Un gastroenterólogo advierte que una molestia común después de comer puede ser señal temprana de cáncer de páncreas

Un molestia digestiva frecuente después de las comidas puede constituir una señal temprana de cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La indigestión después de las comidas puede ser una señal temprana de cáncer de páncreas, uno de los tumores con mayor tasa de mortalidad a nivel mundial, advirtió un especialista en gastroenterología citado por la revista Parade. El síntoma, casi siempre atribuido al estrés o a una alimentación copiosa, suele ignorarse hasta que la enfermedad ya avanzó.

Detrás de esa aparente trivialidad se esconde un problema de salud pública de alcance global. El cáncer de páncreas concentra una proporción elevada de las muertes oncológicas y presenta una tasa de supervivencia a cinco años de apenas el 13%, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS), indicó la revista. La detección tardía es uno de los factores que inciden en ese pronóstico.

PUBLICIDAD

El desafío de la detección temprana

Parte de la dificultad para identificar esta enfermedad a tiempo tiene una explicación anatómica: el páncreas se encuentra en la profundidad del abdomen, detrás del estómago. Esa posición le permite a un tumor crecer durante meses sin generar molestias evidentes ni resultar visible en un examen de rutina. Para cuando se detecta, el cáncer ya se propagó en la mayoría de los casos.

A eso se suma que sus primeros indicios se parecen mucho a condiciones mucho menos graves. El Dr. Samrat V. Jankar, MBBS, FMAS, DNB, gastroenterólogo y cirujano gastrointestinal del Kaizen Gastro Care, señaló que esa superposición de síntomas es una de las razones por las que la enfermedad se diagnostica tan tarde: sus señales iniciales son fáciles de desestimar o de confundir con otros cuadros.

PUBLICIDAD

La ubicación profunda del páncreas detrás del estómago dificulta la detección de tumores en los exámenes médicos de rutina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indigestión frecuente puede ser una alerta

El órgano cumple una función clave en la digestión: produce las enzimas que el cuerpo necesita para descomponer los alimentos. Cuando un tumor afecta al páncreas, esa capacidad se ve comprometida, y el resultado puede manifestarse como una digestión difícil o incómoda después de comer. “Algunas personas pueden experimentar indigestión después de las comidas o cambios en su capacidad para digerir los alimentos”, precisó Jankar.

El problema es que casi cualquier persona habrá tenido alguna vez una digestión pesada tras una comida abundante. Eso convierte a este síntoma en uno de los más fáciles de ignorar. Sin embargo, cuando la indigestión es reciente, se repite con frecuencia o aparece junto a otras señales, el especialista recomienda no dejarla pasar.

PUBLICIDAD

Síntomas que requieren atención médica

Jankar enumeró una serie de señales adicionales que pueden acompañar al cuadro. Entre las más frecuentes se encuentran los cambios en el hábito intestinal —diarrea o estreñimiento que son nuevos para el paciente y ocurren de forma reiterada—, el dolor en la parte superior del abdomen o en la espalda, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio persistente y la ictericia, es decir, el amarillamiento de la piel y los ojos. Con menor frecuencia, también pueden presentarse trombosis, episodios de depresión e hinchazón en el rostro y el cuerpo.

Ninguno de estos síntomas es, por sí solo, exclusivo del cáncer de páncreas. Pero la combinación de varios de ellos, o la aparición de cualquiera de forma sostenida, es motivo suficiente para buscar atención médica.

PUBLICIDAD

Si un paciente consulta por estos síntomas, el médico probablemente solicite una tomografía. “También pueden tomarse muestras de sangre para buscar niveles elevados de ciertas enzimas, lo que podría indicar cáncer de páncreas. Si estas pruebas no son concluyentes, puede ser necesaria una biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo”, explicó Jankar.

La ictericia, el dolor en el abdomen o la espalda y la pérdida de peso sin causa aparente alertan sobre la presencia de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que elevan el riesgo de padecerlo

Conocer los factores que elevan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad también ayuda a estar alerta. Jankar mencionó el tabaquismo y el consumo habitual de carnes rojas y procesadas como hábitos que incrementan el riesgo. En cuanto a la genética, el especialista precisó que quienes tienen un padre o hermano con antecedentes de cáncer de páncreas tienen entre dos y tres veces más probabilidades de desarrollarlo que quienes no tienen esa historia familiar.

PUBLICIDAD

La indigestión ocasional es un fenómeno habitual y, en la mayoría de los casos, inofensivo. Pero si se trata de un síntoma nuevo, que se repite o que se presenta junto a alguna de las señales descritas, los especialistas coinciden en que vale la pena comentárselo al médico.