Mano a mano con James Vowles, jefe de Williams: los problemas de 2026, su F1 ideal y qué dijo de un posible regreso de Colapinto

James Vowles tiene un gran afecto hacia Franco Colapinto y dejó abierta la puerta para un posible regreso del argentino (Photo by /Sipa USA)

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La responsable de prensa del equipo Williams, Dominique Heyer-Wright, le informó a Infobae el jueves que la entrevista con el jefe del equipo, James Vowles, era al otro día de 11.30 a 11.35. Con puntualidad inglesa se cumplió con ese horario en el sector corporativo (hospitality) en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, en el marco del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. Al llegar ambos sonrieron con el presente que consistió en sendas cajas de alfajores. En un sillón se dio la charla y el “Tío James” mostró nuevamente su cordialidad habitual. Se habló del presente y futuro del team de Grove. Por qué pueden volver a ganar y desde ya se hizo alusión a Franco Colapinto, de quien guarda los mejores recuerdos.

Se esperaba más de Williams en esta temporada ya que ocupa el noveno puesto en el Campeonato Mundial de Constructores entre once escuderías. Vowles esgrime que “ojalá fuera tan simple como una sola cosa, pero no lo es. Si voy a la causa raíz, son 20 años de falta de inversión en el equipo, un límite presupuestario que restringe cuánto puedo cambiar en unos pocos años, y las regulaciones más complejas y el mayor cambio normativo que hemos tenido en este deporte. Así que se creó una tormenta perfecta. Pero, en realidad, detrás de todo eso, diría que nos ha lastrado un trabajo que, en mi vida anterior, llevaría 30 segundos y que a veces puede llevar tres semanas, porque, francamente, no tenemos sistemas ni métodos a nuestro alrededor”.

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Vowles, de 47 años, se destaca por ser una persona sincera y amplía su explicación al afirmar que “lo que he aprendido es que, cuando cometemos un error, otros equipos cuentan con la capacidad suficiente para gestionarlo sin problemas. Aquí, en cambio, la situación obliga a las personas a hacer un esfuerzo extraordinario, trabajando jornadas de 70 horas semanales para poder salir adelante. En otras palabras, la capacidad actual no está al nivel que debería. Lo he explicado fuera del equipo diciendo que, en Williams, existe una pasión y una motivación enormes; eso es indudable. Sin embargo, hay un límite a lo que podemos hacer: aunque el límite presupuestario es, en esencia, algo muy positivo, también restringe mi margen de maniobra en el plano operativo”.

James Vowles afirma que Williams puede volver a ser un equipo ganador (REUTERS/Jakub Porzycki/File Photo)

Este año la F1 tuvo un drástico cambio de reglamento técnico con autos más chicos, reducción de la carga aerodinámica, igualdad de potencia entre los motores a combustión y eléctricos (luego estos se redujeron un tres por ciento), el adiós del efecto suelo que fue reemplazado por el fondo plano y la aplicación de la aerodinámica móvil en los alerones delanteros y traseros ante la salida del DRS, el sistema que permitía una mejor entrada de aire en la ala posterior del auto que venía detrás y por ende más velocidad para efectuar el sobrepaso.

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De cara a 2027, Vowles espera que el futuro FW49 pueda resultar mejor que el que este año conducen Alex Albon y Carlos Sainz, cuyos mejores resultados fueron un octavo y tres novenos puestos, respectivamente. Del monoplaza para el venidero ejercicio anticipa que “no lo sabes hasta que sale a pista. Lo que quiero decir es que estoy contento con todo lo que estamos haciendo, pero nunca sabes qué están haciendo tus competidores como resultado de ello. Parece que, sin duda, será un avance respecto a donde estamos ahora”.

El panorama en el epílogo de 2026 es complicado y James reconoce que “es difícil retroceder respecto a donde estamos ahora”. Para la próxima temporada aspira a “permitirnos competir por puntos, lo cual ya es un paso en la dirección correcta. Pero, como salvedad, antes teníamos expectativas similares y nos encontramos con sorpresas desagradables. Así que, hasta que el coche esté en pista y rindiendo, no lo sabremos. Ningún equipo lo sabrá”.

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El histórico equipo en 2027 cumplirá medio siglo como escudería propia ya que el recordado Frank Williams intervino con su equipo años anteriores en una asociación con Walter Wolff. El año próximo se cumplirán 30 de la última vez que el team de Grove logró sus últimos títulos en el Campeonato Mundial de Constructores (9) y en el Campeonato Mundial de Conductores (7), cuando Jacques Villeneuve se consagró en 1997. La escuadra británica no vence desde el 13 de mayo de 2012 cuando Pastor Maldonado se impuso en España.

Sobre un Williams FW08 de Keke Rosberg, campeón mundial en 1982 (Crédito: Instagram @jv.f1)

Sobre si Williams puede volver a ser un equipo ganador, responde de forma tajante: “Sí. De lo contrario, no me habría unido. Creo que, sin duda, estos son contratiempos frustrantes en el camino, pero lo que estamos haciendo con la FIA en la Fórmula 1 y lo que estamos haciendo internamente son las soluciones correctas para encaminarnos hacia eso”.

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Vowles es un purista del automovilismo y ante la consulta de cómo sería su F1 ideal sostiene con gracia que “creo que probablemente Williams primero y segundo en cada carrera” (risas). Luego indica -ya en serio- que “para mí, en realidad, creo que lo correcto para el deporte es esto: yo no debería, nadie debería poder predecir lo que va a pasar el sábado o el domingo. Debe ser por mérito, así que no es suerte, no es BOP (Balance de Performance), pero tiene que ser un entorno en el que, si cometes un error de una décima, te perjudique y, como resultado, tengamos una parrilla muy compacta, lo cual nos penalizará en el futuro, pero realmente creo que es lo correcto para el deporte”.

Además, comparte simplificar la motorización. “En segundo lugar, creo que la dirección de la que están hablando para los motores del futuro es mejor. Creo que debe ser más simple. Hemos hecho las cosas demasiado complicadas. Tenemos que aceptar que, por supuesto, una gran proporción de nuestra base de aficionados son quienes han estado con nosotros durante 40 años. Pero hay una gran proporción de nuestra base de aficionados que no lo ha estado y, para ellos, lo que les interesa es el espectáculo deportivo, no si un motor es el más eficiente que existe en el mundo. Así que debemos encontrar el equilibrio adecuado entre ambas cosas”.

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James es muy querido por los argentinos debido a la chance que le dio a Franco Colapinto, primero sumándolo a su estructura dentro de la academia de desarrollo de jóvenes pilotos. Aunque la ratificación fue la “graduación” del piloto bonaerense a la F1 y hacerlo debutar el 1 de septiembre de 2024, en lugar de Logan Sargeant, quien no cumplió con el rendimiento ni los resultados esperados. Del pilarense evoca el día que le informó que correría en la Máxima con Williams: “En primer lugar, tengo recuerdos muy entrañables. El recuerdo número uno es el día que yo estaba bastante enfermo y le dije: ‘No, no puedes abrazarme’. Y él... simplemente no podía detenerlo. Básicamente estaba encima de mí. Recuerdo que ni siquiera tuvo tiempo de llamar a sus padres. Se enteraron a través de las noticias”.

James Vowles sacándose fotos con los fanáticos argentinos. A punto de embarcar su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos. El cariño al jefe de Williams

Ya una vez arriba del FW46 relata: “Recuerdo la primera vez que se subió al coche en Monza y, hasta que cometió un error en Lesmo, estaba haciendo un muy buen trabajo. Cero (de diferencia) respecto a Alex (Albon) la primera vez que se subió al coche. Recuerdo que en Bakú chocó. Pero lo que más recuerdo de él es que volvió a subirse al coche en la siguiente sesión e hizo una vuelta absolutamente precisa y al ritmo. Es difícil... Probablemente sea difícil que alguien entienda la cantidad de emoción y presión que se produce cuando atraviesas una situación así. Y él respondió cuando importaba”. En esa fecha en Azerbaiyán, Colapinto sumó sus primeros cuatro puntos en la F1 al terminar octavo.

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Hoy Colapinto está en Alpine, pero ante la consulta de un posible regreso a Williams, asevera que “la respuesta es corta: sí”. Tras la re pregunta de cuándo sería ese retorno reaccionó riéndose. Lo concreto es que Vowles ratificó el cariño que tiene por Franco.

Por último, se le consultó por el posible regreso de la F1 a nuestro país. “Creo que Argentina está haciendo un muy buen trabajo al presentar su candidatura. Creo que sería bueno para Argentina. Si miras cualquier país, ahora estás aquí, en San Pablo. Desde el aeropuerto hasta aquí, he estado unas tres horas y media en un coche. ¿Por qué? Porque este evento es ahora tan bueno que atrae a gente de todo el mundo, y lo mismo podría decirse de Argentina. Mi opinión es que la Fórmula 1 tiene un efecto netamente positivo en la llegada tanto de turismo como de financiación a un país. La pasión que hay en Argentina, tú lo sabes porque la vives allí, es increíble, y creo que sería una buena recompensa y sería algo bueno para la Fórmula 1 ir allí”.

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La agenda cargada en medio de un fin de semana de Gran Premio hizo que James Vowles continuara con las tareas pertinentes a la escudería que conduce. En medio un presente que no es el esperado, el team-manager inglés dio otra muestra de su respetuosidad al brindarse para poder hablar con un medio argentino, un país que adoptó al querido “Tío James” por permitirle a Franco Colapinto cortar una sequía de 23 años sin un compatriota en la F1. Fue ese espaldarazo inicial y necesario para tocar el cielo con las manos y hoy sigue adelante. Quizá el día de mañana sus caminos vuelvan a juntarse.