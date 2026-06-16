Salud

8 hábitos saludables para evitar la indigestión

La molestia gástrica después de comer no siempre se explica por un solo alimento. Suele combinar porciones grandes, platos con mucha grasa, alcohol y hábitos como comer apurado o acostarse poco después de la cena

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Vista cenital de cuatro recipientes con comidas saludables: pollo asado con vegetales, quinua con garbanzos, bayas con kiwi y yogur, y hummus con galletas.
Una de las medidas más efectivas es ajustar las porciones: platos más chicos y comidas menos abundantes suelen disminuir los síntomas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La indigestión, o dispepsia, es una molestia frecuente que afecta a personas de todas las edades. Sus síntomas más habituales incluyen dolor o ardor en la parte superior del abdomen (“boca del estómago”), sensación de distensión, náuseas, eructos y una percepción prematura de saciedad, lo que impide finalizar las comidas con normalidad.

Esta condición altera la calidad de vida y puede limitar actividades cotidianas. Según la British Society of Gastroenterology, la mayoría de los casos de dispepsia se clasifican como funcionales tras excluir causas orgánicas, y los síntomas suelen ser recurrentes e intermitentes.

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Diversos factores favorecen la aparición de indigestión. Entre los más comunes figuran el consumo de porciones excesivas, la ingesta de comidas ricas en grasas, el consumo de alcohol y hábitos como comer con rapidez o acostarse poco después de cenar. Algunos alimentos, como los muy condimentados, las bebidas carbonatadas y los productos lácteos, también pueden actuar como desencadenantes. Además, el estrés y la ansiedad tienden a agravar los síntomas en determinadas personas.

Hábitos saludables para evitar la indigestión

Imagen partida: izquierda con frituras, refresco, cerveza, salsas y chiles. Derecha con pollo, pescado a la plancha, arroz integral, vegetales al vapor y agua.
Llevar un registro de comidas y síntomas durante una o dos semanas ayuda a detectar patrones y ordenar hábitos para prevenir la indigestión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1) Comer porciones más chicas y con más frecuencia

Las comidas muy abundantes tienden a disparar síntomas. Una estrategia práctica es pasar de dos o tres platos grandes a cuatro o cinco ingestas moderadas. La Mayo Clinic, el centro médico estadounidense, incluye este punto entre las medidas de prevención para la dispepsia.

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2) Comer despacio y masticar bien

El ritmo importa: comer rápido aumenta la deglución de aire y dificulta que el cuerpo registre saciedad. Bajar la velocidad ayuda a evitar la sensación de “estómago lleno” y el malestar posterior.

3) Evitar acostarse después de comer

Quedarse recostado facilita el reflujo y empeora el ardor. La NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) aconseja no acostarse en las horas posteriores a la comida y ajustar la cena si los síntomas aparecen de noche.

4) Reducir grasas, fritos y picantes si son disparadores

No hay una lista universal: conviene observar qué alimentos disparan síntomas en cada persona. Aun así, la evidencia clínica identifica a las comidas ricas en grasa como desencadenantes frecuentes en la dispepsia funcional; lo detalla una revisión publicada por la revista científica Proceedings of the Nutrition Society (Cambridge University Press).

5) Limitar alcohol y cafeína si empeoran los síntomas

Ambos pueden agravar el ardor y la acidez en algunas personas. El enfoque más útil es probar una reducción escalonada y registrar cambios (qué se tomó, cuánto y cómo se sintió el cuerpo).

6) No fumar

El tabaco se asocia con peor control del reflujo y puede agravar molestias digestivas. Si dejar de fumar de golpe no es posible, un primer objetivo útil es reducir su consumo y pedir ayuda profesional.

7) Manejar el estrés (cuando es un factor)

El estrés no “causa” indigestión por sí solo en todos los casos, pero puede intensificar síntomas en un grupo de pacientes. Si los episodios aparecen con picos de ansiedad, vale sumar rutinas de sueño, respiración, caminatas o apoyo clínico.

8) Llevar un registro de disparadores (diario de comidas y síntomas)

Anotar horarios, porciones, bebidas y síntomas durante una o dos semanas suele ser suficiente para detectar patrones y ajustar hábitos con precisión, sin dietas restrictivas innecesarias.

Las causas de la indigestión

La indigestión es un conjunto de síntomas que puede aparecer por hábitos (comidas copiosas, comer rápido, alcohol), pero también por condiciones como reflujo gastroesofágico, gastritis, úlceras o dispepsia funcional. La Mayo Clinic explica que, si los síntomas son persistentes o se acompañan de señales de alarma, conviene consultar para descartar causas que requieran tratamiento específico.

También influyen factores de riesgo como el uso de algunos medicamentos, la irritación del esófago por reflujo y, en ciertos casos, infecciones. En dispepsia funcional, la investigación describe mecanismos como sensibilidad visceral, alteraciones del vaciamiento gástrico y relación con ciertos componentes dietarios, según la revisión de Cambridge University Press.

Foto horizontal de una persona sentada a una mesa de madera, cortando comida de un plato pequeño con cubiertos, con un vaso de agua y un panecillo.
Para evitar ardor y reflujo, se recomienda no acostarse después de comer y, si es posible, hacer una caminata suave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué comer para evitar la indigestión

No existe un menú único, pero suele funcionar un patrón simple: comidas más livianas, bajas en grasa y con porciones moderadas, priorizando cocciones simples (horno, plancha, vapor) y evitando excesos de salsas y frituras.

Como guía práctica:

  • Proteínas magras (pollo, pescado, huevo) en porciones moderadas.
  • Carbohidratos simples y bien tolerados (arroz, papa, avena) si hay distensión.
  • Verduras cocidas (mejor que crudas si hay hinchazón).
  • Frutas no ácidas según tolerancia.
  • Agua y bebidas sin gas; si las gaseosas aumentan distensión, evitarlas.

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