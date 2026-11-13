Panamá

Detectan 178 piezas de madera aserrada de almendro sin marcas ni permiso junto a una carretera ubicada en Bocas del Toro

La legislación panameña prohíbe de forma total el aprovechamiento de esta especie, sin importar si el fin es comercial o particular

Las 178 piezas no tenían marcas, numeración ni ningún código que las vinculara con un permiso de aprovechamiento o movilización. (MiAmbiente)
Las 178 piezas no tenían marcas, numeración ni ningún código que las vinculara con un permiso de aprovechamiento o movilización. (MiAmbiente)
Guardar

Funcionarios del Ministerio de Ambiente de Panamá hallaron 178 piezas de madera aserrada de almendro de montaña sin ningún tipo de documentación legal, abandonadas a un costado de la vía que conduce a la comunidad de La Gloria, en la provincia de Bocas del Toro.

La especie, protegida por ley y por un convenio internacional, no puede talarse ni comercializarse bajo ninguna circunstancia en el país.

PUBLICIDAD

El operativo se suma a otro hallazgo reciente: un árbol talado dentro del Parque Nacional San Lorenzo, en la provincia de Colón, que dejó como rastro un tocón con cortes frescos y 68 piezas de madera.

El cargamento decomisado en la provincia de Bocas del Toro corresponde a Dipteryx oleifera y Dipteryx panamensis, conocidas como almendro de montaña.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) precisó que la legislación panameña prohíbe de forma total el aprovechamiento de esta especie, sin importar si el fin es comercial o particular.

La tala del almendro de montaña está prohibida en Panamá. (MiAmbiente)
La tala del almendro de montaña está prohibida en Panamá. (MiAmbiente)

La tala del almendro de montaña está prohibida en Panamá porque el país suspendió durante cinco años los permisos de aprovechamiento forestal mediante la Resolución N.° DM-0587-2024, amparada en la Ley 1 de 1994, y porque la especie figura en el Apéndice II de la Convención CITES, que regula su comercio internacional para evitar que llegue a estar en peligro de extinción.

PUBLICIDAD

Ningún permiso vigente habilita hoy su corte en bosques naturales.

Las 178 piezas localizadas junto a la vía hacia La Gloria no tenían marcas, numeración ni ningún código que las vinculara con un permiso de aprovechamiento o movilización. Ese requisito es indispensable para acreditar que una madera circula de forma legal en territorio panameño.

Personal de la Dirección Regional de la entidad gubernamental realizó el hallazgo durante un operativo de fiscalización orientado a combatir el transporte y el aprovechamiento ilegal de recursos forestales en la región.

Los técnicos midieron un volumen aproximado de 3,60 metros cúbicos de madera en el lugar. Ante la ausencia de documentación, las autoridades presumen una infracción a la normativa forestal vigente e iniciaron las actuaciones para determinar el origen del cargamento y establecer responsabilidades.

El operativo estaba orientado a combatir el transporte y el aprovechamiento ilegal de recursos forestales en la región. (Miambiente)
El operativo estaba orientado a combatir el transporte y el aprovechamiento ilegal de recursos forestales en la región. (Miambiente)

Días antes, guardaparques y personal técnico de MiAmbiente detectaron otro caso de tala ilegal, esta vez dentro de los límites del Parque Nacional San Lorenzo, en el sector de Achiote Sur.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido de control y vigilancia en una de las zonas de mayor valor ecológico de la provincia de Colón.

Los inspectores encontraron un tocón con cortes recientes, aserrín disperso y restos del árbol extraído, indicios que apuntan a una intervención reciente en el área protegida. En el lugar se contabilizaron 68 piezas de madera, que quedaron registradas como evidencia para las investigaciones en curso.

El equipo técnico documentó la escena con registros fotográficos y recopiló la información necesaria para iniciar los procesos administrativos y las denuncias ante las autoridades competentes.

La entidad enmarcó el descubrimiento dentro de los operativos permanentes de control que se desarrollan en las áreas protegidas de Colón, con el objetivo de prevenir la extracción ilegal de recursos forestales.

La tala ilegal representa una amenaza directa para los ecosistemas forestales, apuntó la entidad. EFE/Bienvenido Velasco
La tala ilegal representa una amenaza directa para los ecosistemas forestales, apuntó la entidad. EFE/Bienvenido Velasco

La entidad ambiental reiteró que la tala ilegal representa una amenaza directa para los ecosistemas forestales. El fenómeno provoca pérdida de cobertura boscosa, afecta el hábitat de la fauna silvestre y compromete los objetivos de conservación fijados para áreas como San Lorenzo, considerado uno de los refugios naturales más importantes del Caribe panameño.

MiAmbiente informó que mantendrá los operativos de vigilancia tanto en el Parque Nacional San Lorenzo como en otras áreas protegidas de Colón y Bocas del Toro. El organismo busca fortalecer la protección de los recursos naturales y combatir las actividades que ponen en riesgo el patrimonio ambiental del país.

En ambos casos, las autoridades trabajan para identificar a los responsables y determinar el destino final de la madera incautada. La suspensión vigente de permisos forestales y la condición de especie amenazada del almendro de montaña dan un marco legal estricto a las investigaciones abiertas tras los dos hallazgos.

Temas Relacionados

PanamáTalaIlegalAserradaMaderaAlmendroProhibiciónAprovechamientoComercialParticularMiAmbiente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La banca panameña crece, pero enfrenta el desafío de financiar la economía local

El análisis de Deloitte advierte que las inversiones en valores y los préstamos externos concentran buena parte de la expansión de los activos del sistema financiero.

La banca panameña crece, pero enfrenta el desafío de financiar la economía local

La justicia panameña condenó a 23 años de cárcel a un hombre por el femicidio de su madre

El crimen ocurrió en enero de 2026 en el distrito de David, en medio de un incremento del 46% de los asesinatos de mujeres tipificados bajo esa figura penal en el país.

La justicia panameña condenó a 23 años de cárcel a un hombre por el femicidio de su madre

Terremoto en Panamá puede generar un déficit de hasta USD 2,000 millones, estiman economistas

La recuperación no puede limitarse a la reconstrucción de viviendas, pues también exige inversión para que los trabajadores vuelvan a producir, afirman

Terremoto en Panamá puede generar un déficit de hasta USD 2,000 millones, estiman economistas

Panamá supera el 90% de cumplimiento de los requisitos para viajar sin visa a Estados Unidos, según el canciller

La tasa de rechazo de solicitudes migratorias disminuyó del 19,93% al 6,51% entre los años fiscales 2024 y 2025.

Panamá supera el 90% de cumplimiento de los requisitos para viajar sin visa a Estados Unidos, según el canciller

Panamá registra la segunda rebaja consecutiva en el precio de la gasolina y el diésel revierte su tendencia alcista

La Secretaría Nacional de Energía anunció las tarifas máximas que estarán vigentes durante los próximos 14 días.

Panamá registra la segunda rebaja consecutiva en el precio de la gasolina y el diésel revierte su tendencia alcista

TECNO

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este viernes 13 de noviembre

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este viernes 13 de noviembre

Estados Unidos usará IA en todo su espacio aéreo para reordenar vuelos y reducir demoras

La pulsera Whoop lanzó una red social para compartir con amigos el sueño y el estado físico

Camisetas inspiradas en la masacre de Columbine se venden en TikTok Shop, Temu, Etsy y Walmart

El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur

ENTRETENIMIENTO

Tip Toe, la miniserie que expone el avance del odio en la vida cotidiana

Tip Toe, la miniserie que expone el avance del odio en la vida cotidiana

El primer candidato de la carrera por ser 007 se cae: Josh O’Connor se tomará “un tiempo de descanso” mientras Robert Pattinson suena con fuerza

U2 lanza su nuevo disco y así suena la canción dedicada a Rosalía: “Con tu baile aprendemos a rezar”

Ester Expósito protagonizará un thriller criminal basado en una historia real: será una estafadora que secuestraba a mujeres ricas en Brasil

“¿Pediré disculpas? No”: la respuesta de AnnaSophia Robb sobre el impacto de Un puente hacia Terabithia en los niños

MUNDO

La agencia atómica de la ONU instó a Irán a permitir el regreso de inspectores a sus instalaciones nucleares

La agencia atómica de la ONU instó a Irán a permitir el regreso de inspectores a sus instalaciones nucleares

El rastro de los chips de Nvidia prohibidos que llegaron a una empresa china de Alice Huang a través de Singapur

El curioso experimento que reveló el impacto oculto de la risa en la memoria de los grandes simios

Los líderes europeos debaten en Dublín cómo acelerar el desarrollo de la IA y reducir la dependencia tecnológica de EEUU y China

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra