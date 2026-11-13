Detuvieron en Entre Ríos a dos sospechosos vinculados al terrorista italiano prófugo: ¿escapó a Uruguay?

Una cámara de seguridad registra una calle empedrada en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. En las imágenes se observa a un hombre vestido de negro caminando por la acera antes de detenerse junto al ingreso de un inmueble. Momentos después, un automóvil de color gris circula por la calzada en dirección a la zona donde permanece el individuo.

Guardar

La carrera contra el tiempo para detener a Leonardo Bertulazzi, el terrorista italiano de 74 años que se fugó de su prisión domiciliaria en San Telmo el martes último para evitar ser extraditado de vuelta a su país, continúa con el prófugo todavía suelto tres días después.

Tras la huída, que incluyó un insólito dispositivo de carne de chancho y un tensiómetro para engañar a la tobillera electrónica del Servicio Penitenciario Federal, comenzó una ola de allanamientos a militantes de izquierda con los que Bertulazzi -ex miembro de las Brigate Rosse, condenado en ausencia en su país a 27 años de prisión por el secuestro del poderoso empresario Pietro Costa-, se vinculó en sus más de 20 años en Argentina. Su pareja, la alemana Bettina Köpcke, entregó su celular a la PFA.

PUBLICIDAD

Ayer, la DUOF Entre Ríos y el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal arrestaron a dos sospechosos vinculados a Bertulazzi en su fuga. Fueron capturados en esa misma provincia: se trata de Marcos Enrique González Rodríguez, uruguayo, y Ethel Villalta de Rodríguez, salvadoreña, supuestamente una ex funcionaria en su país.

2004: Bertulazzi y Köpcke rodeados por la PFA (Foto AP / Natacha Pisarenko, archivo)

González y Villalta fueron arrestados por orden de la jueza María Romilda Servini, históricamente a cargo del expediente de extradición de Bertulazzi, y ahora de su recaptura.

La Federal los detuvo mientras intentaban cruzar a Uguay en el Complejo de Control Integrado entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, del lado argentino, el paso de Fray Bentos, cercano a Gualeguaychú. Por este dato, los investigadores creen que Bertulazzi habría escapado a Uruguay, o que, al menos, lo habría intentado.

PUBLICIDAD

Así, les incautaron a los detenidos seis teléfonos, ocho pendrives, dos computadoras, una serie de documentos a nombre de ambos y un Suzuki con patente uruguaya. Ambos sospechosos fueron trasladados a la dependencia de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en Villa Lugano. Serán indagados en los próximos días en los tribunales de Comodoro Py.

Una alerta migratoria, precisamente, fue lo que llevó al arresto de los dos sospechosos al ingresar sus datos en el paso fronterizo. El informe oficial al que accedió este medio no detalla si la pareja está sospechada de asistir a Bertulazzi en su fuga. Para los investigadores, el movimiento es al menos sugestivo: González y Villalta habían sido marcados como posibles colaboradores.

PUBLICIDAD

La notificación para encontrar a González y Villalta había sido enviada a la Dirección Nacional de Migraciones por la misma Unidad Antiterrorista de la Federal tres días atrás “para que se extremaran las medidas de control en los pasos fronterizos terrestres con la República Oriental del Uruguay, ante la sospecha de que pudieran colaborar con la evasión del control fronterizo del prófugo Bertulazzi”, asevera una fuente del caso.

Una hija de Bertulazzi concedió reportajes a la prensa italiana en los últimos días: afirmó en medios como La Repubblica que su padre se fugó para evitar la cárcel y dijo que logró saltar cinco pisos porque era “un alpinista”.

PUBLICIDAD

“La fuga es solo la decisión desesperada de una serie de violaciones a derechos esenciales, tanto del gobierno como del sistema judicial”, afirmó Rodolfo Yanzón, abogado de Bertulazzi, que peleó la revocación del status de refugiado del italiano concedido 20 años atrás, cuando llegó al país junto a su pareja, y revocado durante el gobierno de Javier Milei en 2024, lo que llevó a su arresto y extradición confirmada por la Corte Suprema.

2024: la detención de Bertulazzi tras la revocación de su status de refugiado

Sin embargo, a Bertulazzi le quedaba una carta en su pelea para no volver a su país, con su histórico reclamo por el derecho a refugio. El martes 3 de este mes, una semana antes de la fuga, Bertulazzi había introducido un recurso de queja en la Secretaría N°4 de la Corte Suprema, luego de la Cámara del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal se negó a restituír su status de refugiado a comienzos de octubre.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, un viejo dicho de Bertulazzi resuena entre viejos trabajadores judiciales que trataron con él cuando llegó al país a comienzos de este siglo. El ex Brigate Rosse, sentado en Comodoro Py, aseveraba: “Mi problema es político. Debería tener una solución política”.