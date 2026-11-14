Islas Sandwich del Sur, el archipiélago donde los terremotos y volcanes revelan una frontera de placas

Las Islas Sandwich del Sur forman un arco volcánico deshabitado en una zona de alta actividad sísmica del Atlántico Sur (Wikimedia Commons)

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Las Islas Sandwich del Sur concentran una intensa actividad geológica en el Atlántico Sur. El terremoto de magnitud 5,1 registrado el 1 de noviembre volvió a poner el foco sobre este arco de 11 islas deshabitadas, donde los sismos y las erupciones responden a un mismo proceso que se desarrolla bajo el océano.

El archipiélago está en una zona remota, a la que se accede con dificultad por el clima, el hielo marino y el oleaje. Sus volcanes activos, sus cumbres glaciadas y una de las fosas oceánicas más profundas del planeta integran un territorio cuyo monitoreo depende, en gran medida, de observaciones satelitales.

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Para la Argentina, las islas integran la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El Reino Unido las administra junto con las Georgias del Sur como un territorio británico de ultramar, en el marco de una situación que el Estado argentino cuestiona a través de su reclamo de soberanía.

Las 11 islas se extienden en el extremo oriental del mar de Scotia

Las Sandwich del Sur están ubicadas al sudeste de las islas Georgias del Sur, entre el Atlántico Sur y el ambiente subantártico. La cadena se extiende de norte a sur por más de 400 kilómetros y reúne 11 islas principales, además de montes submarinos. El British Antarctic Survey ubica al grupo insular en el extremo oriental del mar de Scotia.

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Zavodovski, Leskov, Visokoi, Candelaria, Vindicación, Saunders, Montagu, Bristol, Bellingshausen, Cook y Thule conforman las principales islas del archipiélago. La mayor es Montagu, con cerca de 110 kilómetros cuadrados. En buena parte del territorio se combinan laderas volcánicas, costas abruptas, nieve y glaciares; durante el invierno, el hielo marino puede extenderse a lo largo de toda la cadena.

La distancia y las condiciones meteorológicas explican la falta de residentes. No hay asentamientos permanentes ni infraestructura urbana. Los temporales son frecuentes y la nubosidad limita el trabajo de campo, por lo que una parte sustancial de las transformaciones del paisaje se detecta mediante imágenes ópticas y de radar. Esas herramientas permiten identificar plumas de gases, depósitos de ceniza y cambios en los glaciares.

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Sin asentamientos permanentes, las once islas son observadas a distancia para registrar su actividad sísmica y volcánica (Wikimedia Commons)

La subducción de la placa Sudamericana provoca los terremotos en la región

La explicación de la alta sismicidad está debajo del fondo marino. Frente al arco insular, la placa Sudamericana desciende hacia el oeste bajo la placa de Scotia y la microplaca de las Sandwich del Sur. Ese mecanismo, conocido como subducción, avanza a una velocidad cercana a los 71 milímetros por año, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El desplazamiento anual parece reducido, pero acumula tensión en las rocas durante períodos prolongados. Cuando esa energía se libera de forma repentina, se producen movimientos sísmicos de distinta magnitud y profundidad. Al este del archipiélago se encuentra la fosa de las Sandwich del Sur, una expresión submarina del mismo proceso tectónico, cuyos sectores más profundos superan los 8.000 metros.

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La secuencia del 12 de agosto de 2021 mostró la capacidad sísmica de esta zona. Un sismo de magnitud 7,5 fue seguido, tres minutos después, por otro de magnitud 8,1. El USGS vinculó el evento mayor con una falla inversa en la zona de subducción. Durante las 24 horas posteriores, el organismo localizó 61 réplicas de magnitud 4,5 o superior.

El episodio también generó un tsunami que fue registrado a grandes distancias, aunque no provocó daños ni víctimas debido a la ausencia de población en las islas. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que las ondas alcanzaron estaciones costeras de nivel del mar ubicadas hasta a 10.000 kilómetros del origen.

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El archipiélago reúne once islas volcánicas, glaciares y una fosa oceánica asociada a la subducción de placas tectónicas (Wikimedia Commons)

El mismo proceso alimenta volcanes activos bajo vigilancia satelital

La subducción también está detrás de los volcanes. Cuando la placa oceánica se hunde, el agua que transporta altera las condiciones de las rocas del manto y facilita la generación de magma. Ese material asciende a través de una corteza oceánica delgada y alimenta los volcanes que sobresalen sobre el nivel del mar.

En Zavodovski, la isla más septentrional del grupo, se eleva el monte Curry. Entre marzo y junio de 2016 se observaron emisiones de ceniza y vapor desde su cráter. Las imágenes satelitales y los reportes de embarcaciones mostraron depósitos oscuros sobre su flanco oriental. El Programa Global de Vulcanismo de la Institución Smithsonian confirmó ese período eruptivo y consignó que la ceniza cubrió entre un tercio y la mitad de la isla.

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El seguimiento remoto resulta decisivo para documentar estos episodios. Las nubes persistentes y la falta de habitantes restringen las tareas en terreno, mientras los satélites aportan datos sobre gases, cenizas y cambios en la superficie. Cada registro permite seguir la evolución de un archipiélago donde el movimiento de las placas tectónicas continúa transformando el paisaje.