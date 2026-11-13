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La reacción de Maxi López al ser nombrado por Martín Migueles en la pelea con Icardi: “Pocas cosas me sorprenden”

El exdelantero habló del escándalo en la casa de los sueños de Nordelta que involucró al actual novio de su exesposa

Maxi Lopez: “Hay pocas cosas que me sorprenden de Wanda y de Icardi”
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Mientras la disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica por el episodio ocurrido en Nordelta, Maxi López fue consultado por la situación y dejó en claro su posición: “Pocas cosas me sorprenden. Son cosas que tienen que resolver ellos”.

El exfutbolista habló con SQP (América TV) y evitó involucrarse en los detalles de lo ocurrido entre la conductora y el delantero del Galatasaray. A pesar de que su nombre fue mencionado en medio del cruce entre Icardi y Martín Migueles, actual pareja de Wanda, López eligió no profundizar sobre las versiones que circularon.

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“No voy a hablar del tema, no sé la interna. Estoy afuera”, expresó el exdelantero, quien mantiene un vínculo con Nara debido a los tres hijos que tuvieron durante su relación.

Maxi Lopez: “Hay pocas cosas que me sorprenden de Wanda y de Icardi”
El exjugador remarcó que su prioridad está en su familia y que no conoce los detalles de la interna entre Wanda e Icardi

La declaración llegó después de que trascendiera que Migueles mencionó tanto a él como a L-Gante en una discusión con Icardi. “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”, dijo el actual novio de Wanda en el video que trascendió luego del escándalo en la casa de los sueños.

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Consultado puntualmente por esa frase, el exjugador se excusó de formar parte de la disputa. “Estoy enfocado en mi familia, mis cosas. Los problemas de la otra parte lo resolverán ellos”, señaló.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras el episodio registrado el viernes pasado en Nordelta, durante una situación que involucró a una de las hijas de la expareja. El hecho tuvo intervención de la Policía y derivó en una restricción de acercamiento de Icardi respecto de la menor.

Este jueves 12 de noviembre, el delantero se presentó en la fiscalía de Tigre para brindar su versión sobre lo sucedido. En paralelo, su defensa apeló la medida judicial y rechazó que hubiera existido una agresión física durante el encuentro.

Mauro Icardi de perfil junto a una ventanilla de vidrio con carteles azules sobre normas sanitarias y personas de espaldas
Mauro Icardi declaró en la fiscalía de Tigre tras el episodio ocurrido en Nordelta con una de sus hijas

López repitió que no cuenta con información sobre lo que ocurrió puertas adentro. Su postura fue la de mantenerse al margen, incluso ante las preguntas vinculadas con el vínculo actual entre Wanda y el jugador.

López explicó además que no pudo acompañar a la empresaria en el estreno de una película porque se encontraba en el extranjero cuestiones laborales. “Estaba en Uruguay por trabajo, pero está todo bien”, respondió al ser consultado por su relación con la madre de sus hijos.

Martín Migueles explicó su reacción durante el cruce con Icardi

Composición dividida con el rostro de un hombre sonriente a la izquierda y el de un hombre de cabello rubio en un jardín a la derecha
Martín Migueles quedó involucrado en la polémica luego de su cruce con Mauro Icardi en Nordelta

Por su parte, Martín Migueles también dio su versión sobre el enfrentamiento con Mauro Icardi. En una conversación con Marina Calabró, el empresario reconoció que reaccionó ante las provocaciones que, según su relato, recibió por parte del futbolista.

“Icardi me venía insultando y yo reaccioné”, habría dicho Migueles, de acuerdo con el relato de la periodista. También sostuvo que las imágenes que se conocieron públicamente no reflejarían toda la secuencia anterior al cruce.

Calabró contó que el novio de Wanda Nara le explicó que llegó al lugar preocupado por una situación vinculada con una de las niñas. “La nena me llamó desesperada y por eso reaccioné como en el barrio”.

Según el relato de Marina Calabró, Migueles también manifestó temor ante una eventual consecuencia judicial por el episodio. “Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral”, habría expresado durante la conversación.

Wanda Nara se mostró con Martín Migueles el día que salió su divorcio de Mauro Icardi
RS Fotos

Además, sostuvo que desde Telefe les habrían solicitado bajar la exposición pública del conflicto. De acuerdo con la versión difundida por la panelista, el pedido alcanzaría tanto a Wanda Nara como a su pareja, en medio de la repercusión que generó el enfrentamiento y de las actuaciones judiciales abiertas.

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