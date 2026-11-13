El crudo relato de Ulises Bueno sobre su depresión y los excesos: “Toqué fondo mal, tuve pensamientos oscuros”

Entrevista a Ulises Bueno en el programa Otro Día Perdido

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Ulises Bueno compartió uno de los capítulos más difíciles de su vida durante su visita a Otro día perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece. El cantante habló de la depresión que atravesó, del impacto que tuvo la pandemia en su salud emocional y de la decisión de internarse para iniciar un tratamiento: “No le encontraba sentido a la vida”, expresó al recordar aquel período.

La entrevista tuvo pasajes dedicados a su actualidad musical, pero tomó un tono más íntimo cuando el artista cordobés se refirió a las pérdidas y dificultades personales que marcaron su historia. En particular, recordó el dolor que le provocó la muerte de su hermano, Rodrigo Bueno, y cómo ese duelo convivió con otros problemas que se profundizaron con el tiempo.

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“La sigo peleando día a día. Estamos estables”, dijo Ulises al describir su presente. Sin embargo, aclaró que llegar a ese punto demandó un proceso complejo, atravesado por momentos de aislamiento, excesos y la necesidad de pedir contención profesional.

El momento en que Ulises Bueno dejó de poder trabajar

Ulises se abrió en la charla con Pergolini (Captura de video)

Durante la charla con Pergolini, el artista contó que hubo una etapa en la que su estado anímico afectó de manera directa su trabajo. “No podía seguir trabajando. Yo llegué a tocar fondo mal”, relató el músico, quien se mostró dispuesto a hablar de un tema que suele permanecer en el ámbito privado de las figuras públicas.

El cantante explicó que identificó la gravedad de lo que le ocurría cuando comenzó a perder el sentido de sus actividades cotidianas y de su propia vida. “Me di cuenta porque ya no le encontraba sentido a la vida. Tuve varios intentos... pensamientos totalmente oscuros”, afirmó durante la entrevista emitida en El Trece.

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Pergolini escuchó el relato sin interrumpirlo mientras el artista reconstruía una experiencia que, según dejó en claro, requirió asistencia y un cambio profundo en sus hábitos.

Mario Pergolini dialoga durante una emisión del programa Otro Día Perdido vinculada al cantante Ulises Bueno. (Captura Video)

La declaración se produjo luego de que el conductor le preguntara por su presente. Bueno eligió responder sin esquivar las dificultades que aún reconoce como parte de su recorrido. “La sigo peleando día a día”, sostuvo al referirse al proceso que transita.

Uno de los factores que, de acuerdo con su testimonio, agravó la situación fue el aislamiento durante la emergencia sanitaria por coronavirus. Para un artista acostumbrado a la actividad constante, los shows y el contacto con su público, la interrupción de esa rutina tuvo consecuencias personales.

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“La pandemia me destruye totalmente porque me encierra y ahí entré en la depresión, el bajón más fuerte de todos”, señaló. El músico ubicó ese período como el momento en que su malestar se intensificó y comenzó a tener un impacto imposible de ignorar.

El cantante cordobés se sinceró en Otro día perdido y recordó el momento en que decidió pedir ayuda

El artista no planteó su experiencia como un episodio aislado ni cerrado. Por el contrario, habló de una lucha que continúa y de la importancia de mantenerse atento a su bienestar. Esa perspectiva apareció tanto al describir los meses más difíciles como al referirse a su situación actual.

En otro tramo de la conversación, Ulises Bueno reconoció que atravesó un período de consumo problemático y excesos. Según contó, durante ese tiempo creyó que podía controlar una conducta que, con el paso del tiempo, se volvía cada vez más intensa.

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“Cometía el error de creer que me abastezco y esto me va a durar quince días, y eran veinticuatro horas y empecé a hacer un abuso agigantado”, confesó. La frase permitió comprender que el deterioro emocional estuvo acompañado por decisiones que profundizaron su crisis.

El punto de inflexión llegó cuando resolvió buscar ayuda profesional. El cantante explicó que se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires para internarse en una clínica. “Pedí ayuda, me vine a Buenos Aires y me interné en una clínica”, relató a Mario Pergolini.

Línea de Prevención del Suicidio: 135 - Ayuda a Personas en Crisis

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no lo dude: Llámenos: 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires) - (011) 5275-1135 o 0800 345 1435 (desde todo el país)

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