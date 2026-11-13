Del eccema al asma: cómo una reacción en la piel puede terminar afectando los pulmones

Investigadores de la Universidad de Erlangen-Núremberg identificaron a los basófilos como el nexo celular entre el eccema y el asma (Imagen ilustrativa Infobae)

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El eccema, la enfermedad de piel más frecuente en la infancia, no se limita a causar picazón y enrojecimiento: en muchos pacientes funciona como el primer paso de una cadena de enfermedades alérgicas que puede terminar en asma. Un equipo de investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg (FAU), en Alemania, identificó el eslabón que conecta ambas condiciones: un tipo de célula inmunitaria llamada basófilo, que actúa como puente entre la piel inflamada y los pulmones.

Durante décadas, la medicina observó que los niños con eccema tienden a desarrollar, con el paso de los años, asma alérgica o alergias alimentarias. A este patrón se lo conoce como “marcha atópica”: una progresión de enfermedades que involucra la hipersensibilidad de la piel o las mucosas, es decir, la tendencia del organismo a reaccionar de forma exagerada ante sustancias del entorno. Sin embargo, el mecanismo exacto que explica por qué una reacción cutánea puede terminar afectando los pulmones permanecía sin respuesta clara.

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La marcha atópica define el proceso clínico por el cual las lesiones cutáneas de la infancia derivan en problemas respiratorios posteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos publicaciones del equipo de la FAU aportan evidencia concreta sobre ese proceso. La primera, en la que los científicos demostraron el papel de los basófilos en experimentos con ratones, fue publicada en la revista Allergy. La segunda, una revisión aparecida en Frontiers in Immunology, analiza las implicancias de esos hallazgos para la prevención del asma.

Los basófilos, el vínculo que conecta la piel con los pulmones

Los basófilos son células del sistema inmune producidas por células producidas por la médula ósea que, en condiciones normales, circulan en la sangre. Cuando la piel entra en contacto con una sustancia irritante, como los pelos de animales, el polvo doméstico o el polen, estas células atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos y migran hacia el tejido afectado. Una vez allí, liberan sustancias que activan a otras células inmunes y desencadenan una respuesta inflamatoria.

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Lo que el equipo de la FAU demostró es que esa reacción no queda confinada a la piel. “El eccema atópico altera la barrera cutánea, lo que permite que las sustancias del entorno ingresen al organismo con mayor facilidad”, explicó el doctor David Vöhringer, director del Departamento de Biología de Infecciones del Hospital Universitario de Erlangen, según el comunicado de prensa institucional.

Los basófilos se originan en la médula ósea y viajan por el torrente sanguíneo hacia la piel expuesta a alérgenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobarlo, los investigadores aplicaron un alérgeno en la piel de ratones con síntomas de dermatitis atópica, el nombre clínico del eccema, y suprimieron temporalmente la producción de basófilos. Cuando esos animales fueron expuestos luego al mismo alérgeno al inhalarlo, sus pulmones mostraron una respuesta inflamatoria débil. En el grupo de control, donde no se había intervenido la producción de basófilos, la reacción fue marcadamente más intensa, equiparable a un ataque de asma grave.

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El camino molecular todavía está por descubrirse

El experimento demostró la conexión, pero no reveló cómo se produce exactamente. “Esto demuestra que los basófilos en la piel provocan que el pulmón también se vuelva hipersensible al alérgeno”, señaló el doctor Daniel Radtke, jefe del estudio y coautor de ambas publicaciones junto a su colega la doctora E Da Choi y Vöhringer, según indicaron los investigadores. “Aún no sabemos cómo ocurre esto”, precisó Radtke.

Una hipótesis apunta a una molécula llamada interleucina-4: una sustancia que los basófilos liberan en grandes cantidades cuando los activa un alérgeno, y que amplifica la respuesta inmune. Los componentes de esa respuesta podrían llegar a las vías respiratorias a través del torrente sanguíneo y poner en alerta al sistema inmune local o a las células que recubren los bronquios. Es, en términos simples, como si la inflamación de la piel enviara una señal de alarma a los pulmones, que quedan así predispuestos a reaccionar de forma exagerada ante la misma amenaza.

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El hallazgo abre posibles caminos hacia la prevención

Más allá de la explicación del mecanismo, ambas publicaciones tienen implicancias clínicas concretas. “Es muy importante tratar las reacciones alérgicas de la piel de forma rápida y efectiva en la primera infancia”, enfatizó Vöhringer en el comunicado institucional, en referencia al riesgo que supone una activación sostenida de los basófilos.

El doctor David Vöhringer recomendó tratar las afecciones alérgicas cutáneas con rapidez durante la primera infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo plantea también que podría ser posible bloquear de manera específica ese efecto a distancia que ejercen los basófilos sobre los pulmones. Para eso, señalan en su revisión, es fundamental identificar las vías moleculares a través de las cuales estas células se comunican con el tejido pulmonar.

En esa línea, hay fármacos en desarrollo que actúan sobre los basófilos con el objetivo inicial de aliviar la enfermedad cutánea. “Quizás también sea posible reducir el riesgo de que los pacientes desarrollen asma más adelante en la vida con estos agentes”, expresó Vöhringer según el comunicado de prensa. “Eso está por verse”, aclaró el investigador.

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