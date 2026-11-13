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Polémica en la grabación de PH: Podemos Hablar por una pregunta de Rocío Robles a Daniela Celis: “Se me transformó la cara”

La exparticipante de Gran Hermano vivió una incómoda situación en el ciclo de Telefe. Andy Kusnetzoff tuvo que acercarse a pedirle disculpas

En una entrevista realizada desde su vehículo para el programa LAM, Daniela Celis se refirió a lo sucedido durante la grabación del ciclo televisivo PH, Podemos Hablar
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Daniela Celis relató que atravesó una situación incómoda durante la grabación de PH: Podemos Hablar, luego de que Rocío Robles le hiciera una pregunta vinculada a la causa judicial que involucra a su expareja, Thiago Medina. La influencer había solicitado previamente no referirse al tema (una denuncia por presunto abuso sexual) y aseguró que la producción del ciclo estaba al tanto de ese límite.

La ex participante de Gran Hermano habló en las últimas horas con LAM y dio detalles de lo sucedido en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Si bien evitó apuntar directamente contra la producción o contra Robles, reconoció que la consulta la dejó descolocada en medio de la dinámica del ciclo.

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“Fue rara la situación, pero pasó”, expresó Celis cuando el cronista le preguntó por la versión que indicaba que había vivido un momento de tensión durante las grabaciones. La joven explicó que, desde su llegada a los medios, suele mostrarse dispuesta a hablar de distintos temas, aunque esta vez había decidido poner una condición.

“En estos cuatro años que estoy acá, que soy muy nuevita en el tema de los medios, yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema”, sostuvo. Según relató, su decisión obedeció a la sensibilidad que rodea la situación y a su intención de preservar a sus hijas.

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La influencer explicó que había aceptado participar del programa con la tranquilidad de que el tema no aparecería durante la charla. “La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso”, señaló sobre la conversación que habría mantenido antes de asistir al estudio.

La emoción de Daniela Celis por su continuidad como parte de la obra Sex
Daniela Celis fue part de SExX en el último tiempo

El episodio ocurrió durante el segmento en el que los invitados se formulan preguntas entre sí. Allí, de acuerdo con el relato de Daniela Celis, Rocío Robles abordó el caso relacionado con Thiago Medina, pese a que ella había expresado su voluntad de no dar declaraciones públicas al respecto.

“Entiendo que ella, en el careo, me hizo una pregunta que fue el tema de Thiago, que yo no quería tocarlo. De hecho, no lo toco por una cuestión de respeto”, explicó. En ese sentido, remarcó que su postura también está relacionada con la crianza de las gemelas que tiene con el exparticipante del reality.

Es un tema muy sensible y por respeto a mis hijas también elijo no hablar sobre ese tema”, manifestó. Celis sostuvo que la pregunta no llegó en un contexto que le permitiera reaccionar con tranquilidad. “No sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No entendía cómo seguir la situación”, indicó.

Frente a la consulta de Robles, Celis eligió responder de forma general y no profundizar. Según contó, su expresión cambió de inmediato y la otra invitada advirtió que el asunto la había afectado. “Lo van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó”, anticipó sobre la emisión del programa.

La ex Gran Hermano sostuvo que Robles le realizó una segunda pregunta luego de notar su reacción. “Siento que ella me vio un poco a mí cuando me puse en situación, así que hizo otra pregunta encima de esa pregunta y terminé respondiendo en general”, detalló.

Robles, quien le hizo la pregunta a Celis, hoy es figura de Telefe: compite en MasterChef Celebrity
Robles, quien le hizo la pregunta a Celis, hoy es figura de Telefe: compite en MasterChef Celebrity

A pesar del malestar, la grabación continuó sin interrupciones. Celis explicó que, en ese momento, evaluó la posibilidad de frenar la situación, aunque decidió seguir adelante por respeto al equipo técnico y al resto de los invitados.

“Me pasaron mil cosas por la cabeza, de decir qué hago. Pero soy muy respetuosa, entiendo que es un trabajo, que están los camarógrafos, que era muy tarde y que todos se querían ir a su casa”, explicó. “Dije: ‘Lo sigo, la pateo como puedo y continúo’”.

La joven admitió que el episodio le provocó una sensación de decepción, en especial porque se trataba de la primera vez que pedía que un tema quedara fuera de una entrevista. “En ese momento se me partió un poquito. Era como que decía: ‘¿Por qué justo?’ Era lo único que había pedido”, expresó.

Después de la grabación, Celis contó que integrantes de la producción se acercaron para pedirle disculpas. También dijo que Andy Kusnetzoff habló con ella para aclararle que no había instruido a Rocío Robles para que planteara esa pregunta.

“Andy se me acercó y me pidió disculpas por la situación. Me dijo: ‘Vas a pensar que yo le dije a Rocío que te pregunte eso. Te juro que no sabía nada’”, relató la influencer.

Celis señaló que aceptó las disculpas y eligió confiar en la explicación que recibió. “Elijo creer, elijo confiar. Todos se me acercaron, me pidieron disculpas. Los miraba a los ojos y estaba medio enojada en ese momento, pero es como que elijo creerte”, expresó.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia
Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

Consultada sobre si consideraba que la producción pudo haber influido en la pregunta de Robles, fue cauta. “Espero que no. Confío en la producción”, respondió. De todos modos, reconoció que el episodio afectó el clima que había vivido durante la jornada.

“Es una pena porque el programa estaba lindo, divertido, fue emotivo. Hubo muchas historias de vida, nos conocimos y nos abrimos todos. Quizás a mí me bajó un poco la energía porque no me esperaba esa situación”, señaló.

En la misma charla con LAM, Celis se refirió a la relación que mantiene con Thiago Medina como padres de sus hijas. La influencer remarcó que, más allá de la separación, ambos sostienen un vínculo cotidiano por la crianza de las niñas.

“Él es el padre de mis hijas y no va a dejar de serlo nunca. Nos vemos todos los días. Él va a ver a sus hijas todos los días”, explicó. También indicó que organizaron los fines de semana para que las niñas compartan tiempo con cada uno. “Es una relación de padres separados”, definió.

Ante la consulta sobre la denuncia que involucra a Medina, Celis evitó hacer valoraciones. “Creo que nos sorprendió a todos. No sé nada, no sé qué va a pasar, no sé si sí, no sé si no. Solamente el tiempo y la Justicia lo dirán”, afirmó.

La joven confirmó, además, que habló con el padre de sus hijas cuando trascendió la situación. “Fui la primera en levantar el teléfono. Sí, obvio que lo hablamos”, expresó, sin brindar detalles de esa conversación.

La causa tomó estado público después de que Iara Agustina Ledesma, prima de Thiago, ratificara a mediados de septiembre una denuncia contra el exparticipante de Gran Hermano por presunto abuso sexual.

Según la joven, el hecho habría ocurrido cuando ella tenía 12 años. En declaraciones a la prensa, Ledesma también afirmó que Medina habría admitido lo sucedido y pedido disculpas a su madre. Hasta el momento, Celis insistió en que no hará declaraciones sobre el expediente y sostuvo que la definición quedará en manos de la Justicia.

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