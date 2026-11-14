Las perlitas que dejó la primera jornada de la Copa Potrero: del golazo de Dieguito Latorre a la presencia del ahijado de Messi

La definición de Matías Sánchez que convirtió el estreno de la Copa Potrero en una de las grandes perlitas

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La Copa Potrero 2026 comenzó este sábado con una jornada que combinó fútbol, figuras reconocidas y acciones que rápidamente circularon en las redes sociales. El torneo organizado por Sergio Kun Agüero se juega entre el 14 y el 23 de noviembre bajo la modalidad de fútbol 7, con equipos de distintos barrios y la participación de ex futbolistas profesionales, creadores de contenido y personalidades del entretenimiento. La competencia propone una estructura similar a la de un certamen profesional, con fase de grupos, repechaje y eliminación directa.

Una de las jugadas que más repercusión generó en la primera fecha tuvo como protagonista a Matías Sánchez. El ex jugador de Racing y Estudiantes de La Plata controló la pelota, tiró un “sombrerito” y definió con una volea para convertir un gol que estableció el 1-1 de Operativo Panda ante Picapiedra. La acción se difundió en las redes sociales y se transformó en una de las imágenes más comentadas del estreno. Operativo Panda se quedó finalmente con la victoria tras imponerse 7-6 en la definición por penales.

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El primer gol de la Copa Potrero llegó antes en el encuentro que Northchamp le ganó 4-1 a San Alberto. Agustín Osan abrió el marcador con un remate furioso que estableció el 1-0 inicial del partido. La jornada también incluyó otra definición desde larga distancia: Waldemar Magnone Mendoza ejecutó un disparo desde la mitad de la cancha para Gadd AFC, que venció 2-1 a Mamon FC. Los primeros partidos mostraron goles de distintos recursos técnicos, con remates lejanos, acciones individuales y definiciones de alta precisión.

Luis Fariña aportó otra de las escenas que se destacaron durante el debut de Biri Biri frente a Ciclón. El ex futbolista protagonizó un taco lujoso mientras avanzaba hacia el área rival, en una jugada que se sumó a la lista de momentos difundidos durante la fecha inaugural. El torneo contó además con la presencia de distintas figuras fuera del ámbito estrictamente deportivo, un componente que también forma parte de la propuesta de la Copa Potrero.

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Por su parte, Dieguito Latorre participó en el triunfo 2-1 de La Jaula ante La Banda de Yoba, equipo cuyo presidente es Lucas Janson. El hijo de Yanina y Diego Latorre fue autor de uno de los goles de su equipo, aunque también tuvo una ocasión clara que no pudo convertir. La jugada provocó una reacción inmediata de sus padres y de su hermana Lola, quienes se agarraron la cabeza. El jugador tuvo luego su revancha con el tanto que aportó al resultado.

Otra de las atracciones de la Copa Potrero es GOAT FC, el equipo fundado por Tomás Messi, hijo de Matías Messi y ahijado de Lionel Messi. El joven, de 22 años, es el capitán del plantel y mantiene una presencia activa en las redes sociales, donde reúne más de 170.000 seguidores en Instagram. El nombre elegido para el conjunto establece una referencia directa al campeón del mundo: la sigla GOAT se utiliza en el deporte como abreviatura de “Greatest of All Time”, una expresión inglesa que equivale a “el mejor de todos los tiempos”.

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Antes del inicio de la competencia, Tomás Messi compartió un saludo que Lionel Messi dedicó al plantel de GOAT FC. “Hola a todos. Primero que nada, felicitaciones por haber quedado en el equipo y desearles mucha suerte. Que les vaya bien. Desde acá los voy a estar siguiendo y espero que dejen bien parado al equipo”, expresó el 10 en el mensaje que recibieron los jugadores. La declaración dejó en claro que el delantero seguirá el recorrido del equipo durante el torneo, mientras cumple sus compromisos con Inter Miami.

En la transmisión de ESPN, Tomás Messi fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi acompañe al equipo si logra llegar a las instancias decisivas. El capitán de GOAT FC, que registró una asistencia en el partido, afirmó: “Nosotros vamos a hacer lo posible para llegar a esa instancia. No creo que pueda, está en competición, está en el Inter Miami, está muy cómodo, aparte hay que cuidarlo”. Tomás también aseguró que no tendría inconvenientes en cederle su puesto en caso de que el campeón del mundo pudiera sumarse al equipo.

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GOAT FC también dejó jugadas para destacar en su presentación ante TAP San Pedro. Leonel Fagundez condujo la pelota desde la mitad de la cancha, enganchó hacia adentro y remató de derecha para marcar el 2-0. Jerónimo Campos, por su parte, protagonizó una secuencia de calidad con su pierna izquierda y después intentó sorprender al arquero con una rabona. El equipo sumó recursos ofensivos y acciones técnicas que lo ubicaron entre los conjuntos que despertaron atención durante la primera jornada del campeonato.

La fecha inaugural tuvo también episodios adversos. El arquero Agustín Gómez, de Argeave Sports, fue expulsado luego de despejar la pelota con las manos fuera del área cuando salió para intervenir ante un remate rival. Gonzalo Bergessio atravesó una situación similar en términos de resultado: el delantero falló un penal para GB Sports, que terminó con una derrota 2-1 frente a La Rosario. Ambas secuencias contrastaron con los festejos y las jugadas destacadas que marcaron el primer día de actividad.

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Entre los otros resultados, La Farma venció 1-0 a Villango. El equipo cuenta con Mariano Pavone, César Delgado y José María Basanta como capitán y presidente. Social y Deportivo comenzó el torneo con una victoria 2-0 ante El Kiosco, mientras que La Wilson superó 3-1 a La Martona. Baires, en tanto, se impuso en la definición por penales frente a Mammana FC, conjunto que preside Emanuel Mammana, actual defensor de Vélez.

Respecto al formato, la fase de grupos se jugará con dos tiempos de 20 minutos por partido. Los 40 participantes fueron divididos en ocho zonas de cinco equipos: los primeros de cada grupo accederán directamente a los octavos de final y los segundos y terceros tendrán una instancia de repechaje. Además de la competencia deportiva, el torneo entregará premios económicos: el campeón recibirá USD 210.000 y el subcampeón obtendrá USD 50.000. La Copa Potrero tendrá transmisión de ESPN y Disney+.

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