A 50 años de los primeros goles de Maradona: la increíble confusión que duró varias décadas y una investigación clave

Momento histórico. Estadio San Martín de Mar del Plata. Diego Maradona, de 16 años recién cumplidos, vence a Lucangioli y convierte el primero de sus goles oficiales

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Todavía estaba fresco el debut en primera. Ese recuerdo propio que muy pronto sería de todos. Apenas 25 días atrás se había producido el legendario cotejo contra Talleres en La Paternal. En el medio tres partidos donde Argentinos Juniors pasó por varias circunstancias. Derrotas consecutivas con Newell´s (2-4) y Ferro (0-3) que eyectaron a Juan Carlos Montes de la dirección técnica. Ya con Jorge Enrico, un 2-0 a la modestia de Huracán de Comodoro Rivadavia para retemplar el ánimo y la inminencia del viaje a Mar del Plata para enfrentar al San Lorenzo local. El calendario marcaba el domingo 14 de noviembre de 1976. Otra fecha que Diego Armando Maradona iba a marcar a fuego, convirtiendo sus dos primeros goles oficiales, en una actuación extraordinaria.

Diego y el gol. Un romance eterno que tuvo su primer capítulo oficial hace exactamente 50 años en el marco del ya mítico Nacional 1976. Aquel pibe de 16 años, con los rulos al viento, que empezaba a ser comentario obligado, tuvo su bautismo con la red en el desaparecido estadio San Martín de la ciudad de Mar del Plata. Parecía ser una tarde más, en medio de un torneo que tenía 16 partidos por fecha, todos a la misma hora con la excepción del que se adelantaba al viernes para ser emitido por televisión. Fueron pocos los que repararon en ese encuentro, que iba a quedar con justicia, en la historia grande.

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Julio Macías es un reconocido periodista y estadígrafo de Mar del Plata, que comenzó a trabajar desde muy joven. Para uno, que se dedica al mundo de los números en el fútbol, es un referente ineludible, con un alto grado de admiración. A él recurrimos, porque fue un testigo privilegiado de ese partido, del que le tocó hacer la cobertura con apenas 18 años, apenas dos más que el gran protagonista.

“Trabajaba para el diario La Capital y al mismo tiempo también lo hacía en un programa de radio que conducía Juan Carlos Morales, por la vieja LU9, que funcionaba en la reconocida casa del puente. En ese torneo hacíamos desde la cancha la previa del equipo de Mar del Plata que era local (San Lorenzo o Aldosivi) y cuando empezaba, éramos conexión de la transmisión de José María Muñoz en Rivadavia. A mí me tocaba hacer la tarea clásica del campo de juego, dando las novedades de cada equipo. De Argentinos Juniors teníamos una referencia vaga acerca de un pibe que jugaba bien y que iba a estar en el banco de suplentes. Fue allí donde tuvimos la idea de intentar entrevistarlo antes que se iniciara el juego”.

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El segundo de Maradona, casi sobre el cierre del partido, que selló el triunfo por 5-2 de Argentinos Juniors sobre San Lorenzo de Mar del Plata

Pese al puñado de partidos que llevaba en primera, Maradona llamaba la atención de todos, no solo porque había sido un récord su debut con apenas 15 años, sino porque su magia comenzaba a expandirse, en tiempos donde la divulgación era ínfima comparado con la actualidad. “Fui al vestuario visitante, golpeé la puerta y al señor que me atendió le pregunté si podía hacerle una nota a Diego, teniendo en cuenta que no iba a ser titular. Me dijo que esperara un momento y allí fue donde apareció Jorge Cyterszpiler y le expliqué lo que quería hacer. Enseguida vino ese Maradona que todo el mundo recuerda del día del debut con Talleres, con la melena y los rulos. Recuerdo perfectamente que era muy tímido, le coloqué los auriculares y lo puse en contacto con Juan Carlos Morales, que lo hizo presentarse en sociedad, detallando su nombre, su edad, en que posición jugaba. Una nota breve y sencilla, lo habitual en un pibe que recién llegaba a primera”.

El primer tiempo fue parejo, sin grandes emociones y eso se reflejó en el marcador. Empataron en un tanto con las conquistas de sus goleadores: Norberto Eresuma para el local y Carlos Bartolo Álvarez para la visita. Al momento de comenzar el complemento, el entrenador Enrico decidió el cambio de Maradona por Giordano. Así lo recuerda Macías: “En cuanto tocó la primera pelota, todos sentimos como una electricidad en el cuerpo, por sus movimientos y porque le hizo un caño a Mascareño. El técnico Benicio Acosta le gritó: ‘Eh, Mascasreño, cómo permite que este pibe le haga eso’ y la respuesta del jugador fue ‘vení a marcarlo vos’ (risas). Lo que jugó Diego en esos 45 minutos fue algo excepcional. No es que pensamos que iba a ser mejor que Pelé o el más grande de todos, pero nos dimos cuenta que era especial y distinto al resto”.

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Faltaban tres minutos y Argentinos Juniors ganaba por 3-2. Allí llegó el momento que entró en la historia. Un instante, una ráfaga para recordar por siempre. Eludió a tres adversarios y se la cedió a Hallar. Cuando recibió la devolución, definió con un preciso remate cruzado que venció a Lucangioli, el arquero que iba a quedar inmortalizado por este hito: “No me desagrada que se acuerden de mí por los goles que me hicieron. Esos me los hizo Maradona, el mejor jugador del mundo. ¿Cómo me va a poner mal eso?”, declaró varios años después, el legendario guardavallas marplatense ya fallecido.

La foto del que, por varias décadas, se supuso que fue su segundo gol. Una investigación posterior del periodista marplatense Juan Álvarez, demostró lo contrario, a partir de lo que decía la crónica del partido

El fotógrafo del diario La Capital estaba justo allí, detrás del arco para captar el momento. En primer plano, la estirada del arquero Lucangioli, con el número uno en blanco sobre el buzo oscuro, dominando la escena. Su mirada, ya denuncia el final. La pelota, oscura, con gajos casi imperceptibles por tanto uso, viaja a la red. Por encima de ella se recorta la inconfundible silueta de Maradona, casi de perfil, tras girar al sacar el remate, comienza a dibujar la ‘o’ de gol en su boca. Al fondo, las tribunas poco pobladas, demuestran que fueron pocos los testigos de aquella tarde.

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Pero había más. Aún quedaban un puñado de minutos que Diego iba a saber aprovechar para marcar el segundo. Pero aquí se abre una historia increíble. Durante varias décadas se pensó que fue de una manera determinada, incluso el propio protagonista lo describió en su autobiografía “Yo soy el Diego de la gente”. Sin embargo, una investigación posterior, trajo a la luz la verdad de aquella jugada sobre el epílogo del encuentro.

Juan Miguel Álvarez es un periodista marplatense, apasionado por su trabajo y la investigación histórica del fútbol y así le contó a Infobae cómo llegó al descubrimiento: “Me gusta darme una vuelta por el archivo del diario La Capital donde trabajo, porque es muy completo, sobre todo de las décadas del ‘70 y ‘80. Me llamó la atención que en la cobertura extensa que hicieron de aquel partido, había una foto del segundo gol de Diego, que no coincidía con la que siempre se había divulgado, que es una donde se lo ve tirándola por arriba de Lucangioli. En la que se publicó, explicaba la maniobra y se lo veía a Maradona en otra posición, por lo que tenía indicios para sospechar”.

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Esta foto, secuencia de la anterior, muestra que la pelota se fue por sobre el travesaño, ante la mirada de Diego, su compañero Hallar, el arquero Lucangioli y los defensores

Es bueno que el periodista, curioso por naturaleza, no se quede con lo establecido y siempre quiera ir por más, sobre todo, cuando aparece una pequeña hendija por donde sumergirnos, como hizo Juan: “La clave fue cuando un compañero, Gustavo Visciarelli, que trabaja más que yo en el archivo, empezó a ordenar los negativos, que estaban dispersos en distintas cajas. Por suerte había muchas de esa tarde y me lancé a digitalizarlas. Con paciencia, pude ir reconstruyendo la secuencia y confirmar, por pequeños detalles, que el que siempre pareció que fue el segundo gol, era un remate por sobre la cabeza del arquero, que no terminó dentro de la red. Fue decisivo observar que en esa foto estaba al fondo Carlos Fren, que según las crónicas de la época había salido de la cancha a los 88 minutos reemplazado por Ingaramo y el gol lo anotó Maradona a los 90. Logré hablar con Fren y al mostrarle la imagen, me confirmó que efectivamente era él. Con todos esos elementos, empecé a confirmar mi teoría, hecho que confirmé con las fotos del festejo de Diego, que es una clara continuación de la secuencia de su gol”.

Todo esto se hubiese simplificado y jamás hubiera entrado en el terreno de la duda, de haber existido un registro fílmico. Era otro mundo en el plano de la tecnología. Las coberturas eran menores y no había tanta disponibilidad. Sin embargo, el canal 8 de Mar del Plata estuvo presente en el estadio. ¿Qué ocurrió entonces? El camarógrafo se retiró en el entretiempo al tener ya filmando un gol de cada equipo…

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Había concluido una nueva fecha del Nacional. La gran atención se concentró en el estadio Monumental donde Boca, con goles de Mastrángelo y Felman en el segundo tiempo, venció a River por 2-0, estirando la costumbre del año anterior donde se había quedado con los dos Superclásicos disputados allí. Desde Mar del Plata, las radios traían la noticia de la victoria de Argentinos Junior por 5-2 ante San Lorenzo de Mar del Plata. El joven Julio Macías fue nuevamente a los vestuarios en busca de la palabra de ese chico que entrevistó un par de horas antes y que ahora era la figura de la tarde.

“Nuevamente me acerqué al vestuario de Argentinos, golpeé la puerta y en cuanto lo vi, encaré directamente a Cyterszpiler, e inmediatamente lo trajo a Diego para la entrevista. Desde ese momento, tuve una muy buena relación con Jorge, porque siempre recordaba mis notas de ese día tan importante. Esa charla post partido fue mucho mejor que la anterior, porque Juan Carlos Morales le tiraba muchos elogios y consejos, a lo que él solo respondía ‘si, señor’ o ‘no, señor’, con mucha educación. A todo esto, sus compañeros lo estaban esperando en el micro para regresar a la capital. De allí me fui a la redacción del diario La Capital para redactar la crónica del partido y la actuación individual de cada jugador. También me tocó hacer el título, donde destaqué la brillante tarea de Maradona”.

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Pasó medio siglo. Ya no está el estadio San Martín, sede de los primeros torneos de verano en Mar del Plata, allá por fines de la década del ‘60. La construcción del mundialista lo fue opacando, hasta que sus terrenos fueron vendidos a mediados de los ‘90 para transformarse en un supermercado. Tampoco quedó ningún registro de televisión, por el pecado, casi imperdonable para los futboleros, de ese camarógrafo, el único presente, que decidió irse en el entretiempo. Sí nos quedaron las fotos y los testimonios. Parecía un partido de relleno en la grilla del Nacional, pero se hizo un lugar en la historia. Los primeros goles de alguien que nos hizo festejar muchos. Y que nos hizo plenamente felices.