuvieron en General Rodríguez, la localidad bonaerense donde vive. “Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”, escribió sobre la imagen. El mensaje, breve y sin menciones directas a la China, funcionó como un gesto de respaldo hacia Wanda. La elección de esa fotografía en particular, tomada en el lugar donde reside el artista, reforzó el carácter personal del posteo.

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Wanda reaccionó de inmediato. La conductora resubió en sus propias historias la misma imagen que había compartido L-Gante, con la captura original del mensaje incluida, y sumó una frase propia: “Como dolió este amor verdadero”. La frase es el título de un tema que ella misma le dedicó a Icardi, aunque cuando estallaron los escándalos con el futbolista, lanzó una nueva versión protagonizada por el cantante de cumbia 420 y dejó atrás al delantero.

La respuesta que publicó Nara en sus historias

Mientras el cumbieron salió en defensa de la presentadora, del otro lado de la disputa quedó Tamara Báez, expareja de L-Gante, decidió tomar partido por la China Suárez a través de un comentario en Instagram, en un gesto que contrastó con el posteo de “amor y paz” que había publicado el padre de su hija.

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La intervención de Báez quedó registrada en una captura compartida por Pepe Ochoa, miembro del panel de LAM, bajo el título “Mientras tanto en ciudad gótica”. Allí se mostraba una de las publicaciones de la China en la que la actriz había escrito sobre su paso por el Gran Rex, con la frase “yo llenaba gran rex mientras otras se hacían famosas chupándole pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado”. Debajo de ese mensaje, Báez dejó su comentario: “Se tenía que decir y se dijoooo”.

Tamara Báez, expareja del cantante, apoyó a la China en medio de esta nueva pelea

El gesto de Báez se dio en un contexto de vínculo tenso con Wanda. La expareja de L-Gante nunca tuvo una buena relación con la conductora y, en más de una ocasión, la acusó de haber intervenido en su relación con el cantante y de haber sido la causante de la separación entre ambos, algo que Wanda negó en varias oportunidades.

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