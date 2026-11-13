Qué es 1998 KY26, el asteroide que gira a velocidad extrema con una aceleración que intriga a los científicos

El asteroide 1998 KY26 mide apenas 11 metros de diámetro, pero su aceleración no encaja por completo en los modelos orbitales conocidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un cuerpo de apenas 11 metros de diámetro mantiene abierta una incógnita astronómica desde hace casi tres décadas. El asteroide 1998 KY26 presenta una aceleración que no encaja por completo en los modelos habituales.

Para resolver este enigma que desvela a la ciencia, la misión japonesa Hayabusa2 prevé llegar hasta él en julio de 2031 y estudiar de forma directa su composición, su estructura y las fuerzas que alteran su trayectoria.

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El interés no se limita a su desplazamiento orbital. Las mediciones indican que 1998 KY26 gira sobre su eje una vez cada 5,35 minutos, un ritmo inusual para un objeto de este tamaño. La combinación entre su giro, su pequeño volumen y la aceleración observada complica la tarea de establecer si se trata de un asteroide convencional, de un cometa sin cola visible o de otro tipo de objeto. El estudio a corta distancia puede aportar datos que las observaciones desde la Tierra no consiguen resolver.

Una infografía expone las características físicas del asteroide 1998 KY26 y los objetivos del encuentro previsto por la sonda japonesa Hayabusa2 para 2031. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objeto recibió su nombre tras su identificación en mayo de 1998. Desde entonces, astrónomos y científicos planetarios siguieron su recorrido y detectaron una variación en su movimiento que la gravedad por sí sola no explica.

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Los cuerpos menores del Sistema Solar no viajan en trayectorias rígidas: la luz solar puede ejercer una presión leve y el calor absorbido durante el día puede salir de la superficie en otra dirección, con un efecto acumulativo sobre la órbita. Sin embargo, el caso de 1998 KY26 exige revisar cuánto contribuye cada uno de esos procesos.

La nueva investigación sobre el objeto descarta una de las explicaciones que más atención recibió. Durante años, algunos especialistas plantearon que podría tratarse de un cometa oscuro, una clase de cuerpo con hielo interno capaz de liberar gas sin formar la cola brillante que suele distinguir a los cometas. Ese gas actuaría como una pequeña propulsión natural. Los resultados de un equipo del Instituto Tecnológico de Georgia reducen de forma considerable esa posibilidad.

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El hielo no resistiría dentro de un objeto tan pequeño

Recreación artística del asteroide 1998 KY26 y la sonda japonesa Hayabusa2, que tiene previsto aproximarse al objeto en 2031. (European Southern Observatory)

El análisis calculó cómo responde 1998 KY26 al calor del Sol y a la energía que conserva en su interior. Los modelos térmicos mostraron que incluso las zonas más frías del asteroide alcanzarían alrededor de -61 °C (-77,8 °F). Esa temperatura parece extrema en términos terrestres, aunque resulta demasiado elevada para preservar hielo de agua durante escalas largas dentro de un cuerpo tan reducido y expuesto al espacio.

La conclusión adquiere relevancia porque el hielo era una pieza central de la hipótesis cometaria. Cuando el hielo pasa de sólido a gas, un proceso conocido como sublimación, el material liberado puede modificar el recorrido de un objeto espacial. En los cometas, ese mecanismo forma chorros de gas y polvo que provocan cambios sutiles en su movimiento. Si 1998 KY26 escondiera reservas de agua, tales emisiones podrían explicar la aceleración que desconcierta a los investigadores.

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Los cálculos del equipo estadounidense indican que esa solución presenta un límite temporal difícil de sortear. Si el hielo representara solo el 1 % de la masa total del cuerpo, se perdería en cerca de 2.000 años. La dificultad crece al evaluar el empuje necesario para dar cuenta de la variación orbital medida: en ese caso, la reserva se agotaría en apenas 62 años. El intervalo es demasiado corto para sostener la explicación basada en hielo antiguo.

Los modelos térmicos indican que las regiones más frías de 1998 KY26 alcanzan cerca de menos 61 grados Celsius, un límite para el hielo - NAOJ

La rapidez de giro añade otro elemento decisivo. Un objeto que completa una vuelta cada pocos minutos queda sometido a una fuerza centrífuga intensa. En un cuerpo de 11 metros, con poca gravedad propia, esa dinámica puede favorecer la salida de granos de polvo y fragmentos sueltos desde la superficie. La expulsión de ese material, aunque sea mínima, podría aportar un empuje capaz de cambiar gradualmente su trayectoria sin necesidad de recurrir a gases procedentes de depósitos congelados.

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La posibilidad todavía requiere pruebas. Para que el polvo modifique la órbita, la pérdida de partículas debe tener una dirección y una frecuencia compatibles con las observaciones. También importa conocer si el asteroide posee una superficie sólida, una estructura porosa o un conjunto de rocas unidas de forma débil. Esos rasgos definen tanto la estabilidad del objeto como su capacidad para desprender material a medida que rota.

La radiación solar representa otra variable. Los fotones transportan impulso y, al golpear una superficie, ejercen una presión pequeña pero continua. En grandes cuerpos ese efecto apenas altera la órbita, aunque en objetos pequeños puede ganar importancia. A ello se suma el calor que absorbe el asteroide y después emite al espacio. Según la orientación, la forma y la rotación de su superficie, esa emisión térmica puede actuar como una fuerza adicional.

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La presión de la radiación solar y el efecto térmico ofrecen una vía de estudio más consistente con un objeto seco, pero los científicos todavía necesitan parámetros precisos para determinar si bastan. La forma exacta de 1998 KY26, su reflectividad, la distribución de temperaturas y el tipo de material de su superficie permanecen bajo incertidumbre. La llegada de una nave espacial puede transformar esas estimaciones indirectas en mediciones concretas.

Hayabusa2 buscará las claves de su aceleración en 2031

Recreación artística que compara el tamaño del asteroide 1998 KY26 con uno de los telescopios del Observatorio Europeo Austral. (ESO/M. Kornmesser, A. Ghizzi Panizza)

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) asignó a Hayabusa2 la tarea de visitar este objetivo al final de una misión que ya cuenta con antecedentes destacados. La nave viajó al asteroide Ryugu, recogió muestras de su superficie y las llevó a la Tierra en diciembre de 2020. Tras aquella entrega, la sonda conservó capacidad operativa y combustible suficiente para una extensión de su recorrido hacia otros cuerpos menores.

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El encuentro con 1998 KY26 supondrá un desafío distinto al de Ryugu. Aquel asteroide mide cerca de 900 metros de diámetro y rota mucho más lentamente. El nuevo objetivo es unas decenas de veces menor y completa un giro completo antes de que transcurran seis minutos. Esa diferencia obliga a planificar con cuidado la aproximación de la nave, la toma de imágenes y el análisis de la superficie desde una distancia segura.

Hayabusa2 podrá observar directamente la composición y la forma de 1998 KY26. Sus instrumentos permitirán examinar la reflexión de la luz sobre el terreno, detectar variaciones térmicas y buscar señales de polvo alrededor del objeto. Las imágenes también pueden revelar si el asteroide posee rocas compactas, una superficie cubierta de regolito o zonas donde la rotación favorece desprendimientos. Cada dato ayudará a reconstruir el origen de la aceleración.

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La misión no necesita aterrizar ni recoger una muestra para despejar las principales dudas. Un seguimiento detallado de la posición de la sonda respecto del asteroide permitirá medir su campo gravitatorio, que depende de la masa y de la densidad del cuerpo. Si se conoce cuánto material contiene 1998 KY26, será más fácil calcular la magnitud de las fuerzas externas que actúan sobre él y evaluar qué mecanismo resulta compatible con su desplazamiento.

La rotación extrema de 1998 KY26 puede expulsar polvo desde su superficie, un proceso que aportaría el empuje responsable de su trayectoria - Crédito: ESA-Science Office

Las observaciones pueden aportar información útil más allá de este caso particular. Los asteroides de pocos metros son abundantes, pero resultan difíciles de estudiar porque reflejan poca luz y cambian de posición con rapidez. Comprender cómo responden a la radiación solar, al calor y a la pérdida de partículas mejora las predicciones sobre sus órbitas. Esa precisión tiene importancia para la ciencia planetaria y para los programas que vigilan objetos cercanos a la Tierra.

Existe además una hipótesis fuera de la explicación geológica. El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, propuso una posible relación entre 1998 KY26 y Phobos 1, una sonda soviética que partió hacia Marte en 1988. La nave perdió comunicación con la Tierra en septiembre de ese año luego de recibir una orden errónea. El comando impidió que orientara sus paneles solares hacia el Sol y la dejó sin energía.

La propuesta plantea que el objeto observado desde 1998 podría corresponder a un fragmento o resto vinculado con aquella misión. Por ahora, no existen datos que confirmen esa relación y la hipótesis ocupa un lugar especulativo frente a las explicaciones físicas examinadas por los investigadores. La composición, la forma y cualquier señal de estructura artificial que detecte Hayabusa2 permitirán evaluar esa posibilidad con criterios más firmes.

Hasta julio de 2031, el diminuto visitante seguirá bajo vigilancia desde la Tierra. Su tamaño obliga a trabajar con márgenes de error mayores que los de otros asteroides conocidos, pero también multiplica el valor de cada observación. La misión japonesa buscará determinar si el impulso procede del calor, del polvo, de la luz solar o de una causa todavía desconocida, una respuesta que puede redefinir lo que se sabe sobre los cuerpos menores que circulan cerca de nuestro planeta.