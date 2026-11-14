“Esto es fútbol de verdad, no es show”: 1860 München, la pasión en las raíces de Alemania y una histórica rivalidad con el Bayern

El deslumbrante ambiente en el estadio del 1860 München y el grito agónico del triunfo 4-3

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“Esto es fútbol de verdad, no es show”, es la frase de bienvenida del 1860 München a su casa. Con 166 años de historia, la institución fue una de las fundadoras del fútbol en Alemania y, pese a que está en uno de sus peores momentos, representa fielmente las raíces de la tradición del deporte en el país europeo. “Es fútbol para la gente, es nuestra identidad”, afirma el propio presidente del equipo que convive en la misma ciudad que el coloso Bayern Múnich. Tal es la enemistad con los vecinos, que el color rojo está prohibido en la zona y los propios directivos los mencionan como “los del otro lado”.

Infobae tuvo la oportunidad de vivir un día de partido en las entrañas de la institución y divisar la agónica victoria por 4-3 sobre el Buchbach por la Liga Regional de Baviera, cuarta división de Alemania. Las últimas décadas fueron intrincadas para la institución: perdieron la licencia de su propio escudo y, pese a que los resultados deportivos los acompañaban, les prohibieron competir en la Bundesliga 3 por problemas económicos, algo que derivó en un descenso administrativo. Sin embargo, con una pasión equiparable al fútbol argentino, el amor de los hinchas por los colores es más fuerte.

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Después de varios años en los que se vio obligado a ser local en el Allianz Arena (algo por lo que nunca se sintieron representados) y en el Olympiastadion, el München juega de local en su casa, en el Grünwalder Stadion. Ubicado en el corazón de una zona residencial, el estadio, que tiene una capacidad para 15.000 espectadores, cuenta con una humildad digna de un club del ascenso argentino.

“Nuestra casa siempre estuvo aquí, y siempre lo estará. Y esto siempre es la base para construir junto con nuestros aficionados. Y esa es la enorme diferencia. Este es nuestro ADN. Desde 1911, esta es nuestra casa, y será nuestra casa también durante los próximos 60 años”, explicó Gernot Mang, presidente de la institución, en una charla con Infobae durante el entretiempo del partido.

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"La gente siempre está ahí. Es fútbol para la gente, y vivimos por eso. Esa es nuestra identidad. Este es nuestro hogar. Esta es la identidad del club. No se puede comparar con los demás", explica el presidente de Los Leones (REUTERS/Michaela Rehle)

La rivalidad con el Bayern Múnich escala a tal punto de que está prohibido utilizar prendas de color rojo en las zonas aledañas al estadio. La particularidad pasó por su rival de turno, el Buchbach, que utiliza los mismos colores. Pese a esto, los aficionados caminaban con tranquilidad por el lugar. El ambiente dentro de la cancha fue deslumbrante. A diferencia del Allianz Arena, donde solo las cabeceras reflejaban su pasión con cánticos y saltos constantes, todas las tribunas del Grünwalder Stadion vivieron el enfrentamiento con un fervor sorprendente.

El frenético desarrollo del enfrentamiento intensificó la efervescencia del clima. No obstante, al igual que en gran parte de los estadios de Alemania, hinchas del elenco visitante miraron el duelo en la grada local, rodeados por los anfitriones. La armonía continuó a lo largo de todo el partido y ocurrieron escenas inéditas: en el 3-2 a favor del visitante en el primer tiempo, después de gritarse los goles cara a cara —incluidos algunos gestos—, dos grupos rivales brindaron con cerveza e intercambiaron opiniones sobre las acciones de los tantos.

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“Esto es fútbol de verdad, no es show”, es la frase que repiten los hinchas y los directivos de la institución (REUTERS/Andreas Gebert)

A pesar de la atípica imagen para el continente sudamericano, la pasión con la que vivieron el partido los hinchas del 1860 München es similar a la atmósfera que tanto se aprecia de Argentina: todo el tiempo alentando y cantando, gestos de sufrimiento en cada jugada y enojo contra los árbitros por las decisiones. A la par de la multitud se sumaron los miembros de seguridad y el personal del club que se encontraba desperdigado por las tribunas, que no podían ocultar su fanatismo.

Todos aportaban para ayudar a la institución y una de las peculiaridades se encontraba con los más pequeños: los niños del equipo juntaron los vasos de cerveza vacíos para poder reutilizarlos y acortar los gastos. Los propios hinchas se los daban o los devolvían para la próxima ocasión.

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“Se trata de los aficionados, de la historia. Somos parte de los fundadores de la Bundesliga. En 1966 ganamos el Campeonato Alemán, la Bundesliga, antes de que ganaran los del otro lado —al año siguiente fueron subcampeones—. Y este es un club de muchísima tradición. Aún después de las dos guerras mundiales, de todo lo que pasó y de la historia de los otros, está muy consolidado en la ciudad. Esa es la pasión de la gente. Tenemos altibajos con muchas emociones, y eso es lo que hace tan especial al club. La gente siempre está ahí. Es fútbol para la gente, y vivimos por eso. Esa es nuestra identidad. Este es nuestro hogar. Esta es la identidad del club. No se puede comparar con los demás”, explicó con fervor el presidente del club.

Su último año en la máxima categoría del deporte germano fue en la temporada 2003/04. Desde entonces, problemas financieros lo privaron de escalar en la pirámide del fútbol alemán (REUTERS/Michaela Rehle)

Infobae miró el encuentro durante un puñado de minutos en la zona de prensa con Gernot Mang, quien sufrió de igual manera que todos los hinchas. Mientras tomaba un café y dialogaba con dos integrantes del personal del club, que trabajaron toda su vida en la institución, el dirigente afirmó que “el club es lo más importante, yo estoy con mucha pasión, pero tenemos una estrategia clara para subir la montaña”. Luego de abandonar las humildes instalaciones, el presidente regresó a las gradas para vivir el encuentro rodeado del resto de los aficionados de la entidad.

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El desenlace del enfrentamiento fue de película. 1860 München atacó durante todo el complemento para revertir el resultado y, tras un tanto a los 79, el gol de la victoria para el 4-3 llegó en la última jugada (Lance Fiedler). Todo el estadio explotó con el agónico triunfo y por el aire volaron litros de cerveza. Después de 20 minutos de celebración dentro del estadio, el frenesí de la fiesta continuó en las calles de Múnich.

“No importa si gana o pierde, pero hoy es especial. La gente se junta siempre por el amor al club”, explicó Manuel Veth, periodista e hincha del equipo. Los focos de concentración del post-partido son los pubs de la zona y la plaza llamada Grünspitz. El bar más importante de la institución se llama Bamboleo, que concentra parte de la historia. Tal es el arraigo con la entidad, que cuando estaba por cerrar por problemas económicos, los propios hinchas del 1860 München le exigieron a los dirigentes que invirtieran para salvarlo de la quiebra. “Es nuestra segunda casa. Es el legado que se mantiene entre generaciones”, ratifican con orgullo los aficionados del Die Löwen.

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Más allá de que su equipo empezó a competir de forma oficial en 1899, la entidad 1860 München es una de las más longevas con sus 166 años. La penumbra de sus últimas décadas no opaca sus momentos de máximo esplendor en Alemania, ya que sus raíces radican en la fundación misma de la Bundesliga en 1963. Su último año en la máxima categoría del deporte germano fue en la temporada 2003/04, aunque en la tabla histórica de puntos obtenidos continúa en el puesto 22. Su frase característica de “esto es fútbol de verdad, no es show” no solo busca diferenciarse de su histórico rival, sino que promueve las raíces del deporte más importante del país, que se representa en cada rincón del sector celeste y verde de la ciudad.